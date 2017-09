Dieu est amour ou pas du tout, car l’Homme a créé Dieu à son image ? (1ère partie)

Dieu est bon, compatissant, miséricorde, etc. (Psaume 145-8 et 9), dit-on depuis des siècles et même encore aujourd’hui, en Occident comme au Moyen-Orient. Cette affirmation, largement publiée, m’interroge après avoir lu et relu les livres déclarés saints par les religions qui prêchent et "prosélytent" l’existence d’un seul Dieu : le leur, bien sûr !

Même si le monothéisme est parfois sujet à discussion, car certaines croyances monothéistes adorent plusieurs dieux, arrêtons-nous sur la croyance chrétienne et sur son livre culte : la Bible (TOB). C’est d’après ce livre que tous les chrétiens, sans aucune exception, disent que leur Dieu est amour, bon, compatissant, miséricorde, etc.

D’abord de quel Dieu parle-t-on ?

Dans la croyance chrétienne, il y a, d’une part, Dieu le père (celui d’Abraham, Actes 3-13) au centre de l’Ancien testament et, d’autre part, son fils Jésus-Christ dit Dieu le fils (2 Corinthiens 1-19), au centre du Nouveau testament.

Je suppose que l’un comme l’autre sont, bien sûr, des dieux d’amour, etc. !

Affirmation pour le moins surprenante quand on connaît l’histoire du prosélytisme dur, sauvage et souvent sanguinaire de la chrétienté depuis l’empereur Constantin 1er, il y a quelque 1 700 ans ! Rien d’anormal disent les chrétiens, car l’humain est méchant depuis l’histoire de l’Arbre du fruit défendu, même si Dieu a voulu faire l’Homme à son image (Genèse 1-26). À ce propos, je pense que c’est exactement le contraire, en fait : l’Homme a fait Dieu à son image ! Je le démontre dans cet article et dans le suivant, la semaine prochaine.

Pour moi, simple humain de base, un Dieu ne peut pas être autre chose qu’un Être d’amour, bon, compatissant, miséricorde, etc. Alors, que disent les textes de la Bible à cet égard : l’Ancien testament et le Nouveau testament ?

Le Dieu de l’ Ancien testament est-il un dieu d’amour comme l’affirment les chrétiens ?

Avertissement : j’invite les personnes sensibles au cannibalisme, à l’éventration des femmes par leur bas-ventre, à la pendaison, à la lapidation, etc. à ne pas lire cet article où les horreurs bibliques vont se succéder. Certains des mots employés par Dieu lui-même, dans la Bible, pourraient les choquer.

Cela étant, des versets montrent que le Dieu de l’Ancien testament est amour. Mais, que dire des innombrables versets qui montrent le contraire, comme les suivants (ordre de parution dans la Bible) :

Genèse 2-17 : « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »

L’homme et la femme voulaient tout connaître, apprendre à être savants. Dieu n’aime pas cela. « Dieu s’oppose à la diffusion du savoir », il préfère l’obscurantisme. Dieu dit alors (Genèse 3-16 et 17) :

« J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme : puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. »

Dieu, là encore, agit sans aucun discernement. Il punit tous les hommes et les femmes, bien qu’une seule personne lui ait désobéi (une femme bien sûr. La Bible n’aime pas les femmes !). De plus, déjà misogyne, l’homme rend responsable sa femme de la faute qu’il a commise. Là encore, Dieu ne fait aucune différence !

Genèse 6-7 : « J'exterminerai de la face de la terre l'homme, etc. ».

Ici, Dieu a prétendu que l’humain était méchant et qu’il devait donc être supprimé de la surface de la Terre. Dieu s’exécuta, car Dieu n’a qu’une parole. Il n’épargna que 8 personnes du clan de Noé.

Genèse 11-6 à 9 (la tour de Babel) : « Et l'Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris ; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons ! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. »

Dieu ne veut pas que les humains s’entendent, qu’ils parlent la même langue. Dieu croit qu’ils ne vont plus lui être soumis, comme des esclaves. Pourtant, il prétend être leur chef, et même leur Dieu !

Étrange comme faiblesse pour un personnage censé être supérieur à l’individu lambda ?

Genèse 22-2 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »

Ici, Dieu demande à un père d’immoler son fils ! Est-ce un signe d’amour et de puissance ? Par ailleurs, le père, béatement soumis à son Dieu, est prêt à tuer son propre fils.

Malheureusement, on sait que durant l’Inquisition ce passage de la Bible a servi à l’Église pour demander à un membre d’une famille de dénoncer : père, mère, sœur, frère, oncle, tante, etc.

Exode 1-22 : « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. »

Pour punir pharaon, dans la fable des 10 plaies d’Égypte (Exode 7), le Dieu d’amour décide de n’épargner aucun habitant de ce pays, alors que seul leur pharaon est fautif, selon Dieu.

Cela me fait penser à la majorité des chrétiens (et, uniquement eux) qui condamnent, depuis des siècles, tous les juifs sous prétexte qu’un des leurs, Juda, il y a quelque 2 000 ans, aurait été la cause de la mort de Jésus, le fils de Dieu. C’est le même amalgame !

Exode 21-12 à 17 : « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel, pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme, et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. »

Ces méthodes existent encore aujourd’hui dans les pays croyants les plus arriérés. Sont-elles celles d’un Dieu d’amour ou plutôt d’un humain un peu primaire, car sauvage ?

« Œil pour œil, dent pour dent », loi du Talion présente dans le Code Hammourabi, antérieur de 1 500 ans à la Bible.

Lévitique 26-14 à 38 : « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, etc., etc. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Etc, etc. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. »

Un vrai délire macabre durant 24 versets ! Du cannibalisme oui ! mais d’amour paraît-il, car Dieu est amour.

Lévitique 24-16 : « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort : toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu. »

Dieu veut que l’on tue en place publique, comme au Moyen-âge ou encore, aujourd’hui, dans certains pays à la croyance en un Dieu extrémiste, tel que la Bible le montre dans de nombreux versets.

Nombres 21-6 : « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. »

Combien moururent de mort lente et affreuse, mordus par des serpents venimeux ? Femmes, enfants, vieillards ? Le Dieu d’amour n’aime pas que l’on n’obéisse pas à ses ordres ! Sinon : c’est la mort, dans la douleur.

Nombres 25.1, 4, 8 et 9 : « Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. » « L'Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, etc. » « ... Phinées... se leva du milieu de l'assemblée, et prit une lance, dans sa main » « Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. » « Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. »

Dieu, mécontent de la prostitution, fait pendre les chefs. Mais, plus atroce, il fait éventrer les femmes par le bas-ventre (à partir de leur sexe apparemment ?). Bilan des atrocités de ce Dieu d’amour : 24 000 personnes suppliciées !

Deutéronome 20-14 : « Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrés. »

Le Dieu d’amour est non seulement assassin, mais aussi conseille l’adultère et le cannibalisme !

Deutéronome 21-18 à 21 : « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, etc., etc. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. »

Heureusement que l’homme n’est pas resté à l’image de ce Dieu, car aujourd’hui beaucoup de nos fils seraient assassinés !

Deutéronome 28-15 à 68 : « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, etc., etc. L'Éternel attachera à toi la peste, etc., etc. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n'y aura personne pour les troubler. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle »

Le délire (car de quoi s’agit-il d’autre) du Dieu d’amour biblique se poursuit ici sur 53 versets. Incroyable, un vrai malade ce Dieu bourré de perversité !

Rois 1, verset 20.28 à 30 : « L'homme de Dieu s'approcha, et dit au roi d'Israël : Ainsi parle l'Éternel : Parce que les Syriens ont dit : L'Éternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » « Le septième jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens cent mille hommes de pied en un jour. » « la muraille tomba sur vingt-sept mille hommes qui restaient. »

Le Dieu (l’Éternel) n’a pas aimé être considéré comme un petit Dieu, limité aux montagnes ou aux vallées. Pour cela, ce Dieu d’amour, fit tuer 127 000 personnes.

Rois 2, verset 19-23 et 35 : « Par tes messagers tu as insulté le Seigneur ! ». « Le Roi d’Assyrie, opposant à Dieu, voulait prendre Jérusalem. » « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. »

Dieu répond à ses adversaires par la tuerie de 185 000 hommes. Dieu prouve ici combien il est amour, mais ne souffre pas d’être rudoyé. C’est la loi du plus fort, comme jadis ou chez les individus sauvages et primaires.

Isaïe 65-11 et 12 : « Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, etc., etc. Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. »

Que dire ? Les mots finissent par manquer tellement tout cela est absurde, mais atrocement et cruellement biblique ! Un vrai conte d’horreurs !

Arrête-t-on là le carnage ! Certains versets sont à vomir. Ils défilent à grande vitesse et je ne les ai pas tous extirpés de la fable nauséabonde de l’Ancien testament !

À quoi cela aurait-il servi d’être exhaustif ? Les chrétiens sont tellement endoctrinés, orphelins de tout sens critique, que beaucoup ne vont même pas croire les versets ici copiés/collés. Ces versets sont faux diront beaucoup ! Ce n’est pas comme cela qu’il faut les lire diront les autres, car Dieu est vraiment un Dieu d’amour !

Au terme de ce premier article, force est de constater que celles et/ou ceux qui ont écrit la première partie de la Bible, l’Ancien testament, sont finalement de vrais humains, en chaire et en os, car ils ont fait Dieu à leur image , c’est-à-dire un individu vrai, avec ses forces et ses faiblesses d’être humain.

L’amour peut sûrement être cherché dans la Bible dans un panier percé, mais la cruauté y est vraiment présente sans aucune limite dans son atrocité.

Dans mon prochain article, nous verrons si le dicton « tel père tel fils » se vérifie au niveau du Nouveau testament. Livre biblique consacré aux enseignements du fils de Dieu : Jésus-Christ.

