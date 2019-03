Dieudonné : 2 poids, 58.000 mesures

Et allez zou ! Cette fois ci pour avoir dissimulé des « sommes colossales » ! Une fois de plus M’bala Mbala humoriste/quenellier est au tribunal... S’il est condamné, il est certain que le PIB du pays va gagner quelques points. Depuis 15 ans au moins et surtout depuis « l’affaire Valls » début 2014, c’est haro sur le négro ! (dixit un invité d’une émission) Toute la presse unanime décrit le « crime » dont est accusé ce, 1,4 millionnaire : fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et organisation frauduleuse de son insolvabilité, de plus sa compagne, est accusée d’abus de biens sociaux et de fraude à la TVA. S’il est normal que la direction générale des finances publiques poursuive, que fait la Licra qui figurent parmi les parties civiles ? Est-ce que cette officine communautariste serait devenue un organe d’état ? Mais là n’est pas le sujet, toutefois, il est bon de souligner qui est qui et fait quoi...

Il est admis que 100 milliards tous les ans échappent au fisc ; les milliardaires français, réfugiés en Suisse, domiciliés en Belgique, avec des atterrissages pour alléger leurs impôts au Luxembourg, dans les iles britanniques, en Hollande et je ne vous parles pas des coquilles vides dans les paradis fiscaux ; ben eux, rien ! Pas de poursuite, pas de tribunal, même pas un froncement de sourcil ! Même l’macron a supprimé l’impôt sur la fortune. Les milliardaires étaient concernés au premier chef par cet impôt de 4,5 milliards. Ils ont donc encore, une fois de +, économisés sur notre dos un énorme pactole. Qu’un Dieudonné fasse les gros titres avec son petit 1,4 million... Donne une idée bien précise dans quel pays nous vivons : La France bananière droit de l'hommisme et d’injustice fiscale...

Ce bandit de Dieudo, cet innocent d’Arnault,

A ma droite, Dieudo, vivant depuis 30 ans du spectacle vivant, faisant plier de rire des salles combles (Valls encore aujourd’hui s’en arrache les poils du torse). A ma gauche, Arnault, ayant construit sa fortune au départ par la vente à la découpe de l’empire Boussac, offert par l’état qui coutât 20.000 licenciements. Puis, dans le luxe où l’exploitation dans les pays pauvres fait rage afin de produire des objets valant des fortunes, achetés par une clique prédatrice.

Curieusement, Dieudo, depuis des années est harcelé par le service des impôts qui va même faire des irruptions surprises aux heures pales de l’aube à son domicile, qui est éjecté sans aucune raison valable de son théâtre de La Main D’or, qui attire des cars de CRS devant ses spectacles afin de repousser les spectateurs et de l’autre, le milliardaire, qui claque la bise aux présidents, « amateur d’art », de people, de propriétés viticoles, de châteaux, de jet, de yacht, lui, vit tranquille comme batiste et dort pénard sur son amas d’or.

La « fortune » du sire Dieudo est estimée à 1,4 million, la fortune de Bernard à 58 milliards, et son groupe à 118 milliards.

Il y en a un des deux qui me fait marrer, et l’autre qui me fait gerber... Ceux qui vont m’accuser de jalousie passez votre chemin, car, je ne suis aucunement jaloux, puisque jamais je n’ai rêvé d’amasser un tel tas d’or, je veux avoir simplement la somme dont j’ai besoin pour vivre avec un peu d’extra pour mes loisirs ; Je serais, si je devais être jaloux de quelque chose l’être du talent d’humoriste et de comédien de Dieudo ; donc, ceci étant posé : n’est il pas indignant de connaître un tel scandale ? De savoir que cet individu, cet Arnault et ceux de sa caste maudite, prédatent dans ce monde et sans vergogne, sans un brin de remord : ils avancent à découvert, font la une des magasines qu’ils possèdent, sont interviewés par des serviles sur des chaines qu’ils contrôlent et en plus, ils nous défèquent dessus ; Ils pervertissent nos élus, pourrissent nos institutions, font voter nos lois, se targuent d’aimer les arts, mais en fait c’est un peu comme au moyen âge, les exvoto, une manière de se racheter une âme ; ils me dégoutent profondément, et cela m’ennuie de respirer le même air qu’eux, même à des milliers de km !!!

Il est certain que toutes les ligues communautaristes de France doivent avoir les boules de voir que Dieudonné continue de remplir des salles de 5000 places. Son humour ne passe pas avec certains qui ont défini le rire à la française : Gad Elmaleh, tricheur patenté, empereur du plagiat, mais aussi presque tous les autres de la bande à Jamel Debbouze, les limités du bulbe, Arthur et Kev Adams, un Dubosc baisse son froc, une mémère féministe pote de Brigitte Muriel Robin : c’est ceux là qu’il faut apprécier chez Drucker, pour les autres, les subversifs, interdiction d’antenne, liste noire, contrôle fiscal, mise au ban. Dernière en date, Blanche Gardin qui a osé mettre en boite Polanski durant la remise des machins truc de l’humour, mais qui a su se rattraper en crachant sur Dieudo ; c’est le point, X, pour tout people voulant s’acheter un passe-droit de bonne conduite : balancer des saloperies sur Dieudo, associé éternel à Soral, puis vient le Pen/Faurisson, puis les années sombres, puis Hitler en passant par la bande des barbares. Simple non, de rester en haut de l’affiche audiovisuelle : Le point M’bala M’bala à utiliser sans modération.

La « fortune » de l’un est 58.000 fois inférieure à celle de l’autre, et pourtant c’est le premier qui est visé et qui paiera... Moralité : vous pouvez détruire des vies, vous pouvez tricher, truquer, manipuler, corrompre et sans jamais faire rigoler quiconque, mais, un milliardaire peut se permettre ce genre d’écart, puisque c’est lui qui est « le monde » ; Quant à l’homme de scène qui apporte le bonheur d’amuser ses contemporains, et même si parfois ses vannes dépassent les limites, ce pour quoi d’ailleurs il a été condamné, eh bien il n’y aura ni pardon, ni pitié, ce sera la condamnation jusqu’à ton dernier souffle Dieudo, à moins comme tu le dis souvent d’aller te réfugier dans ta jungle camerounaise...mais toi aussi, tu souffres d’une addiction : Etre le centre d’attention et puis aussi, tu ne crache pas sur le fric...Mais toi, en être imparfait, tu m’es supportable, car, merci pour tous ces fous rires passés, présents et futurs.

Arnault ! Lorsque tu partiras il ne restera rien de toi, en plus, il y a de bonnes chances pour que ta descendance se bouffe le pif pour ton fric et toi Dieudo, tes sketches resteront et feront bidonner encore pas mal de temps après toi : rien qu’à voir Desproges et Coluche.

Le milliardaire meure ne laissant son nom qu’à un musée qu’il a acheté, un humoriste ? Peut queneller pour l’éternité !