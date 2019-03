Dimensions du Massacre terroriste de Christchurch

Il ne fait aucun doute que la tragédie du crime terroriste odieux qui a tué une cinquantaine de musulmans et en a blessé plus de 40 à la suite du massacre terroriste perpétré dans deux msquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, vendredi dernier, a de nombreuses dimensions et attire l'attention sur de nombreux dangers. Ce crime odieux ne devrait pas être oublié après quelques jours ou quelques semaines.

Dans l'analyse de ce crime terroriste méprisable, nous faisons référence à plusieurs points, en premier lieu, ce massacre a eu lieu dans un État pacifique qui n'a aucune position qui puisse être liée au terrorisme prétendant défendre une religion ou au terrorisme d'extrême droite, hostile et aux musulmans, dans le cadre de ce que l'on appelle l'islamophobie.

Selon les statistiques de 2013, la Nouvelle-Zélande est un pays pacifique comptant environ 46 000 musulmans, soit environ 1% de la population qui compte environ cinq millions de personnes. La ville dans laquelle le massacre a eu lieu est l'un des plus importants points de concentration des musulmans dans le pays. Ces musulmans sont originaires des pays asiatiques notamment l’Inde, ainsi que des citoyens néo-zélandais convertis à l’islam et d’autres du Moyen-Orient.

La Nouvelle-Zélande est également un modèle de pays pluralistes connus par leur acceptation de l’autre, avec plus de 200 groupes ethniques vivant sur son territoire, et une population qui parle 160 langues, ce qui signifie qu’il existe une grande diversité culturelle. Le message implicite de la visite de la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardrine, à Canterbury aux réfugiés de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, peu de temps après le massacre terroriste, portant le foulard islamique, constitue un message fort à adresser à ses citoyens et au monde entier sur l'adhésion aux valeurs néo-zélandaises de pluralisme et de respect et d'acceptation de l'autre. Le chagrin était manifeste sur le visage de la Première ministre lors de la conférence de presse qui a suivi le crime. Elle a même décrit cette journée comme la pire de l'histoire de son pays, et a exprimé lors de cette visite « sympathie et amour pour toutes les sociétés musulmanes »

La Nouvelle-Zélande a été choquée par cette tragédie, ainsi ont été plus d'un milliard et huit cent millions de musulmans dans le monde entier. Ce massacre constitue un exemple des répercussions du discours extrémisme fort dangereux de l’extrême droite anti-islamique partout dans le monde. Plusieurs pays du monde connaissent des courants hostiles aux immigrés. Ces courants se nourrissent des attitudes et des déclarations des dirigeants politiques et des responsables de partis qui exploitent cette carte infâme et dont l’effet est odieux, afin d'attirer les électeurs, de jouer sur les sentiments nationalistes, de susciter la xénophobie et renforcer l'islamophobie.

Le criminel terroriste a commis son crime odieux professionnellement et l’a même diffusé en direct sur Facebook. Il était donc pleinement conscient de ce qu’il faisait. Il a publié une longue déclaration de 74 pages sur Internet, dans laquelle il disait : « Je suis un homme blanc de parents britanniques de la classe ouvrière, J’appartiens à une famille de faible revenu. Mais j’ai décidé de prendre position pour assurer l’avenir de mes concitoyens » Cette déclaration a été publiée deux jours avant que le crime ne soit commis. Cela montre combien il est primordial de surveiller le contenu des médias sociaux et de traiter ce qui est publié avec beaucoup de sérieux et de rigueur.

Il est vrai qu’il est difficile pour les services de sécurité de contrôler tout le contenu publié par les utilisateurs des médias sociaux, en particulier parce que de nombreux pays contrôlent de manière stricte cette censure, mais le fait est que ce massacre a révélé que la censure de contenu est plus importante pour la sécurité sociale que les déclarations de certains promoteurs de la liberté d’opinion, d’expression et ainsi de suite. Il convient de souligner que la surveillance des sites et des pages des éléments d'extrême droite n'est pas moins importante que celle des organisations terroristes et extrémistes qui prétendent parler au nom de la religion islamique. Le danger est devenu le même dans les deux cas après le massacre de Christchurch, qui a complètement séparé ce qui se passait avant de ce qui se passera ensuite et a ouvert une nouvelle page dans l'histoire du terrorisme d’extrême droite. Le criminel terroriste est depuis longtemps impliqué dans une activité décrite par des rapports comme visant « l'invasion de l'Islam pour l'Europe » !

Afin de comprendre le niveau de danger de l'extrême droite, nous renvoyons aux propos du tueur terroriste dans sa déclaration, en ce qu’il a appelé « le Grand Remplacement » où il a mentionné la « grande augmentation du nombre d'immigrants » qu'il considérait comme « occupants et envahisseurs » et qu'il avait choisi la Nouvelle-Zélande comme lieu de son crime terroriste, et que par ce fait, il voulait « envoyer un message aux envahisseurs leur indiquant qu'ils ne sont pas en sécurité, même dans les coins les plus reculés du globe », et a affirmé qu’ « il n'y a pas d'innocent parmi les cibles, car quiconque envahit les terres d'autrui en subit les conséquences !

C’est là une idéologie terroriste méprisable qui n'est pas moins insidieuse et déviée que l'idéologie de Daech et Al-Qaïda, fondée sur la haine, le racisme et le rejet de l'autre. Les réactions de ce tueur sont similaires à celles des terroristes après le massacre de leurs victimes. Lui aussi a déclaré qu’il ne ressent aucun remords, ajoutant qu’il avait envie de tuer un plus grand nombre d’envahisseurs, et a ajouté que ce massacre « est venu venger les centaines de milliers de morts qui sont tombés à cause des envahisseurs sur le territoire européen à travers l’histoire ». Le plus dangereux dans les écrits de ce terroriste est qu'il a annoncé avoir été influencé par le président américain Donald Trump en tant que « symbole de la restauration de l'identité de la race blanche ». Il a également été influencé par Candace Owens, un activiste politique qui soutient fermement le président américain, a rapporté le New York Post. Les centres d’études et de recherche occidentaux vont étudier l'impact de la montée des tendances de droite et des tendances nationalistes sur les politiques de coexistence et d'intégration et, partant, sur la sécurité et la stabilité des sociétés occidentales.