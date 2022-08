« ... Dieu une erreur de l’Homme ? »

C'est la question que Friedrich Wilhelm Nietzsche s’est posée (*).

Le célèbre philosophe, issu d’une famille chrétienne très croyante, avec un père et un grand-père, tous les deux pasteurs évangéliques, devait se souvenir des histoires que lui racontaient ses parents et grands-parents. En effet, quelques décennies avant sa naissance, en 1844, l’Europe des théocraties chrétiennes se livrait encore aux pires monstruosités : tête tranchée sur le billot, supplice de la roue sur laquelle les os d’une personne étaient broyés à coups de barre de fer, pendaison interrompue puis la personne était livrée au bourrage qui la démembrait avec sa hache, supplice du brodequin qui écrasait les os des pieds, supplice de la chaise trouée où était placé un rat affamé, bûcher en place publique, crucifixion, empalement, écartèlement… et bien d’autres douceurs tout droit sorties de l’imagination humaine. Elles ne sont pas des "légendes vénérables" ! Elles ont été la triste réalité d’une religion parmi les plus féroces que la terre ait enfantée.

Toutes ces cruautés n’étaient finalement que le prolongement, le perfectionnement et l'amélioration de celles plus anciennes, décrites dans la Bible, livre familial dont disposait Nietzsche.

Comme nous tous aujourd’hui, Nietzsche ne pouvait être qu’étonné par toutes les horreurs bibliques vantées par un soi-disant Dieu d’amour et de miséricorde envers les hommes et les femmes qu’il disait avoir créés à son image.

Cruautés chrétiennes multiples qui ne sont reprises dans aucun autre livre d’une autre croyance... à ma connaissance.

À titre d’exemples non exhaustif, Nietzsche avait probablement en permanence à l’esprit, ayant atteint l’âge de raison, quelques versets plus que sataniques parfaitement décrits dans la fameuse Bible familiale, montrant comment est en réalité le Dieu de la religion chrétienne. Religion avec laquelle ses parents l’ont bercé et biberonné dès qu’il est venu au monde :

. Deutéronome 21-18 à 21 : « Si un homme a un fils indocile et rebelle, n’écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, etc., etc. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. »

. Luc 12.27 : « amenez-moi mes ennemis et vous les égorgerez en ma présence ».

. Genèse 22-2 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. »

. Luc 12.51 :« je suis venu pour apporter le feu sur la terre, pas la paix mais la division ».

. Exode 1-22 : « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. »

. Paul 1.1 et 13 : « malheur aux femmes qui sont enceintes et à celle qui allaitent, heureuses les stériles ».

. Marc 16.16 : « celui qui ne croira pas, sera condamné ».

. Lévitique 24-16 : « Celui qui blasphémera le nom de l’Éternel sera puni de mort : toute l’assemblée le lapidera. Qu’il soit étranger ou indigène, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu. »

. Marc 12.32 : " le blasphème contre l’esprit ne sera pas pardonné.

. Lévitique 26-14 à 38 : « Mais si vous ne m’écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, etc., etc. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Etc, etc. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. »

. Genèse 6-7 : « J’exterminerai de la face de la terre l’homme, etc. ».

. Nombres 21-6 : « Alors l’Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. »

. Nombres 25.1, 4, 8 et 9 : « Israël demeurait à Sittim ; et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. » « L’Éternel dit à Moïse : Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l’Éternel en face du soleil, etc. » « ... Phinées... se leva du milieu de l’assemblée, et prit une lance, dans sa main » « Il suivit l’homme d’Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l’homme d’Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s’arrêta parmi les enfants d’Israël. » « Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. »

. Deutéronome 28-15 à 68 : « Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, etc., etc. L’Éternel attachera à toi la peste, etc., etc. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; et il n’y aura personne pour les troubler. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle »

. Isaïe 65-11 et 12 : « Mais vous, qui abandonnez l’Éternel, etc., etc. Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. »

Édifiant, n’est-ce pas !

Je n’ai pas tout relevé, car il m’aurait fallu beaucoup de temps pour corroborer la citation de Nietzche.

Le Dieu de la croyance chrétienne est effectivement Satan (le diable) en personne. Aucun autre Dieu, même de l’Antiquité, tels Zeus, Amon et consorts, n’ont laissé de telles traces d’horreurs à l’état pur !

Les dieux, tous les dieux, sont bien des erreurs de l’Homme. Dieux créés par nous... à notre image !

Pour conclure, je terminerai pour une autre citation importante. Celle d'Albert Einstein, en 1954, tout empreinte d’euphémismes :

« Le mot Dieu n’est pour moi que l’expression et le produit de la faiblesse humaine. La Bible une collection de légendes vénérables, mais encore primitives. »

