Dico du Foot (suite 2/2)

Mouiller le maillot : Plus facile à faire quand il pleut

Match amical : Inamical ne se dit pas

Temps réglementaire : Précède le temps additionnel

Mi-temps : Coupe le jeu en deux périodes pour faciliter l’analyse critique

Temps additionnel : Variable : court s’il pleut, plus long en cas de beau temps

Faire basculer le match : Les gagnants deviennent les perdants et réciproquement

Tuer le match : C’est une métaphore pour souligner un coup fatal à l’adversaire

Privé de stade : Sanction administrative destinée à éloigner ceux qui veulent le détruire par amour de leur équipe

Jouer à domicile : Par ceux qui n’ont pas de maison puisque « jouer dans l’immeuble » ne se dit pas

Minute de silence : Ne dure que 30 secondes

Sous les applaudissements : Sortir sous… ; plus valorisant que sortir sous les sifflets, mais le résultat est le même

Devant son public : On joue devant son public, et non derrière

Pelouse : Verte avec des bandes blanches, herbe de qualité supérieure

Stadiés : Regardent les tribunes au lieu du match

Aller au stade : Autrefois : « aller à la messe », « aller aux vêpres » ; ne pas confondre avec « aller aux putes »

Courir après le score : Autre façon de courir, sans ballon souvent

Prolonger : Façon élégante de négocier une augmentation

Causerie : L’entraîneur dit aux joueurs les banalités qu’ils veulent entendre et donner du grain à moudre aux journalistes pour leurs pronostics

Interview : Exercice pour améliorer sa langue de bois

Discours : Causerie mais en plus martial

Passer à côté : Dit par joueurs, entraineurs et dirigeants quand le résultat n’est pas bon et qu’il aurait pu être meilleur

Camp d’entrainement : Parking réservé aux hypercars des joueurs

Bus : Doit résister au caillassage pour emmener les joueurs indemnes sur le terrain de l’adversaire

Caillasser : Acte sportif d’avant match par des supporters locaux amateurs du beau jeu, qui caillassent le bus sans vouloir tuer les joueurs car si tel était le cas il n’y aurait pas de match

Contestation : L’arbitre est seul juge mais toujours mal jugé

Cartons : Pas de carton vert, pourquoi ?

Simulation : Les actes non simulés sont dans le X, pas au stade

Shooter : verbe transitif dans le stade, et intransitif en dehors

Barbe : Fournie façon Taliban

Cheveux : Coupés à la tronçonneuse avec des couleurs

Tatouages : Choix personnel pour faire comme tout le monde

Echauffourées : Scènes de guerre en vile avant et après match pour montrer son amour du foot

Vestiaire : Communauté secrète qui décide de la durée de vie de l’entraineur

Capitaine : Le premier sous la douche

Le pire scénario : Jamais écrit, toujours improvisé par les joueurs

4-3-3 ou 4-4-2 : Théorème de Pythagore réservé à ceux qui ont fait MathSup : utilisé par l’entraineur pour inscrire la tactique dans une stratégie gagnante

Guerrier : Qualité d’un joueur quand on ne lui en trouve pas d’autres

Déjouer : In « faire déjouer l’adversaire » : fruit d’une stratégie non programmée

Jouer pour l’équipe : Autre façon de jouer pour soi en laissant entendre qu’on est le sauveur de l’équipe

Etre sur le podium : Virtuel : il n’y a pas de podium sur un terrain de foot !

Esprit sportif : Cf. Valeurs du sport

Valeurs du sport : Cf. Esprit sportif

FIFA : Mafia qui gère le foot avec statut d’ONG

Refaire le match : Ensemble d’hypothèses développées pour montrer que le match aurait pu se passer autrement si les choses ne s’étaient pas passées comme elles se sont passées

Agression : Être victime d’une agression, c’est prendre un coup au lieu de le donner

Délivrance : Accouchement prématuré en tribune de la petite amie d’un joueur

Célébrer son but : Manifestation de joie d’un joueur qui tente de faire la Une de L’Equipe du lendemain

L’Equipe : Quotidien sportif dont la ligne éditoriale est de valoriser le cours de bourse des joueurs

Transfert : Aller voir ailleurs si l’herbe de la pelouse est plus tendre

Crampons : Utiles en montagne sur les parois glacées, adoptés par les footballeurs pour faire mal à l’adversaire (Ex. : essuyer ses crampons sur les cuisses, etc.)

Piolet : Pas nécessaire pour jouer au foot, interdit dans le vestiaire comme les armes à feu (mais Trump est pour)

Être cuit : Est bon pour se faire manger par l’adversaire

Stats : Ensemble de données que les analystes se jettent à la tête avant de s’insulter

Mercato : Rappel le marché aux esclaves de jadis, mais peut se faire sur Le Bon Coin : Ex. : Urgent, cède pour raisons financ. avant-centre avec bonnes stats ; 1m90, 100 kg, 100 mètres en 15 sec., frappe du gauche de force 8. Prix à débat.

Fair play : C'était avant

Fair play financier : Se dit mais ne se pratique pas

Amateur : Qui gagne moins d'un million euros par mois