Didier Raoult Primé

Il existe un concept philosophique qui s'appelle le rasoir d'Ockham (ou encore Occam) qui dit, en gros, que lorsque c'est simple cela veut sans doute dire que c'est juste. Ou plus exactement ce principe justifie la justesse d'une analyse, d'un raisonnement. Il existe un autre rasoir, un prix celui-ci : The Rusty Razor. Ce prix est annuellement décerné à un scientifique qui est considéré dans l'année comme le pire en matière de justesse. Devinez qui l'a gagné cette année ?

Nous pouvons traduire par « Il est difficile de trouver un exemple de charlatanisme qui s'est aussi répandu jusqu'à présent, influençant la réponse de la santé publique à une pandémie mortelle et créant une confusion généralisée dans le monde entier. » ce qui est écrit en anglais sur le site The Skeptic :

“It is hard to find an example of quackery that has spread so far, influencing the public health response to a deadly pandemic and creating widespread confusion across the entire globe.”

Le site a pour vocation de chasser les pseudo-sciences. Et le vainqueur de cette année est Didier Raoult : “For his promotion of hydroxychloroquine, and the flawed science that formed the basis of that promotion, Raoult is a worthy winner of the 2020 Rusty Razor award for pseudoscience”.

« Pour sa promotion de l'hydroxychloroquine et la science imparfaite qui a constitué la base de cette promotion, Raoult est un digne lauréat du prix Rusty Razor 2020 pour la pseudoscience ».

Il sera difficile aux soutiens de Didier Raoult de dire que ce site est financé par Gilead, qu'il est l'émanation des mandarins médicaux de la France. En fait non, il ne leur est jamais difficile de sortir les plus grosses énormités qui soient pour contrer tout ce qui prouve la supercherie que sont Didier Raoult et son traitement.

A tous ceux qui nous bassinent à dire que Raoult est reconnu dans le monde entier et spécifiquement le monde scientifique voilà une médaille de plus à accrocher au revers de sa veste à côté de son micro. En fait de porter haut le drapeau de la France il vient de le mettre en berne et d'étendre au-dessus de notre pays le voile d'une honte internationale.

Ce site lui reproche donc, non seulement sa pseudo-science, mais également le fait que jamais jusqu'à présent il n'y eut de tel désordre dans le monde à cause d'un scientifique. Tous les supporters de Didier Raoult vont s'en féliciter, un peu comme des truands se féliciteraient que leur chef de gang ait été condamné à 250 ans de prison. Aux USA, s'entend. Pour eux, plus la science démontre l'inefficacité et la dangerosité de son traitement, plus ils le soutiennent. Plus il sera condamné par les instances judiciaires ou scientifiques, plus leur complotisme en sera conforté.

Par exemple alors que le Remdesivir vient d'être déconseillé par l'OMS au lieu d'y voir que toutes les théories fumeuses sur le pouvoir Gilead viennent de tomber à l'eau, il hurlent à la lune pour dire que Raoult avait raison. Alors qu'en France Gilead avait renoncé à une AMM pour cet antiviral contre le COVID, que la seule autorisation que Gilead avait eue n'était que conditionnelle à des études (tout comme ce fut le cas avec l'hydroxychloroquine avant que les études unanimes prouvent son inefficacité et sa dangerosité surtout associée à l'azithromycine) et donc que maintenant cet antiviral est déconseillé (et que la France l’a définitivement rejeté). Il faut aussi noter qu'à la différence de Didier Raoult et ses trois études Gilead avait réalisé des études en double aveugle sur de très nombreux cas, et comme les autres études internationales, et que depuis juin en France les médecins anti hydroxychloroquine disaient aussi que les résultats pour le Remdesivir n'étaient pas concluants et donc ne le prescrivaient pas plus que le traitement Raoult. Il est amusant de constater que les supporters de Raoult approuvent quand l’OMS rejette cet anti-viral mais la contestent quand il s’agit du traitement de Raoult. Une vérité variable donc.

Disparaît donc - sauf pour ses soutiens - l'argument Gilead. Malgré son lobbying, son antiviral n'est pas conseillé et a été rejeté en France. Mais cet argument était déjà invalide il y a longtemps car depuis longtemps Gilead n'avait pas d'AMM en France pour traiter le COVID. Depuis longtemps. Tout comme tombe à l'eau l'argument du peu cher traitement de Didier Raoult sachant qu'avant tout traitement il faut faire une radio pulmonaire et un électrocardiogramme, puis lors du traitement des suivis sanguin, cardiaque et ophtalmique renchérissant considérablement le coût et ne rendant absolument pas bon marché l'ensemble du traitement.

Il ne faut pas oublier deux spects très importants :

- La folie d'associer deux médicaments qui ont effet cardiaques similaires (allongement QT allant jusqu'à la torsade de pointe et la mort) sachant qu'en plus le COVID a des effets cardiaques dévastateurs et que la demi-vie de l'hydroxychloroquine est de 30 à 60 jours et ses doses sont cumulatives. En comparaison le traitement aux corticostéroïdes est très peu cher et éminemment efficace, tout comme l’oxygénation douce précoce.

- Les effets tragiques de résistance à un antibiotique, très utile en Afrique, si on prescrivait massivement l’azithromycine. Cet effet néfaste a été dénoncé par des médecins africains.

Au fait :

La Suède qui a entre 5 et 10 fois le nombre de morts par habitant que les pays qui l'environnent (Danemark, Finlande et Norvège) vient de constater son échec absolu de non confinement et fait un revirement à 180°

Au fait :

des pays comme l'Algérie dont la moyenne d'âge est de 29 ans, avec peu de personnes de plus de 65 ans par rapport aux pays européens, ce qui la protège infiniment mieux contre ce virus que nos pays sachant et que le traitement Roault, que 90 % des morts ont plus de 65 ans (si vous avez dans votre pays la moitié de la population qui a moins de 30 ans et peu de personnes de plus de 65 ans vous imaginez bien votre taux de mortalité n'a rien à voir avec nos pays enfin vous oui, pas les raoultiens), donc l'Algérie voit l'épidémie se développer à grands pas (et ment sur son nombre de morts, il suffit de lire les reportages lorsqu'on interroge des médecins qui constatent dans leur hôpital autant de morts qu'annoncé pour tout le pays, et que l'on voit les morgues envahies et les cimetières débordées comme en Chine) et décide de confiner. Donc out les pays exemples, tout comme le Brésil, l’Afrique du Sud, le Chili etc.

Au fait :

tous les pays orientaux de l'Europe voient la seconde vague infiniment plus dure que la première que ce soit la Hongrie, l'Autriche, la République Tchèque, la Roumanie, la Pologne, la Slovénie, la Moldavie ou la Grèce et font, malheureusement jeu égal avec les autres pays européens en matière de mortalité par habitant, si ce n'est pire.

Au fait :

Les bouches du Rhône voient leurs services de réanimations totalement débordés, le nombre de morts exploser

Au fait :

Un des proches de Christian Perronne, le complotiste en chef, a, du bout des lèvres, commencé à dire que finalement l'hydroxychloroquine ne marcherait que pour certains patients (tiens donc nous croyions qu'elle était universelle) et de faible envergure encore l'effet selon lui, de l'hôpital de Garches (que je fuirais si j'étais atteint du COVID) et puis d'autres nous disent que c'est un nouveau virus qui serait résistant au traitement miracle. Ils ne savent plus quoi inventer, du moins les moins pires des soutiens de Didier Raoult car les autres, eux, les purs, les durs, ceux du noyau dur qui se durcit encore (on ne compte plus les menaces de mort contre ceux qui s'opposent à eux), s'enfoncent de plus en plus profond. Il se croient à Massada. Gaffe cela se finit mal.

La conclusion est, avec ce prix, que Didier Raoult n'est absolument pas la gloire de la France dans le monde scientifique, il est maintenant universellement connu comme un des pires scientifiques de la planète selon le site The Skeptik. Drôle de titre de gloire :

The French microbiologist Didier Raoult has today been named the 2020 recipient of the “Rusty Razor” award, the prize given by The Skeptic to the year’s worst promoters of pseudoscience.

en Français : Le microbiologiste français Didier Raoult a été nommé aujourd'hui lauréat 2020 du prix "Rusty Razor", le prix décerné par The Skeptic aux pires promoteurs de la pseudo-science de l'année.

Tiens au fait :

RAOULT : fin de partie

