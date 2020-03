Diplomate danois : le socialisme chinois est plus efficace que la démocratie américaine

Normal, l’Occident est aux mains des financiers et multinationales qui n’ont qu’un seul but : faire de plus en plus d’argent.





La démocratie américaine n’est plus qu’une illusion et le capitalisme tient davantage des maffias que de l’entreprenariat.





« Le capitalisme contemporain est devenu par la force de la logique de l’accumulation, un « capitalisme de connivence ». Le terme anglais « crony capitalism » ne peut plus être réservé aux seules formes « sous-développées et corrompues » de l’Asie du Sud est et de l’Amérique latine que les « vrais économistes » (c’est à dire les croyants sincères et convaincus des vertus du libéralisme) fustigeaient hier. Il s’applique désormais aussi bien au capitalisme contemporain des États-Unis et de l’Europe. Dans son comportement courant, cette classe dirigeante se rapproche alors de ce qu’on connaît de celui des « mafias », quand bien même le terme paraîtrait insultant et extrême ». Par Samir Amin, économiste et président du World Forum for Alternatives







Alain Deneault à propos de la tentation totalitaire des multinationales (conférence, 1H)