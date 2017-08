Devinez la durée « normale » d’un rapport sexuel ?"

Cela se passe autour d’un étang, quelque part en campagne.

Autour de cet étang poussent un gros saule pleureur et des roseaux, et dedans des nénuphars.

Au pied du gros saule, un matou miaule tout ce qu’il sait, pour s’attirer les faveurs d’une petite femelle perchée sur une branche de l’arbre au-dessus de l’étang. Il miaule, il miaule et miaule encore, tandis que la belle feignant l’indifférence, fait sa toilette.

A ce moment, au bord de l’étang, jaillissant des roseaux une libellule se met à butiner de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZZZZZZZZ ».

Justement, sur une feuille de nénuphar, une grenouille se tient coite (COÂ). Elle vient de voir la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ ». Et elle se dit :

Quand la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ » passera devant moi, je bondis et je la gobe ! Bon plan, Bon repas !

Entre deux eaux, dans l’étang, se trouve un brochet, qui a vu toute la scène. Il a vu la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ », et la grenouille sur sa feuille de nénuphar, et il se dit :

Quand la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ » arrivera devant la grenouille, celle-ci sautera pour gober la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ », et moi je n’aurais plus qu’à jaillir hors de l’eau d’un coup de queue puissant pour attraper la grenouille ! Bon Plan ! Bon Repas !

Au même moment, caché dans les roseaux, se trouve un renard ! Et le renard a vu toute la scène ! Il a vu la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ », il a vu la grenouille sur sa feuille de nénuphar, et il a vu le brochet entre deux eaux, et il se dit :

Quand la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ » arrivera devant la grenouille, celle-ci sautera pour gober la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ », et le brochet jaillira hors de l’eau pour attraper la grenouille, moi, a ce moment, je bondis hors de ma cachette et d’un coup de patte rapide et précis, je choppe le brochet ! Bon Plan ! Bon Repas !

En face du renard, également planqué dans les roseaux, se trouve un chasseur. Et ce chasseur a tout compris (c’est rare pour un chasseur). Il a vu la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ », et il a vu la grenouille sur sa feuille de nénuphar et il a vu le brochet entre deux eaux et il a vu le renard planqué dans les roseaux. Alors il se dit :

Quand la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ », arrivera devant la grenouille celle-ci sautera pour gober la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ », et le brochet jaillira hors de l’eau pour attraper la grenouille, et la le renard sortira de sa cachette pour chopper le brochet d’un coup de patte rapide et précis. A ce moment, je pourrais ajuster le renard d’un coup de fusil ! Bon Plan ! Bonne Chasse !

Et ce qui devait arriver, arriva !

La libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ » arrive devant la grenouille.

La grenouille bondit et gobe la libellule qui butine de nénuphar en nénuphar en faisant « BZZZZZZZZ ».

Le brochet jaillit alors hors de l’eau et attrape la grenouille.

Dans les roseaux, à cet instant précis, le renard bondit de sa cachette et d’un coup de patte rapide et précis choppe le brochet.

Le chasseur ajuste alors le renard, et d’un seul coup de fusil abat le pauvre renard !

Le coup de fusil fait sursauter la minette sur sa branche de saule, et elle tombe dans l’étang ! PLOUF !

Moralité :

Plus les préliminaires sont longs....

Plus la chatte est mouillée !