Dewaere, série noire

Dewaere, comme un représentant francais, le seul ou du moins le premier, mais de sa génération le seul, de l'Actor Studio en France. Un jeu brut, à vif, tout en nerfs, ou il ne joue pas, il vit les situations, le personnage, sa violence, ses fêlures et ses drames, jusqu'à se cogner la tête comme un fou sur le parechoc d'une voiture dans la scène mythique du mythique Série Noire d'Alain Corneau.

Dewaere prénom Patrick ou l'acteur sans filet qui brulait par tous les pores et se consumait sur pellicule sous nos yeux, se mourait de role en role en dépit de quelques rares comédies, lui ce furent les drames, les personnages borderline surtout, qui se suicident ou meurent à la fin, des types qui coulent, qui sont trompés, largués, paumés, qui se battent à coups de poings et en bavent et crachent et hurlent de dégout.

Dewaere, parti à 35 ans trois mois après Romy, en 1982, je perdis l'un puis l'autre, les deux que je préférais, ceux qui me touchaient le plus. Lui se suicida, elle ça y ressemble bien aussi, le doute subsiste.

Lui, le partenaire de Depardieu dans Les valseuses, l'ex de Miou Miou, l'amoureux souvent éconduit dans la vie, le passionné incapable souvent de maitriser ses nerfs voire ses coups, qui cassa la gueule à un journaliste qui avait trahi sa parole en laissant fuiter exprès un nom, il eut à ses trousses toute la presse, tous les chacals de la presse lui tombèrent tous dessus en même temps, un hallali, comme une mise à l'écart et au rebut, lui qui était un des plus grands ce furent des moins que rien qui eurent raison un temps de lui, deux ans avant son décès.

Dewaere, animal, boule de sexualité et de sensualité, l'homme passionné devoré par la passion, abonné aux drogues dures, totalement désarconné par le secret de ses origines qu'il apprit sur le tard, en quête de reconnaissance de la profession, qui de son vivant ne lui accorda pas un prix, rien, nada. Il en souffrit, de ça aussi, rétrospectivement Série Noire méritait mille césars, et même ca ils lui refusèrent. Quelle tristesse.

Dewaere, ses roles, Un mauvais fils de Claude Sautet, presque un récit autobiographique où il apparait pour la première fois imberbe, tout comme dans Hotel des Amériques, où face à Deneuve il est largué au possible. Et puis La meilleure façon de marcher où il incarne un beauf homophobe, homosexuel rentré, avec une incroyable présence. Beau père, le troisième sous la direction de Bertrand Blier après Les valseuses et Préparez vos mouchoirs, où il tombe amoureux d'une adolescente. Enfin Série Noire, son chef d'oeuvre, où il est vertigineux, un film d'une noirceur absolue, désespéré et désespérant, qui aurait pu être sous-titré La mort en direct.

Dans son dernier film, Paradis pour tous, il incarne un dépressif suicidaire qui se fait par un scientifique couper le canal des émotions, celles qui le débordaient tant dans la vie. Et devient un être aseptisé, insensible à l'autre. Le contraire de lui. Le film sortit quelques jours après l'annonce de sa mort, fin aout 82, il fait froid dans le dos.

Il aurait dû être Cerdan, Marcel Cerdan, le boxeur, l'amant d'Edith Piaf, dans Edith et Marcel, sous la direction de Claude Lelouch. Le film se fit sans lui, il était mauvais, très mauvais. Patrick l'a échappé belle.