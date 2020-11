Dictionnaire raisonné de la Novlangue

Le principe de la Novlangue est que lorsqu’on change les mots usuels pour d’autres venant de l’élite, les gens se conforment à l’idéologie qu’elle véhicule. Les citoyens deviennent des sujets aisément manipulables par la télévision, la radio, les journaux, les magazines, les chroniqueurs, les éditorialistes, les journalistes qui, sans être consciemment aux ordres des autorités, les suppléent avantageusement.

Riche : Investisseur. Personne qui par son talent, souvent même son génie, et son mérite organise les efforts d’une multitude de gens qui ne sont rien et sans lequel elle ne ferait que bâfrer en regardant pornhub.

Pauvre : Assisté. Personne indolente, sans envergure, inculte, vulgaire qui fait tellement honte à tous qu’on la parque en banlieue.

Guerre : Libération. Conflit permettant de délivrer les peuples opprimés des forces réactionnaires et machistes, souvent souterraines, et qui offrent aux vendeurs d’armes de tous types des opportunités de marchés afin d’ouvrir les consciences à la démocratie.

Catéchisme : Journal télévisé. Émission de divertissement où l’on traite des meurtres, des attentats, des viols, des épidémies, des accidents meurtriers de la route, des trafics de drogue et de tout acte malveillant ou/et douloureux du un à un excès d’État et à la fonctionnarisation des esprits. L’intervention de gens du commun dans le journal, de vrais gens, est recommandée pour souligner le fait qu’on ne les oublie pas.

Juif : Normal. Les autres sont antisémites.

Bonimenteur (en un seul mot) : Expert. Personne capable de vous ensevelir sous les chiffres, les courbes, les diagrammes, pour vous prouver qu’il a raison. Souvent confondu avec ‘économiste’.

Vérité : Le mot ne figure plus au dictionnaire et aucun équivalent n’a pu être trouvé. Chacun a sa vérité et la confronte à d’autres. Celui qui possède le mieux l’art oratoire impose sa vérité. L’érudition est nécessaire mais pas obligatoire si on maîtrise bien les formules provocantes voire obscènes.

Scientifique : Expert. Personne s’affichant avec insistance dans tous les médias possibles, les plus tenaces d’entre eux passent aux journaux télévisés. Le port d’une blouse blanche est recommandé mais d’autres tenues mêmes débraillées sont possibles.

Communiste : Rouge. Espèce en voie de disparition. Certaines villes envisagent de protéger les vendeurs de l’Humanité-Dimanche dans le cadre de la préservation de la biodiversité.

Virus : Covid. Agent infectieux frappant surtout les pays dirigés par des populistes : Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni. En France, un Ministre est tout entier dévoué à son éradication. Il a d’ores et déjà pu constater qu’il y avait des malades dans les hôpitaux et il en a fait part aux parlementaires toutes affaires cessantes.

Noir : Afro-américain. À utiliser même pour les européens ou les asiatiques afin de ne choquer personne.

Licenciement : Flexi-sécurité. Dispositif permettant de mettre au chômage un intéressé qui doit apprécier le fait que sa bonne volonté permet à l’entreprise d’assurer la sécurité des actionnaires qui iraient sans cela fertiliser par leurs investissements des contrées plus lointaines. Le terme ‘vaseline’ plus ancien n’est plus utilisé pour ce type d’action.

Schumpeter : Économiste. Toutes les approches de l’économie, que certains avec une certaine imprudence appellent ‘théories’, doivent se ramener aux écrits et aux dires de M. Joseph Schumpeter (1883-1950) qui a particulièrement mis en exergue le rôle de l’entrepreneur dans les processus économiques, ce qui a plu aux entrepreneurs, même ceux qui n’avaient pas lu ses livres. Son ouvrage ‘Théorie de l’évolution économique’ doit figurer bien en vue dans toutes les bibliothèques fréquentées par les gens comme il faut. Les économistes surtout replets et ‘tout-contents-d’eux-mêmes’ sont chargés de présenter les divers chapitres à lire.

Ouvriers : Force de production. La classe ouvrière a entièrement disparu pour laisser place aux femmes, aux hommes, aux homosexuel•les, aux noirs, aux maghrébins, aux latinos, aux asiatiques, aux métis, aux immigrés, aux demandeurs d’asiles. Chacune des catégories précitées se déclinant en sous-catégories en fonction de la confession, de l’âge, de la propension à fumer du haschich ou pas, du degré d’alcoolémie…

Téléphone : Portable. Appareil permettant de fliquer l’entièreté d’une population non seulement avec leur consentement mais avec une forte participation financière pour l’achat de l’appareil. Accessoirement, sert à raconter un nombre incalculable de conneries à ses proches à tout moment et en tout lieu, même dans la rue ou le métro, ce qui permet à tout-un-chacun de s’ébaubir de la vertigineuse nullité des propos.

Vieux : Personne âgée. À leur propos, il est bon de rappeler que le paiement des retraites représente 13,8% du PIB soit 325 milliards d’euros. Il faut encore ajouter les dépenses spécifiques de santé dues au grand âge. D’après un polytechnicien, énarque et conseiller spécial d’un Président, la force productive des retraités est de loin inférieure aux coûts, sans qu’aucune conclusion puisse être tirée bien évidemment.

Trump : Populiste. Dirigeant qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, ce qui est un comble quand on veut dominer la planète.

Écologiste : Antinucléaire. Eut les cheveux longs et les idées courtes, va depuis chez le coiffeur et participe au Loto sportif.

Fausse nouvelle : Fake News. No comment !

Complot : Complot. Art de mélanger le vrai et le faux pour pouvoir traiter d’imbéciles ceux qui vous dérangent. Ex. ‘On n’a pas été sur la lune ! La mondialisation augmente les inégalités au sein des pays riches comme des pays pauvres.’

Branquignol : Transhumaniste. Il promet de vivre 150 ans dont au moins 130 au chômage. À mi-temps, envoie des voitures dans l’espace pour essayer les essuie-glace.

Taudis : Espace de vie.

Clochard : SDF. C’est plus chic avec des initiales, comme DSK.

Publiciste : Communicant. Permet de montrer que l’on ne fait pas d’erreurs en tant que dirigeant même lorsqu’on ne fait rien.

Peuple : —— . N’a pas lieu d’être remplacé.

Expliquer : Convaincre. Selon l’étymologie convaincre vient de con et de vaincre ce qui éclaire la ligne directrice des idéologues, des militants et des croyants.

Hippocrate (serment) : Hippocrate. Déclaration permettant de courir à cheval vers les plateaux TV.

Honnête : Normal c’est à dire féministe, libéral et un peu écologiste. Il est conseillé pour accéder au grade envié de Normal+ de porter plainte contre Dieudonné.