DIASPORALOGUE



Je publie rarement des récensions de livres mais celui dont il est question ici touche à plusieurs domaines de la vie en société et j’estime qu’il est utile de lui consacrer du temps. Il s’agit d’un livre (dialogue/essai) qui, partant de la diaspora arménienne en France, parle d’intégration, du vivre ensemble, de diversité, de laïcité…bref, de la vie et de la réalité françaises.

Le comédien et réalisateur Serge Avédikian et le journaliste Tigrane Yégavian publient un livre sous forme de dialogues. Les principales interrogations qui jalonnent les pages du livre ont trait à l’histoire des Arméniens de France, la façon dont ils vivent leur double, voire triple, appartenance tant le vécu et l’histoire personnelle des deux auteurs furent complexes et enrichissants.

La réflexion sur la transmission de la culture d’origine tient une place centrale dans ce dialogue et le rôle des intellectuels dans cette transmission est abordé de manière concise.

Comme on pouvait s’y attendre, la blessure du génocide est présente de manière obsédante tout au long des récits des deux auteurs.

Appartenant à deux générations différentes et ayant des trajectoires différentes, les auteurs engagent le dialogue pour aller au-delà des clichés en partageant ce qui les a construits dans leurs métiers respectifs, le cinéma et le théâtre pour l’un, le journalisme pour l’autre. Le vécu de chacun d’eux est ce qui façonne leur manière d’envisager le vivre ensemble, l’intégration, l’assimilation et le rapport à la culture d’origine avec celle du pays d’accueil. La laïcité et la tolérance, l’ouverture à l’autre constituent également les jalons de ce livre.

Ce livre est à mettre entre les mains de toutes les diasporas. Il offre une réflexion juste sur le cheminement des nouveaux arrivants dans le pays d’accueil et la façon dont les générations suivantes réagissent. Les deux auteurs, partant de leur propre expérience, rendent leur message universel.

DIASPORALOGUE, ÉDITIONS THADDÉE - 2 rue Casimir Delavigne - 75006 Paris