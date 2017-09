Dieu est amour ou pas du tout, car l’Homme a créé Dieu à son image (suite et fin)

Dieu est bon, compatissant, miséricorde, lent à la colère et plein de bonté (Psaume 145-8 et 9) ! Les croyants résument cela en Dieu est amour, depuis des siècles et encore aujourd’hui, en Occident comme au Moyen-Orient. Cette affirmation, largement publiée, m’interroge encore plus depuis que mon entourage, très pieux et même bigot, a lu mon article de la semaine dernière, celui du 11/09/17. Article dans lequel il (mon entourage) a découvert avec étonnement de nombreux versets de l’Ancien testament. Versets qui démontrent que Dieu le père (le Dieu d’Abraham et, in fine, père de Jésus-Christ) n’est pas toujours un Dieu d’amour, car il verse souvent dans la cruauté la plus extrême, notamment quand il prône, par exemple, l’éventration des femmes par leur bas-ventre.

Après un long silence pantois des gens de mon entourage, j’ai immédiatement posé les questions suivantes :

*** Jésus est-il comme son père ? Le dicton « Tel père tel fils » est-il là aussi vérifié ?

*** Que dit le Nouveau testament, recueil de la parole de Dieu le fils (Jésus) ?

*** Jésus, fils de Dieu le père, est-il lui aussi, à l'image de son père, un Dieu d’amour, comme toutes les églises chrétiennes le prêchent et le « prosélytent » depuis des siècles ?

Le Seigneur (Jésus) est un Dieu d’amour me dit mon entourage, car avec Jésus c’est une nouvelle alliance qui a été créée. Exactement comme elle a été créée (Genèse 9-9) après le Déluge où Dieu le père a décidé de punir d’extermination (Genèse 6-7) toute la population terrestre, sauf de 8 du clan de Noé.

Vérifions ! Que dit exactement Jésus dans le Nouveau testament ?

Matthieu 5.17 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. »

En bon français, Jésus dit qu’il est venu sur terre pour poursuivre et accomplir la Loi de son père, Jéhovah le Dieu d’Abraham. Ainsi, le fils a été créé pour venir finir le travail que son père avait commencé. Travail jonché de flots de sang, de meurtres et de crimes affreux, par centaines de milliers, comme les versets publiés dans mon article du 11/09/17 le prouvent indéniablement.

Jésus ayant de fait approuvé, dans ce verset, les actions de père, il poursuit avec un détail qui ne laisse aucun doute quant à sa détermination. Exemple :

Matthieu 10-34 et 35 : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. »

« Doux Jésus ! », comme le disent souvent les chrétiens ! Mais, que de haine déjà et de paroles guerrières ? Les paroles de Dieu le fils, Jésus, rapportées par le fidèle Matthieu, corroborent effectivement le dicton : « Tel père tel fils » ! Déjà son père, le Dieu dit d’Abraham, maniait le glaive avec dextérité et semait la division entre les hommes.

À ce stade, nous ne pouvons raisonnablement pas dire qu’à travers de tels versets, Jésus est amour. À moins d’être orphelin de tout bon sens, de toute raison et de tout sens critique.

En fait, Jésus ne fait qu’obéir à son père (l’Éternel, Dieu dans de l’Ancien testament) comme le montre le verset suivant : Deutéronome 4-2 : « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien ; mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. »

Jésus en fait une affaire très personnelle, voire même d'égocentrique, en disant :

Matthieu 10-37 : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. »

Est-il raisonnable que les parents chrétiens obligent leurs enfants à aimer quelqu’un plus qu’eux-mêmes, sachant que ce quelqu’un a approuvé les atrocités de son propre père commises dans l’Ancien testament, et qu’il est venu sur terre pour poursuivre ce travail, l’épée à la main ? On tombe sur la tête ! Est-il raisonnable qu’un père ou qu’une mère aime un être de fiction plus que leurs propres enfants ?

Malheureusement, on sait que durant l’Inquisition ce passage de la Bible, comme celui de l’holocauste (Genèse 22-2) ont servi à l’Église pour demander à un membre d’une famille de dénoncer : père, mère, sœur et frère, pour l’envoyer vivant sur le bûcher.

Matthieu 12-30, Jésus dit : « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, etc. »

Jésus, ici, plante le décor d'un totalitarisme pur ! Est-ce l’œuvre d’un être supérieur, qui a besoin de poser des ultimatums pour se faire obéir ? Que nenni ! C’est la preuve d'un être faible.

Jean 15-6 : « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. »

En son époque pas si éloignée de nous, l’Inquisition va se repaître de cette ordonnance de Jésus. Des milliers d’innocents vont périr sur le bûcher, durant des siècles. Jésus est vraiment un Dieu sans aucune réflexion de long terme. Il aurait dû tourner sa langue 7 fois avant de dire de telles âneries dont l'Église a profité. Malheureusement pour l’humanité, il les a accumulées comme son père, jadis. « Les chiens ne font pas des chats ! »

Marc 16-15 et 16 : « Allez partout dans le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »

Bilan de ce prosélytisme de propagation de la bonne nouvelle (finalement macabre pour beaucoup), les églises chrétiennes s’en sont données à « cœur joie » en prenant la directive de Jésus au mot : des millions de condamnés, souvent assassinés de manière atroce, depuis Constantin 1er,, il y a quelque 1700 ans.

Pour conclure , sans avoir été exhaustif sur la répertoriation de tous les versets négatifs des Dieux de la Bible chrétienne :

*** Dans les paroles comme dans les actes, force est de constater que le fils Jésus, Dieu du Nouveau testament, est moins direct dans ses expressions et aussi moins sanguinaire que son père Jéhovah, le Dieu de l’Ancien testament. Néanmoins, Jésus reconnaît, par écrit (Matthieu 5.17), être venu parmi les hommes pour accomplir, dans sa totalité, la Loi (meurtrière) de son père. Loi, dont les nombreux versets cités dans mon article du 11/09 mêlent facilement l’amour avec les plus affreuses atrocités.

*** Les paroles et les actes de ces 2 Dieux, supposés Êtres d’amour, montrent que ce ne sont pas des démarches d’individus supérieurs aux autres, mais bien d’hommes en chaire et en os, enclins à l’autoritarisme le plus excessif que l’on rencontre dans les dictatures où le chef demande a être idolâtré, sinon c’est la mort ou la prison. Aujourd’hui encore ! Jésus ne dit-il pas : « Celui qui n’est pas avec moi et contre moi ! » et laisse entendre une condamnation horrible, sans la nommer. Son père, le Dieu de l’Ancien testament est plus courageux, il nomme ses supplices par leur nom et affiche le nombre de suppliciés. Des centaines de milliers !

*** Ces paroles bibliques, suivies des actes criminels les plus odieux, ont permis aux Églises chrétiennes d’établir leur puissance, par la peur, le glaive et le bûcher, sur tout l’Occident et sur une partie du Moyen-Orient (duquel elles ont été chassées par les Églises mahométanes se réclamant du même Dieu d’amour : le miséricordieux, Père du prophète Jésus). Rappelons quelques faits historiques, leurs atrocités et leurs millions de morts, outre le génocide planétaire du Déluge (Genèse 6-7) : la christianisation sanglante des barbares européens par les armées de Rome, les croisades, la conquête de l’Amérique du Nord avec l’extermination des Indiens par l’église protestante d’Angleterre, la conquête de l’Amérique centrale et du sud avec l’extermination, notamment, des Mayas et Aztèques par l’église catholique d’Espagne, l’Inquisition bien sûr, mais aussi la conquête et l'asservissement de l’Afrique par toutes les églises chrétiennes d’Europe : de France, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie et du Portugal, principalement.

Le Dieu de l’Ancien testament (Jéhovah ou YHWH) comme le Dieu du Nouveau testament (Jésus) ont bien été créés à l’image de leurs créateurs : nous les Hommes ! Pour cause, rien ne distingue ces prétendus dieux de nous, individus lambda que nous sommes, nous : fait d’amour, de compassion, de justice, d’honnêteté, de sagesse, de miséricorde, etc. mais aussi assez facilement enclins : au mensonge, à la brutalité, à la haine, à l’intolérance, à l’injustice, à la fourberie, au crime, au meurtre, au génocide, etc.

Bref, aucune différence entre nous et les dénommés Dieux ou Seigneurs de la Bible chrétienne !

Crédit photo : Haoui.com (c'est le point d'interrogation du raisonnement quintilien)