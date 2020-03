Dies Irae, toussa

Voici que je sors de la retraite que je m’étais imposée. Je m’étais juré de ne plus écrire quelque article que ce soit, jugeant que l’immense majorité de la population soit se fichait complètement de ce que je pouvais bien raconter, soit comprenait, mais tel le hérisson se mettant en boule au milieu de l’autoroute, avait fait le choix d’occulter une réalité décidément bien difficile à contempler.

Coronavirus ! Coronavirus ! Tremblez, bonnes gens, la grand’ peste est de retour. Calfeutrez-vous en vos foyers, jetez dehors les malades, murez les issues et priez pour le salut de votre âme !

Nan, je déconne, en fait il faudrait nommer le coronavirus à la tête du ministère de la santé. Ben oui, il a quand même réussi à faire ce qu’une palanquée d’incapables n’avait pas réussi à faire avant lui, à savoir éliminer du territoire toutes les affections respiratoires d’origine virale, qui, jusqu’à l’année passée, tuaient plus de 10.000 personnes chaque année en France ! Exit la grippe saisonnière, exit les pneumonies, les rhinites, les pharyngites, les sinusites et même le rhume, il les a tous éradiqués en moins d’un mois. Aujourd’hui plus personne ne meurt de la grippe saisonnière en France, plus personne n’attrape le moindre rhume. Si ça c’est pas une bonne nouvelle ! Et au cas où j’aurais tort, ils sont où les morts de la grippe, cette année ? On en a fait du soylent green en prévision des pénuries de protéines à venir ? Je rappelle à toutes fins utiles que vu le nombre de patients réellement testés, on est pratiquement infoutus de savoir qui est mort de quoi…

Aujourd’hui le moindre péquin qui éternue ou se mouche est une victime du coronavirus. Jusqu’à cette imbécile d’Amélie Nothomb qui n’a pas hésité à annoncer que son père était décédé du coronavirus, information rapidement démentie par des proches (elle est savoureuse celle-là), pour dire qu’en fait, son daron était mort d’un vulgaire infarctus du myocarde, ce qui est évidemment moins classieux par les temps qui courent.

Drôle d’époque où l’on confine tout le monde, ou l’on voudrait fermer les marchés (comme Belleville), mais ou les sans-dents seraient autorisés à aller s’écharper dans des grandes surfaces bondées pour acheter (investir dans) du PQ. Ah ça c’est sûr, beaucoup moins de risques d’y attraper une cochonnerie qu’en plein air, hein ?!

Ne comprenez-vous pas qu’on est en plein fear factor ? On est arrosés en permanence d’injonctions paradoxales destinées uniquement à terroriser. Surtout, pas bouger ! Les masques sont inutiles, non, enfin si, mais seulement pour vous, il faut que vous ayez la trouille, et n’ayez aucun moyen de vous protéger d’une menace qui n’existe pas dans les faits, et que vous tourniez comme des rats en cage en attendant le prochain bulletin de désinformation qui s’annonce toujours plus anxiogène que le précédent.

Parce que bon, soigner les malades du coronavirus, c’est bien, mais faudrait d’abord les dépister méthodiquement, puis traiter ceux qui portent réellement une charge virale et représentent un risque de contamination pour les autres ? C’est ce que fait le professeur Didier Raoult à l’IHU de Marseille, et le traitement est une molécule toute simple, l’hydroxychloroquine, pendant une dizaine de jours. Or je rappelle que l’intéressé est l’un des spécialistes les plus reconnus dans le domaine, pas un charlot de plateau…

Eh oui, contrairement à ce que big pharma vous souffle à l’oreille, il semble bien que le coronavirus se soigne nettement mieux que la grippe, et il n’y a pas besoin d’attendre un hypothétique vaccin bien coûteux pour ça. D’ailleurs n’a-t-on pas entendu çà et là qu’on ne savait même pas si les personnes guéries du coronavirus avaient développé des anticorps contre la maladie ? Parce qu’en pareil cas, à quoi pourrait bien servir un vaccin ?

Et finalement, le coronatsointsoin, c’est bien utile pour ne pas avoir à vous informer du méga-crash boursier qui s’est produit le 9 mars dernier… Ah, on me souffle dans l’oreillette qu’il ne faut pas en parler, enfin, que c’est bien moins grave que ce que les mauvaises langues en disent. Selon ces oiseaux de mauvaises augure, la crise de 2008 serait de la roupie de sansonnet à côté de celle qui nous arrive sur le coin de la carafe ! Mais n’allez surtout pas croire ça, d’ailleurs la FED imprime pour 150 milliards de dollars chaque jour et même Christine Lagarde, présidente de la BCE est descendue à la cave pour imprimer 750 milliards d’euros de fausse monnaie, ce qui a eu pour effet de calmer instantanément les marchés… Pour quatre heures avant de replonger de plus belle.

À quelque chose malheur est bon, et au cas (très improbable, hein) où les banques tomberaient comme des dominos suite au défaut de paiement des entreprises suivi immédiatement par le défaut des réassureurs, déjà on ne risque pas le bank run en état d’urgence, les gens ayant l’interdiction formelle de sortir. Et ça c’est plutôt bien (surtout pour les banques, et aussi pour nos gouvernants qui doivent commencer à baliser ferme).

Les zotorités nous diront que la pandémie est la cause de la crise tandis que les plus malicieux (voire carrément complotouilleux) se poseront la question de savoir si tout ce cirque ne serait pas un tout petit peu téléphoné, puisqu’on sait que l’économie s’effondre depuis des mois avec une régularité qui rendrait jaloux un horloger suisse, et que la solvabilité des banques aujourd’hui équivaut à celle de Bernie Madoff la veille de son arrestation.

Alors oui, je sais, à l’issue de votre lecture, vous allez probablement vous inquiéter pour vos avoirs bancaires, et je tiens tout de suite à vous rassurer : une fois que vous placez un euro sur un compte bancaire ou un livret A, il ne vous appartient plus, tout ce que vous avez, c’est une créance sur la banque. Comment ça, pas rassurant ? Vous avez déjà vu un banquier malhonnête, vous ? D’ailleurs votre argent est garanti par le fonds d’indemnisation à concurrence de 100.000 boules… À condition bien sûr que ce fonds soit abondé au point de pouvoir résister à un crash bancaire systémique, ce qui me paraît légèrement douteux.

Vous avez toujours rêvé de visiter Chypre ou le Liban mais vos moyens ne vous le permettaient pas ? Vos banquiers ont trouvé la solution, c’est Chypre et le Liban qui s’inviteront en France, et tout comme les Chypriotes ou les Libanais, vous serez appelés sous peu à devoir faire la file durant quatre ou cinq heures chaque semaine pour pouvoir retirer 150 euros de votre propre compte. Somme généreuse qui vous permettra d’acheter environ 500 rouleaux PQ (4 épaisseurs), dont vous aurez un usage intensif puisque dans les mois à venir, il semble bien que tout le monde va en chier.