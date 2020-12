Un phénomène insoutenable, hors la loi, mais toujours en attente de traitement depuis des lustres.

<< Le président de la République a par ailleurs reconnu ne pas avoir « réglé le problème des discriminations » : « Quand on a une couleur de peau qui n’est pas blanche, on est plus souvent contrôlé » par les forces de l’ordre, a-t-il reconnu, en qualifiant ce phénomène d’« insoutenable ». Tout en rappelant que les discriminations sont déjà hors la loi.>>.

https://www.la-croix.com/France/Discriminations-violences-policieres-Ce-qua-dit-Emmanuel-Macron-Brut-2020-12-04-1201128305

Et alors ?

On va généraliser les caméras piétons (qui tourneront tout le temps ?) (Qui seront conservées en archives assez longtemps ?) (Pourquoi ne pas mettre -comme chez nos voisins- un matricule en chiffes de 10cn bien en vue au dos des forces de l'ordre ?)

On va former des gens pour savoir écouter les potentielles victimes... (et les orienter vers des psychologues ?)

On va faire « un grand sondage » dès l'an prochain. (et pourquoi pas aussi des colloques ? Et des Commissions qui produiront des Rapports ?)

>>> Quel problème ? Quelle solution ?

Les discriminations ne sont pas le problème : elles ne sont que la manifestation du problème. On peut avoir des opinions différentes sur les natures/ visages du problème. Problème dont on ignore la nature exacte, puisqu'on ne l'a pas étudié/ mesuré scientifiquement.

Là encore, se pourrait-il que l'on se plaigne des effet de la cause que nous chérissons ? Ou, de voir des problèmes devant nos yeux alors qu'ils se situent juste derrière ?

Il faut donc savoir qui est affecté (=discriminé) par le problème.

Pour cela, il faut -comme dans la Grande Démocratie exemplaire Américaine- faire périodiquement des statistiques déclaratives ethno-culturelles.

C'est-à-dire faire un scan multidimensionnel par zone géographique/ sexe/ âge/ couleur/ origines/ croyances/ formation/ profession/ ...

Cela permettra d'avoir une ''photo'' multidimensionnelle de notre société, de nos Administrations, de nos Entreprises, de notre Parlement, etc …

… photo que l'on pourra confronter avec :

> la représentation de la diversité du pays à différents niveaux

> notre sentiment/ expérience dans la zone géographique, dans l'entreprise, etc

Partant de là, nos Médias indépendants pourront propager des analyses, au besoin utiliser le ''name & shame'' ! En tout cas, en transparence, la banque de donnée doit être accessible à tous.

>>> Cohérence entre Principes et Application

Il ne coûte rien d'afficher de bonnes intentions, de compatir, au besoin de verser une larme...

… cela fait, l'empathie fonctionne, et cela tend à calmer les gens pendant un temps... ce qui permet de tourner la page et passer à autre chose...

D'autant que les Médias d'Opinion indépendants sont souvent sur le buzz...

C'est pourquoi, par exemple chez nous, les Harkis ont pu rester si longtemps un pied dans un camp, et l'autre dans l'oubli.

Bien sûr, les générations successives, qui ont vécu cela, ont un ressenti qui n'est pas nécessairement celui du reste de notre population. Surtout quand elle lit les Principes et valeurs de la République affichés sur tous les frontons de mairies.

De même, avec internet, ce qui se passe à l'étranger ne laisse pas insensible notre population de tous horizons. Car elle entend nos gouvernants successifs ne jurer que par le Droit International et les Droits de l'Homme.

Cependant, quand les États amis et Alliés ne les respectent pas, il n'y a que modestes paroles verbales, sans action significative.

Alors, les gens doutent. Pourquoi s'en étonner ?

Pour que ça change, il faut se bouger le col, pas seulement la langue.

JPCiron