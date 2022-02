Devrons-nous voter, dès le premier tour, de la présidentielle, pour un candidat en capacité de figurer au second tour ?

Macron, le peuple n'en veut plus et voudrait bien avoir, au deuxième tour de la présidentielle, un autre choix possible qui ne soit pas un choix bidon, genre bonnet blanc et blanc bonnet. Qu'est-ce qui est le plus dommageable : * L'éparpillement, au premier tour, de la gauche enlisée dans l'européisme béat et dans le soutien aux traités européens négocié par d'autres, qui conduisent aux mêmes résultats ? * L'éparpillement, ou l'absence, au premier tour, des voix des forces patriotiques opposées à la dictature de l'UE, de l'euro et de l'Otan, et à la liquidation de nos libertés derrière le paravent de l'état d'urgence sanitaire et de son "conseil de guerre" ?

Il faut garder à l’esprit que les rendez-vous électoraux les plus importants, qu'il s'agisse des présidentielles ou des législatives, ne sont pas les seuls outils que les travailleurs et la population ont pour se faire entendre, que d’autres confrontations se dérouleront ailleurs et ultérieurement quand le peuple en décidera. N'oublions jamais que faire entendre sa voix et essayer de peser sur le cours des choses, on peut le faire de toutes sortes de façons en dehors des campagnes électorales, y compris dans la vie de tous les jours, dans les batailles du quotidien pour la satisfaction de revendications légitimes, dans le travail militant au sein des organisations syndicales de son corps de métier, dans les organisations politiques, familiales, sociales, culturelles....de sa commune ou de son quartier,

La présentation de candidats issus des rangs du peuple, gardant plus ou moins « l’oreille » du peuple lorsqu’ils sont élus (cela arrive quelquefois, au parlement ou an sénat, au niveau départemental et municipal), qu’ils soient élus ou pas, est déjà un coin enfoncé dans le pouvoir dictatorial en place qui préfèrerait n’avoir que des micro-macrons à tous les étages.

Dans les périodes troublées, dans les périodes de crise et d’affrontement, ces élus là sont susceptibles de prêter une oreille plus attentive que souhaité aux colères du peuple et à ses revendications. Des efforts importants sont déployés par le pouvoir en place et l’oligarchie pour prévenir ce risque là.

Tous ne se laissent pas embarquer délibérément, consciemment, dans les pièges tendus par le pouvoir en place, dans une complicité choisie ou dans une complicité de fait avec les ennemis du peuple. Il arrive quand même à certains de regarder en arrière, de comprendre qu’ils se sont fait avoir, et de rectifier le tir. Les débats publics et les confrontations organisés à l’occasion des différents scrutins peuvent y contribuer pour partie. Les luttes sociales, les mouvements revendicatifs, les grèves, les manifestations, les Gilets Jaunes et les Bérets Rouges, la colère des mères de famille qui manifestent chaque samedi pour protéger leurs enfants des décisions ineptes du« conseil de défense sanitaire » qui les transforment en cobayes pour le compte des labos, tout ça pèse de façon bien plus efficace dans la balance pour obliger les élus à ne pas oublier qui les a envoyés là, qui leur a confié un mandat représentatif, et ce qu’ils sont censé en faire.

Ce ne serait déjà pas si mal si on parvenait à qualifier, au premier tour, un véritable candidat anti-système, anti dictature de l’UE, de l’euro et de l’Otan, un candidaat qui dénoncerait les pièges et les mécanismes de l’asservissement du peuple et des travailleurs à la course aux dividendes des grandes fortunes, qui dénoncerait la liquidation de notre nation, de nos institutions républicaines ainsi que le saccage de notre industrie et de notre agriculture pour accroître encore les profits des profiteurs, qui dénoncerait la délocalisation de nos productions et de nos entreprises qui plonge des millions de travailleurs au chômage et des millions de gens dans l’insécurité et la misère, mettant notre industrie et nos productions agricoles à la remorque et sous la dépendance de puissances étrangères !

Même si on ne pourrait, au mieux, l’entendre qu’un tout petit peu durant la campagne électorale, même si on sait qu’il ne peut pas gagner parce que les cartes sont biaisées par la soumission des médias à l’oligarchie, par les règles du scrutin et bien d’autres choses, ce serait déjà une victoire importante pour les forces patriotiques, une victoire qui aiderait de façon décisive à en préparer d’autres, nécessaires, vitales, auxquelles on ne peut pas renoncer, auxquelles on n'a pas le droit de renoncer,

En effet, la participation à l’élection et l’accès aux médias qui en découle, même limité, la participation aux débats afférents, les rencontres qu’elle induit et facilite avec le grand public, la diffusion des circulaires électorales dans tous les foyers, tout cela conforte le travail déjà engagé par les forces progressistes pour aider notre peuple à se forger une une bonne compréhension de la situation du pays et de ses problèmes. Qu’il s’agisse du temps d’antenne ou des meetings électoraux ou des tracts diffusés sur les marchés ou dans les boîtes aux lettres, des affiches que l’on colle, des multiples discussions engagées avec nos concitoyens (nos voisins de paliers y compris) en ces occasions, tout cela permet de faire de grands pas en avant pour aider le plus grand nombre (et surtout les premiers intéressés) à comprendre pourquoi nous avons tous ces problèmes, d’où ils viennent, qui en est responsable. La curiosité des esprits ainsi éveillée, les rendez-vous et l’agitation suscités par l’élection, l’apparition subite, même fugace, de figures nouvelles, de discours un peu différents, tout cela contribue à faciliter la diffusion d’analyses, d’explications, de propositions, de lumières nouvelles, de plans de bataille et de reconquête que notre peuple a besoin de s'approprier, autant de graines qui pourront continuer à grandir et à se développer au lendemain de l’élection.

-Armé d’une bonne compréhension des causes de notre enfermement dans une dictature, celle de l’UE, de l’euro, de l’Otan et des labos, autrement dit celle de l’oligarchie,



- ayant appris à identifier les dégâts qui en résultent, aux dépens de qui et au profit de qui,



- ayant appris à mieux identifier les responsables de cette infamie, ses bénéficiaires et ceux qui s’en sont rendu complices,



- ayant entraperçu les ressorts cachés et les chausses-trappes des clauses des traités de l’Union Européenne qui cadenassent nos vies et saccagent notre pays pour permettre à d’autres de prospérer aux dépens du peuple et de la nation, de renforcer sans discontinuer leur pouvoir dictatorial, d'accroître leurs privilèges,........

...........chacun de ceux qui aura pu écouter si peu que ce soit un militant ou un candidat patriote soucieux de contribuer à la construction du grand rassemblement populaire majoritaire qui est nécessaire pour sortir la France du carcan insupportable de la dictature de l’UE, pour mettre hors d’état de nuire ceux qui s’appliquent à régenter notre vie et à liquider nos libertés, et pour retrouver notre nation, se sentira plus fort et mieux armé pour affronter les défis du quotidien et pour préparer l’avenir.

Le choix que chacun effectue à l’occasion du premier tour de l’élection, y compris le choix de celui qui décide de ne pas aller voter, décide de la façon dont seront répartis les moyens financiers et humains qui seront mis par la loi et par les deniers publics à disposition des forces politiques ayant participé aux scrutins.

En choisissant de voter, dès le premier tour pour le moindre mal comme les électeurs y sont régulièrement conviés sans qu’on leur donne quelques garanties que ce soit, il faut savoir que l’on renonce ainsi à permettre au candidat et au parti politique anti-système de son coeur, celui à qui on fait confiance mais qui n’a pas de chances de gagner ou même d’accéder au deuxième tour, de bénéficier du remboursement des frais incompressibles de la bataille électorale, relativement élevés.

Ce faisant, sachant que c’est le plus souvent un candidat n’ayant pas un matelas de dividendes à sa disposition pour financer son combat politique qui fait les frais de cette décision liée au souhait de bien faire, au souci d’écarter le danger principal, (le pb, c’est que ce danger principal se cache derrière beaucoup d’étiquettes, pas seulement derrière les candidats officiels du pouvoir), on prive le candidat plus compétent et plus sérieux que les médias n’invitent jamais sur leurs antennes à financer de sa poche et de celles de ses militants tous les frais de la campagne électorale.

Ce faisant, on place cette force politique et ses candidats dans une situation extrêmement difficile pour continuer la bataille politique nécessaire qui oblige à des frais importants au quotidien, alors même que c’est sur elle que l’on compte pour faire avancer le pays dans la bonne direction.

Les abstentionnistes qui sont désormais les plus nombreux (on peut comprendre pourquoi) doivent aussi savoir qu’en ne votant pas, dès le premier tour, ils font en sorte que les aides financières publiques (qui sortent de leurs poches, de leurs impôts) allouées par l’état aux différents participants à l’élection, en fonction des scores obtenus, iront massivement vers les plus forts, à leurs frais, autrement dit vers ceux dont ils ne veulent plus entendre parler, facilitant ainsi la tâche aux ennemis du peuple tandis que ses porte-parole authentiques se voient refuser les deniers publics auxquels ils pourraient avoir droit et qui leur seraient bien utiles pour continuer la bataille politique qui est nécessaire, et aussi cette autre, aussi importante que la précédente, pour gagner les coeurs et les consciences.