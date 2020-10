Diogène, les Justes et Orelsan

En cours de philosophie, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu une affection particulière pour Diogène et pour Camus.

Diogène, premier adepte de l'héliothérapie, a acquis sa célébrité à travers les âges pour sa phrase célèbre "Pousse toi de mon soleil." proferée à Alexandre Le Grand du fond de son tonneau où il vivait tout nu. J'ai souvent senti une fraternité avec Diogène (J'aimerais être sa petite sœur Sarah, comme celle de Milan Kundera qui a écrit qu'il cherchait sa petite sœur Sarah. D'où le pseudo mélangé à Voltaire. Sarah, le prénom de la fille de Jésus, dans un évangile qui aurait disparu. Ou qui est sous bonne garde au Vatican ? )

Tant que personne ne se mettait devant mon soleil, j'étais une taiseuse. Au sens de camus et Onfray dans " l'ordre libertaire". Et je pense ne pas me tromper sur ceux qui se mettent aujourd'hui devant notre soleil. Ce ne sont peut-être pas les plus bronzés.

Alors je me sens contrainte en ce moment de sortir râler, hors de mon tonneau.

Aujourdhui, j'ai l'impression que l'on vit ce qui se passe dans le livre de Bernard Werber, (qui l'a écrit en se connectant à la noosphère) "le mystère des dieux", livre que je n'ai d'ailleurs pas fini... peut-être parce que comme dans certains livres, tous ceux de Kafka, le livre "Alice au pays des merveilles " etc... je me sens glacée à les lire.... Le protagoniste ce ce livre, Michael Pinson a rencontré Zeus lui-même et rentre à l'école des dieux… Lui et douze participants vont faire s'affronter les différents peuples.



J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à des marionnettistes qui jouent avec nous comme avec des pièces sur un échiquier. ( 2 dessins joints).

Un coup, ils avancent le cavalier pandémie ( et comme ceux de l'apocalypse, ah ...il y en 4 cavaliers sur le jeu d'échec comme sur la couverture), un coup le fou islamiste mais on ne sait pas comment va se finir cette partie... Ils se prennent pour des Dieux. Ils veulent même changer notre A.D.N. Il paraît qu'ils appellent ça le transhumanisme. La couverture de "the economist" est éloquente en ce qui concerne leur plan qui y est sciemment dessiné comme pour nous dire qu'ils nous prennent vraiment pour des enfants ( parce qu'ils osent nous le montrer !) et on peut y voir l'ADN modifié sur l'homme de vitruve. Un homme parfait via le transhumanisme à qui j'oppose toujours mon surhomme, mon hombre de vie. Une fusion homme/arbre réalisée avec l'aide de mon fils ( future couverture de ma volonté d'essai "penser grand " ) , un homme de vitruve androgyne avec les pieds et les mains qui se prolongent en racines pour se relier aux autres ( animaux et végétaux) et se relier à l'univers.

Alors cette manipulation grossière me fait extraire du fond de mon tonneau. Et il est temps de réfléchir à une nouvelle société qui serait gérée par des justes. Nous avons eu les derniers excès du capitalisme et nous serons amenés à voir son déclin dans les prochains jours ou proches années. J'ai écrit dans un autre article que la 5 ème république était mortifère et moribonde mais c'est finalement le capitalisme qui est mortifère et moribond.



Une société basée sur l'argent ne peut prétendre ni à la grandeur, ni à la justice.

Albert Camus

Le 18 janvier 2007, dans la Crypte du Panthéon, le Président de la République Jacques Chirac, a donné aux Justes parmi les Nations de France, reconnus ou anonymes, une place légitime auprès des grandes figures de notre pays. Il y a fait inscrire leur action commune par ces mots « bravant les risques encourus, ils ont incarné l’honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d’humanité ».

L’hommage rendu aux " Justes" a une valeur éducative et morale : éducative, car les Justes prouvent que, même dans des situations extrêmes de terreur physique et psychologique, la Résistance est possible et que l’on peut tous s’opposer au mal . Et un sens moral, car la reconnaissance envers ces justes nous montre une volonté d'oeuvrer pour un meilleur. L'Histoire nous éclaire le chemin du Bien et condamne le chemin du Mal lors des procès de Nuremberg.

Je ne sais si Trump fait partie des justes, tout circule sur cet homme en bien comme en mal et même si j'ai des amis américains qui ont voté pour lui et qui vont revoter en arguant leur appartenance à une pensée "libertarian", auquel j'avais associé Camus l'anarchiste libertaire mais apparemment , en discutant avec eux, ils ne connaissaient pas Camus donc j'ai compris que on n'avait pas le même sens du mot libertaire... Je voulais juste par cet article dire aussi mon soutien à des Justes qui sont au cœur de l'actualité : Les professeurs Peronne, Toussaint, Raoult. A qui je peux ajouter les professeurs Montagnier et Joyeux. Et des anonymes qui circulent ici doctorix, nabum, xana... Grâce aux éclairages, je suis devenu vaccino-sceptique. Sceptique ne veut pas dire fanatique, sceptique veut dire remettre en question une vérité qui passe pour évidente... Et je souhaite juste demander un moratoire sur les vaccins.



je finirai par la chanson "basique" d'Orelsan, découverte d'un Juste grâce à mes enfants :

Couplet 1

Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux (simple)

Les hommes politiques doivent mentir sinon tu voterais pas pour eux (basique)

Si tu dis souvent qu't'as pas d'problème avec l'alcool, c'est qu't'en as un (simple)

Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien (basique)

Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films (simple)

Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine (basique)

Hugo Boss habillait les nazis, le style a son importance (simple)

Les dauphins sont des violeurs, ouais, méfie-toi des apparences (basique)

[Refrain]

Basique, simple

Simple, basique

Basique, simple

Simple, basique

Vous n'avez pas les bases

Vous n'avez pas les bases

Vous n'avez pas les bases

Vous n'avez pas les bases

[Couplet 2]

Si c'est marqué sur internet, c'est p't-être faux mais c'est p't-être vrai (simple)

Illuminatis ou pas, qu'est-ce que ça change ? Tu t'fais baiser (basique)

À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste (simple)

Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes (basique)

Cent personnes possèdent la moitié des richesses du globe (simple)

Tu s'ras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quinté dans l'ordre (basique)

Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent l'problème c'est toi (simple)

Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi (cliché)

[Refrain]

Basique, simple

Vous n'avez pas les bases

Vous n'avez pas les bases

Vous n'avez pas les bases

Vous n'avez pas les bases

Basique, simple, vous n'avez pas les bases





Simple, vous n'avez pas les bases

NOUS N'AVONS PAS LES BONNES BASES

LA SOCIÉTÉ EST À REFORMATER