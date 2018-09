Dialectique de l’emploi et du chômage

Les anti-communistes actuels se faisant passer pour de véritables communistes répètent de façon dogmatique le matérialisme dialectique de Marx (découvert il y a plus de 170 ans) sans tenir compte de l’état d’avancement des recherches en Histoire (au moins depuis le Haut moyen âge jusqu’à nos jours)

La dialectique ne tombe pas du ciel, elle est la synthèse de l’état d’avancement des sciences naturelles et sociales. Par conséquent, une modification sensible de l’état des connaissances en Histoire peut provoquer aussi une remise en question de l’ancienne conception de la dialectique.

Le mouvement communiste actuel est dominé par l’idéologie du salariat. Des gens qui veulent « interdire les licenciements » ! Des gens qui veulent étatiser les moyens de production pour généraliser l’emploi salarié ! Ce sont en réalité des réactionnaires qui veulent l’emploi salarié sans les conséquences négatives de ce rapport social.

Des « communistes » incapables de voir, actuellement devant nos yeux, chaque jour, de façon concrète et tangible que le progrès technique abolit négativement l’emploi salarié.

Le salariat abolit c’est le chômage.Cette abolition du salariat est en tout cas négative : susceptible de causer d’atroces souffrances, de privations et même la mort. C’est ainsi que l’espérance de vie a chuté de façon sans précédent aux USA et en Angleterre voir par exemple « Le Monde »du 10.03.2018.

Cette première contradiction du salariat est sa négation simple (en langue dialectique) plus précisément sa négation négative.

Une lutte objective est engagée entre ces deux mouvements contradictoires, c’est à dire entre le salariat et sa négation négative : d’une part le capitalisme-salariat cherche à s’accroître par l’accroissement du marché mondial (et donc l’accroissement des revenus) et d’autre part le chômage et la précarité se développent face aux progrès techniques en dissolvant le salariat.

Ce ne sont pas ces progrès en soi qui font le chômage mais ces progrès dans le cadre d’un système de production déterminé. Et dans le cadre du capitalisme-salariat (libéral ou soviétique), les progrès techniques s’expriment par la baisse du taux de profit. Et par suite, la baisse du taux de profit fait chuter le taux de croissance du PIB.

La lutte objective entre le capitalisme-salariat et chômage s’exprime par les baisses et hausses du taux de chômage réel. Mais derrière ces hausses et baisses, il y a une tendance lourde à l’augmentation des chômeurs et précaires partout. Même aux USA où la catégorie A des chômeurs est bas, la précarité est sans précédent. Avec la baisse du taux de croissance observable aux USA depuis 1960 et qui s’accélère depuis 2008, la majorité de la population active devrait être au chômage vers 2050. Partout dans les pays avancés, le salariat a amorcé un lent déclin depuis 1975 mais ce déclin s’accélère depuis l’entrée en scène de nouveaux pays industrialisés sur le marché mondial.

Cette lutte objective entre le capitalisme-salariat et chômage s’exprime politiquement par la lutte des superclasses entre capitalistes-salariés et chômeurs, entre capitalisme-salariat et communisme. Une lutte de superclasses qui commence dès le développement sensible du mouvement du chômeurs au XIX e siècle. C’est aussi l’époque de la naissance des premières conceptions du communisme (abolition positive du salariat). Mais surtout la première conception scientifique de l’abolition du salariat par Karl Marx et Friedrich Engels vers 1845.

Ce sont les deux premiers théoriciens scientifiques de la superclasse des chômeurs. Car le communisme, le vrai, celui de l’abolition positive du salariat n’est rien d’autre que l’idéologie des chômeurs qui leur permet de se soustraire à la domination capitaliste-salarié.

La lutte sur le plan idéologique entre le libéralisme et le capitalisme d’Etat soviétique d’une part et le communisme d’autre part, exprime la lutte économique entre l’emploi salarié et le chômage. Le salarié moyen est en lutte contre le capitaliste en vue de l’augmentation de son salaire mais il se ligue avec le capitaliste contre l’abolition positive du salariat c’est à dire contre le mouvement des chômeurs.

D’où le rejet du communisme de Marx partout où les salariés sont dominants en Europe de l’Ouest depuis plus d’un siècle ou en Europe de l’Est où le salariat dominait sous forme de sovietisme.

Qu’une minorité de salariés lutte pour la négation positive du salariat, c’est à dire la révolution communiste et solidarise de ce fait avec le mouvement des chômeurs est absolument normal. Car lorsqu’on parle de superclasse, on suppose toujours la majorité des membres de la superclasse, par exemple le salarié moyen.

Le rapport de force économique est fondamental dans la domination étatique d’une superclasse déterminée.

Dans le Haut moyen âge vers le X e siècle, et contrairement aux connaissances vieillies de l’époque de Marx, il est établi aujourd’hui que ce ne sont pas les esclaves qui ont mis un terme à l’esclavagisme mais leur négation dialectique les paysans alleux sous la direction des seigneurs féodaux.Cette révolution féodale est bien décrite par les médiévistes tels que Georges Duby, Pierre Bonnassie, Éric Bournazel, Jean Pierre Poly, etc.

Il a fallu donc que l’esclavage soit minoritaire et sa négation négative largement majoritaire pour ouvrir une période de révolution féodale en Europe de l’Ouest du X e siècle au XII e siècle.

De même partout, dans le moyen âge tardif, où des révolutions bourgeoises ont éclaté (Angleterre, France) et plus tard (Allemagne, Russie,etc.), le servage était à l’état de vestiges. L’immense majorité de la population active était constitué de négation négative du servage : la paysannerie libre en France, le yeoman en Angleterre. Pourquoi négation négative ? Parce que le paysan libre était affranchi du servage mais écrasé par le poids des privilèges des seigneurs féodaux. D’où la conscience dominante de la négation positive des rapports sociaux féodaux.

Aujourd’hui, cette même logique dialectique du développement humain se répète mais de façon nouvelle. Le capitalisme-salariat créé aussi sa propre négation négative : les chômeurs. Mais comme ceux-ci n’ont jamais été dominant dans la population active, la conscience de la négation positive des rapports sociaux capitalistes-salariés, c’est à dire la conscience de révolution communiste dans la population demeure minoritaire.

Mais comme la transformation de la population active en une majorité de chômeurs est inévitable, la domination de la conscience communiste révolutionnaire dans la population est aussi inévitable.

En conclusion, l’emploi dans son développement engendre sa négation négative, les chômeurs. Il s’en suit une longue lutte entre l’emploi et sa négation. Lutte qui s’exprime, objectivement, par les hausses et baisses du taux de chômage.

Mais arrivé à un certain stade de cette lutte, tout s’accélère : la croissance du PIB se transforme en décroissance durable et transforme la majorité de la population active en chômeurs.

Alors s’ouvre une époque de révolution des chômeurs communistes. L’Etat capitaliste-salarié est renversé par la révolution violente.

Les moyens de production sont étatises, l’économie est planifiée pour éviter les crises cycliques.

Le salaire est abolie par la suppression des diplômes et qualifications spécialisés. Un revenu commun pour un temps de travail commun sont mis en place démocratiquement. Évidemment les partisans de la propriété privée sont écartés de cette démocratie.

Chaque travailleur est formé continuellement pour lui permettre de changer de rapidement d’une spécialité à l’autre et empêcher toute spécialisation ossifiee dans une branche quelconque du travail commun.

Telle est la phase terminale de la dialectique entre l’emploi et le chômage. L’emploi et le chômage sont tous deux détruits pour donner quelque chose de nouveau où il ne sera plus question de salaire mais de revenu commun.

La différence qualitative entre le salaire et le revenu commun est que le salaire est la rémunération d’un travail spécialisé : ingénieur, médecin, employé, etc. forcément inégal alors que le revenu commun est la rémunération d’un travailleur généraliste : il est ouvrier le matin, ingénieur trois heures plus tard, médecin le lendemain, pilote d’avion le surlendemain, etc. selon les besoins de la planification économique.

Le revenu commun n’est pas fixé d’après le niveau de qualification, diplôme, etc. mais démocratiquement selon les richesses disponibles de l’Etat révolutionnaire et d'une condition de vie digne de tout humain.

Le temps du travailleur est divisé nécessairement en deux : le temps de travail commun obligatoire (il faudra bien que les gens mangent à la sueur de leur front ) et le temps de travail libre.

Le progrès technique se traduira alors par le rétrécissement du travail obligatoire et développement sans fin de l’activité libre jusqu’à la disparition complète du travail obligatoire : c’est l’achèvement de la révolution communiste, la fin de la préhistoire humaine.