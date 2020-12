Discours de la méthode anti covid

La méthode est ce qui a fait le plus défaut en matière de gestion des libertés et des activités en période de pandémie du covid. L'esprit cartésien nous a manqué et nous voyons aujourd'hui les dégâts. Cependant, mon propos n'est pas de ressasser des polémiques sur les erreurs passées mais de dessiner une approche philosophique efficace à la manière du philosophe René Descartes. La méthode proposée n'a d'autre but que de faire réfléchir pour le présent et l'avenir. Ma méthode peut se résumer en trois points :

- définir les sphères d'intervention au lieu de raisonner par catégories,

- définir des critères durables d'intervention en fonction de ces sphères et non pas des critères éphémères dictés par les peurs ou pressions du moment,

- tracer des stratégies viables par sphères et critères en employant les instruments adéquats.

I - Les sphères d'interventions

Ces sphères peuvent être représentées dans un tableau à double entrée.

Voici ma rapide définition des liens, relations et rapports. Les liens sont l'élément le plus fort. C'est le chaînon entre les individus (liens du sang, de l'amour), les rapports sont de simples contacts et relations éphémères, les relations constituent la sphère intermédiaire (la relation suppose une durée, un suivi : relation de communauté, amitié, relation employeur - employé...). Les liens se nouent, les relations s'établissent, les rapports sont fugaces. Je renvoie à mes articles précédents pour plus d'éléments théoriques.

..........................................Sphère des liens | Sphère des relations | Sphère des rapports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sphère privée...................| --------- 1 ---------| ----------- 2 ---------------- | --------------- 3

(famille, amis).....................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sphère professionnelle....|.............. 4 ............|............... 5...................... |....................6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sphère collective...............

(écoles, EHPAD...)...............|..............7............ |................. 8 ....................| ................... 9

Quels sont les avantages de cette approche ?

Tout d'abord, cela évite les oppositions catégorielles ou du moins cela les range en second plan.

Cela permet ensuite de ne rien omettre. Rappelons-nous que c'est une des règles de la méthode cartésienne que de faire l'inventaire complet sans rien omettre de ce qui est important. On a vu lors du premier confinement que la catégorie des soins physiques / liés au covid / à l'hôpital, a été priorisée aux dépens de la prévention en EHPAD et de la médecine libérale.

Prenons un cas concret : le patron (la patronne de café) qui travaille avec un ou plusieurs membres de son entourage familial se trouve à l'intersection de plusieurs sphères : il évolue dans la sphère professionnelle et il est à ce titre en contact et en relation avec la population extérieure (sa clientèle). Un soin tout particulier doit donc être apporté au traitement préventif puisque le virus peut passer d'une sphère à l'autre et que, par conséquent, on ne peut plus le pister (alors qu'au sein d'une famille, à l'occasion d'un rassemblement par exemple, on peut tester, pister, isoler). Il y a lieu de cloisonner les sphères par des méthodes et moyens préventifs et, à défaut, de limiter l'activité voire de la suspendre pour une durée définie rationnellement.

Autre avantage et non des moindres : se donner les moyens d'une définition exacte des "activités essentielles". La définition bureaucratique, très approximative, du gouvernement n'a pas correspondu à la définition instinctive de certaines populations.

II - Les critères d'intervention

Ces critères doivent être neutres et durables et non ponctuels et fluctuants selon les émotions des dirigeants et les peurs de l'opinion publique. L'anticipation, quand elle est livrée à elle-même sans méthode rigoureuse, a tendance à se laisser par son moteur naturel, la peur. L'anticipation théorisée et raisonnée nous épargne cet écueil.

A cette fin, il y a lieu, à mon avis, de raisonner strictement en termes de : besoins, manques, libertés essentielles.

Selon ces trois marqueurs, il saute aux yeux de chacun que la liberté de culte garantie par la constitution est supérieure à celle d'aller boire des coups au bistrot. Même si notre humeur peut se rebeller à cette idée, il faut penser collectif. Certaines libertés peuvent être suspendues provisoirement assez aisément (sans obstacle juridique ni de préjudice grave pour les gens), d'autres non, à partir du moment que des moyens de compensation (le "quoi qu'il en coûte") sont mise en œuvre réellement et dans les temps nécessaires. Si un préjudice grave est anticipé, il y a lieu de trouver au prélable les méthodes et moyens pour y remédier.

On remarquera que ces critères ont été appliqués mais anarchiquement. C'est ainsi que l'on s'est focalisé sur les besoins sanitaires / du corps humain / à l'hôpital. Les autres besoins (traitements hospitaliers de cancer, troubles psychologiques, santé hors hôpital) ont été écartés de la stratégie de départ.

III - Les instruments d'intervention

(Mais je laisse au César de la santé ce qui relève du César de la santé), ces instruments seraient globalement les suivants :

- l'oscillomètre : détection par catégories et lieux géographiques des cas et de leur évolution

- le tamis : mises en quarantaines, restrictions des lieux et des rapports (limiter rassemblements et foules)

- la balance : la fameuse balance des bienfaits et des inconvénients d'Hippocrate. Soigner et ne pas nuire. Un inventaire par remède : avantages et inconvénients du confinement, du couvre-feu, de l'action coordonnée avec les autres pays, du vaccin, des thérapies y compris certaines thérapies qui ont fait leurs preuves et que le gouvernement a écartées par idéologie ou pour faire taire des polémiques).

La balance inquiétude (état de vigilance vital) / confiance (notion que j'estime devoir être ajoutée à la pyramide de Maslow).

Enfin, le critère de séparation du sain et du non sain est essentiel et doit guider toute méthode d'action. Par ce critère, je n'entends pas que la santé (je renvoie à un article que j'ai produit sur la notion du sain). J'inclus l'harmonie de la vie sociale, la vie économique nécessaire, le respect de l'environnement, les grands objectifs à long terme comme ceux qui sont débattus dans le cadre du plan suivi par François Bayrou). Dans ce qui est malsain, je fais entrer les positionnements entre les "pour" et les "contre" qui conduisent le plus souvent à des débats idéologiques, vains ou stériles. La méthode d'abord, le débat ensuite. Mais rien n'empêche de débattre de la méthode...