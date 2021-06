Devenir Khmer oui, mais lequel ?

Une civilisation s’achève. Elle fut d’abord judéo-chrétienne, puis philosophique et scientifique et enfin technico-marchande. Le dessin de celle qui s’annonce est encore flou mais des indices peuvent être trouvés pour le devenir en s’appuyant sur des éléments bien réels même s’ils sont quelquefois surprenants.

Les Khmers rouges dirigèrent le Cambodge pendant quatre ans, de 1975 à 1979, au terme d’une guerre civile qui dura plusieurs années durant laquelle l'intervention américaine ordonnée par Richard Nixon et Henry Kissinger fit de l’ordre de 750 000 morts lors de bombardements aériens massifs. Les Khmers rouges essayèrent de mettre en place une société sans classes sociales, ethniquement pure, (presque) parfaitement autarcique, purgée de toute influence occidentale. Les populations citadines furent invitées à travailler dans les campagnes. Le régime dictatorial fit de l’ordre de 1,7 millions de victimes, soit 20% de la population de l’époque. Le Parti communiste du Kampuchéa (PCK) est dès l’origine extrêmement structuré et semble répondre aux aspirations d’une partie non négligeable de la population : ‘Les plus humbles sont prêts à bâtir une nouvelle société et à renier de vieilles traditions qui depuis des années n'ont engendré que mépris et oppressions à leur encontre.’ Une radicalisation s’opère en voulant calquer l’ensemble de la société sur le modèle d’une paysannerie présumée ‘authentique’. Les Khmers rouges appliquent pour ce faire une politique de collectivisation radicale satisfaisant environ une partie des paysans les plus pauvres. Le parti communiste interdit la libre expression. La notion de vie privée fut bannie. Après la prise de pouvoir par le PCK, les intellectuels sont globalement considérés comme suspects et envoyés en camp de travail. Le pays souffrit bientôt de famine. Les liens familiaux furent détruits : les parents n’eurent plus aucun lien avec l’éducation de leurs enfants, éducation entièrement collectivisée.

Les choses évoluèrent par la suite. Le Cambodge connaît depuis la fin des années 1990 un fort développement économique. Le PIB du royaume montre souvent une croissance de 10 % par an mais la richesse produite par habitant reste en dessous de la moyenne régionale. Le Parti du peuple cambodgien au pouvoir, anciennement communiste, continue de s'appuyer principalement sur les classes populaires et les populations rurales.

Distendre les liens familiaux, prohiber les pensées non-conformes avec le discours ambiant, collectiviser les productions, sont des aspects qui se retrouvent dans les sociétés post-démocratiques, sans toutefois qu’elles aient pour ambition de remplacer les classes dirigeantes par une férule des masses populaires.

Le vert est la couleur préférée de Mahomet et des écologistes. Ils n’ont cependant apparemment rien de commun, sauf peut-être que la soumission du plus grand nombre est nécessaire pour imposer des changements draconiens à une société en revenant en arrière, au monde ancien. La charia peut servir de mode d’emploi permettant l’accès à une société sans carbone. Le Coran recommande la sobriété ou du moins la maîtrise de sa propre gloutonnerie. Le jeûne est une pratique musulmane pendant lequel on s'abstient de manger, de boire, d'avoir toute relation sexuelle et de fumer, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, pendant un mois entier. L’abstinence peut être aussi pratiquée lors d'autres fêtes ou hors de celles-ci de manière volontaire et individuelle. La finance islamique diffère très profondément des pratiques financières occidentales. Elle met en avant les idées d'éthique et de morale en s’inspirant des pratiques économiques et financières à l’œuvre à l'époque du prophète Mahomet. En particulier, elle interdit les prêts usuraires et prône une responsabilité sociale des investissements. Les interdictions (Haram) au sein de la religion musulmane sont nombreuses : si les fruits de la vigne sont permis, le vin qu'on en tire est interdit, la consommation de porc, de chien, de chat, de singe, ou d’un animal non sacrifié selon le rituel est prohibée. Le mariage créé des obligations différentes pour l’homme ou la femme. L'homme a pour obligations : le devoir conjugal et le partage des nuits en cas de polygamie (le maximum autorisé étant de quatre femmes), le devoir d'entretien des épouses, l’abstention de tous sévices. Quant à la femme : elle doit obéissance à son mari, elle doit être fidèle, elle doit assurer les tâches ménagères, éventuellement aidée par son mari (à l’instar de Mahomet).

Les Khmers verts à venir, s’ils suivent la voie qu’ils ont ouverte dans beaucoup de pays à majorité musulmane, en particulier en Arabie saoudite, sont parfaitement compatibles avec une transition écologique réussie : un sacré codifié donne la direction à suivre, celle du passé, une élite déterminée par les ancêtres qui ne peut être remise en cause, une habitude de privations pour le plus grand nombre. De plus, la justice règne : des punitions exemplaires pour les crimes et délits sont prévus dont la décapitation, le lynchage et la crucifixion.

Restent à déterminer l’avenir préparé par les Khmers parés de leurs cinquante étoiles.

Les Khmers étoilés ne veulent pas une partie même immense de la planète, ils souhaitent dominer la Terre entière, son ciel, son sol, ses mers. Ils veulent bien entendu maîtriser le devenir de chacun mais aussi leurs pensées, leurs façons d’être, leur âme. Pour ce faire un moyen, le progrès. L’un des premiers ordinateurs en 1946, le premier transistor, le premier circuit intégré, le premier réseau de communication (Internet) furent tous engendrés in the ‘Stars and Stripes’ country. Il en est de même en biologie moléculaire : la théorie chromosomique de l’hérédité, les gènes portés par les chromosomes, la structure de l’ADN, l’enzyme qui transforme l’ARN en ADN… et des milliers d’autres choses proviennent toutes des savants américains. Qui a inventé les bombes A, les bombes H ? Les sous-marins nucléaires ? Les forteresses volantes ? Qui a amélioré le lance-flamme ? Qui a mis au point le Napalm à Harvard ? Qui est intervenu en Corée, en Iran, au Guatemala, en Indonésie, au Liban, à Cuba, au Viêt Nam, au Cambodge, au Brésil, au Chili, en Afghanistan, au Salvador, en Libye, au Panama, en Somalie, en Macédoine, en Bosnie-Herzégovine, en Irak, au Soudan, en Yougoslavie, aux Philippines, en Haïti…

Pour encore progresser, il faut impérativement réduire le plus drastiquement possible les mouvements de population, les déplacements humains, qui engendrent pollution et émeutes. Les hôtels capsule (kapuseru hoteru) sont des modèles à imposer car ils optimisent au maximum l’espace occupé par une personne en la confinant dans une simple cabine-lit. Les cabines sont constituées d’un tube en plastique et ont une surface de l’ordre de deux mètres sur un mètre pour une hauteur d’un mètre vingt-cinq. Il est possible de regarder la télévision, de lire, de consulter Internet et de dormir. Les capsules sont superposées et alignées le long d’un couloir d’accès. Le télétravail est bien sûr possible. L’accès à toutes les chaînes récréatives même libertines est libre. Seules la philosophie et les Sciences sont formellement interdites. Les casques idoines permettent une stimulation électrochimique des zones cervicales du plaisir, du désir, des élans patriotiques, des émois artistiques. Les électrodes permettent également de détecter les pensées avant même qu’elles puissent être conscientisées par l’intéressé. L’alimentation prédigérée se fait par succion d’une tétine reliée au central de restauration collective et biologique. En cas de besoin, une suroxygénation anale conforme aux travaux des chercheurs de la ‘Medical and Dental University’ de Tokyo peut être appliquée. Les besoins naturels sont absorbés par un dessicant, du chlorure de calcium, et évacués sous forme de poudre.

Les humains sont non seulement contenus à l’intérieur de la cage sociale où ils sont le plus utiles à l’élite, ils participent aussi activement à toutes les aliénations, la leur comme celles des autres.

Rouge, vert, étoilé, il faudra choisir votre khmer, le temps du batifolage démocratique touche à sa fin.