Dieudonné jugé à Paris : Il fait le show et se terre ensuite dans un silence

L’humoriste et polémiste Dieudonné Mbala est jugé à Paris avec sa compagne Noémie Montagne depuis ce mardi 26 Mars pour avoir caché au fisc, plus d’un million d’euros.

« A nouveau » devant la justice

On ne présente plus le militant français Dieudonné Mbala aux tribunaux. Il y est passé à de multiples reprises avec une impressionnante sérénité qui lui vaut certainement ses récidives. Depuis 2000, l’homme cumule plusieurs condamnations et amendes ci et là. Il a été jugé de nombreuses fois en France, en Belgique, au Québec et ailleurs pour : injure, diffamation, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse, antisémitisme, apologie du terrorisme et même pour avoir tiré au flash ball sur un huissier de justice venu à son domicile lui remettre des commandements de payer, suite à ses précédentes condamnations !

Cette fois, les délits de Dieudonné Mbala Mbala sont dans un tout autre registre. L’homme comparait avec Noémie Montagne, sa compagne et mère de ses quatre enfants, pour avoir dissimulé au fisc, des sommes en liquide retrouvées chez lui et d’autres expédiées à l’étranger.

Tout commence par un signalement de Tracfin, la cellule du ministère de l’économie chargée de débusquer les mouvements financiers illicites. Les enquêtes débutent en 2013, dirigées par le juge Renaud Van Ruymbeke. Elles révèlent des montants énormes cachés, accumulés entre 2009 et 2014.

Une perquisition permet de découvrir chez le couple, la somme de 675.000 euros et de 15.200 dollars en liquide. Puis, des transferts d’argent de plus de 565.000 euros faits par ses proches et lui-même sont aussi retracés. Cet argent est principalement expédié au Cameroun où l’artiste a des liens de famille, en Chine, en Belgique, aux Emirat arabes unis et en Suisse. 102.000 euros été envoyés à des proches à l’intérieur de la France, et 100.000 euros en espèces sont versés sur le compte de sa compagne.

Or, à cette époque, Dieudonné s’était déclaré ruiné et insolvable. Il ne paie aucun impôt sur la fortune. Pour les enquêteurs, il est évident que les recettes des spectacles donnés au théâtre de la Main d'or ou en tournée n’ont pas été retenues sur les comptes de sa société des Productions de la Plume.

Dans Le Monde, Christel Camus, une ancienne productrice des spectacles, explique qu’une « billetterie non officielle avait été mise en place ». Bonnie M’Bala, la fille de Dieudonné, tenait la caisse du théâtre sans aucun livre de recettes.

Un procès bruyant puis silencieux

« Dieudo » a fait une entrée des plus remarquables au tribunal correctionnel de Paris le mardi 26 mars, pour son premier jour d'audience. Fidèle aux provocations et aux contrastes, il est arrivé au procès vêtu d’un bermuda, coiffé d’un chapeau en forme d’ananas (fruit et symbole qu’il utilise de façon récurrente dans ses spectacles), lunettes de soleil au nez. Il n’a pas manqué d’exécuter une « quenelle », de faire des photos avec ses fans, de signer des autographes devant un public joyeux constitué de plusieurs enfants. Aux journalistes, il s’est déclaré « confiant et innocent de tout ce qui lui ai reproché » avant de prendre place avec sa compagne sur le banc des accusés.

Dieudonné et Noémie Montagne sont tous deux opposés au tribunal et n’ont pas souhaité prendre la parole. Le deuxième jour du procès, face à plusieurs questions de la présidente du tribunal correctionnel, ils se sont murés dans un silence et ont refusé de s’expliquer sur les faits. Dans l’article de 20 minutes.fr, il se défend : « Je crois que tout est dans le dossier », « je laisse le soin à mes avocats de vous répondre », « je vais exercer mon droit au silence ».

Mathieu Riberolles, avocat de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme confie à France Inter. « Dieudonné considère en réalité que c'est un procès politique (…) il adopte une défense de rupture, considérant illégitimes non seulement les poursuites dont il fait l'objet, mais aussi le tribunal. En refusant de s'adresser aux magistrats autrement qu'en invoquant son droit au silence, il nie leur légitimité » Rappelons que la Licra poursuit aussi le couple et figure parmi les parties civiles.

Dieudonné Mblala et Noémie Montagne, gérante des Productions de la Plume sont jugés pour abus de biens sociaux aux dépens de leur société et fraude à la TVA. L’humoriste devra répondre seul des accusations de blanchiment de fraude fiscale et organisation frauduleuse de son insolvabilité. Le procès devrait se terminer le 3 avril.