Didier Raoult et les vaccins...

@rrosemar

Je sais bien que pour vous tous les anti-vaxx sont des adeptes du gourou Didier Raoult.

Il ne vous a sans doute jamais effleuré qu’on peut avoir tout un tas d’autres raisons pour refuser les « vaxxins covid ».

En ce qui concerne Raoult, d’abord. Je pense que ce type a eu beaucoup de courage pour se dresser contre la doxa des médias. Ca ne risque pas de vous arriver à vous, Rosemar.

Que Raoult ait eu des réactions incohérentes ne surprend que ceux qui ignorent l’art d’enregistrer des interviews d’opposants. Seul V. Poutine a assez de métier pour s’y risquer sans mal. Cependant ni Poutine ni Raoult ne peuvent garantir que l’enregistrement traduira fidèlement leurs dires.

Raoult, comme scientifique , doit être capable de réviser certains points. Ce que ne fera jamais un enseignant car il n’est pas payé pour réfléchir mais pour enseigner ce qu’on lui a transmis.

Donc les éventuels « revirements » de Raoult me laissent froid.

Deuxièmement, même si Raoult était une vedette télé, et plaidait pour le « vaxxin », je ne le croirait pas davantage que Macron, Véran etc.

Il se trouve que je me sers de mon cerveau. Et, sans commentateur télé, j’analyse des informations douteuses et contradictoires. On parle du Covid à la télé (on ne parle d’ailleurs que de ça), de vaccins préparés à la hâte, de traitements subitement interdits, mais je n’ai encore pas vu un seul malade de mes propres yeux. On parle aussi (mais pas à la télé) de politiciens corrompus, de journalistes corrompus et de firmes corrompues, et ça c’est quelque chose que j’ai fort bien connu dans mon passé professionnel : Cette hypothèse est bien plus réaliste que le soi-disant désintéressement des uns et des autres.

Donc je me méfie. Je sais de quoi est capable un politicien ou un journaliste qui veut garder son boulot. j’ai connu aussi la préparation des conseils d’administration, et je sais à quoi m’attendre avec la « bienveillance » des grandes firmes.

Et non, je ne mords pas à l’hameçon.

Même si c’est une enseignante qui cherche à m’y pousser.