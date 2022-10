Discussion sur la paix d’Abraham

Ces derniers temps, j’ai beaucoup écrit sur les relations entre l’Émirat et Israël et j’ai suivi les nombreux commentaires sur la visite importante de Son Altesse Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en Israël.

Le débat qui a eu lieu sur les réseaux sociaux arabes deux ans après la signature de l’accord de paix d’Abraham reflète plusieurs choses. Premièrement, l’accord n’était pas un événement protocolaire qui serait tombé dans l’oubli après sa signature. Il s’agissait d’un premier pas vers l’établissement de relations normales avec Israël.

Cette visite reflète la vision qu’ont les EAU de leurs relations avec Israël en tant que partenaire économique et stratégique. Elle contenait un message symbolique clair selon lequel les EAU ne font pas le pas vers la paix avec Israël pour quelques photos souvenirs. Au contraire, je suis pleinement convaincu de l’utilité de cette démarche et de son importance pour l’avenir de la région.

Deuxièmement, les relations entre les Émirats et Israël empruntent une autre voie et se caractérisent par un caractère interactif vivant, qui est devenu une réalité dans l’espace géopolitique de la région. D’un point de vue, cette visite signifie qu’il existe une volonté commune de développer ces relations.

Les discussions à leur sujet signifient également qu’il s’agit de relations d’influence dans leur environnement régional. Passer de la paix froide à la paix véritable, c’est penser à l’avenir, faire table rase du passé et chercher de nouveaux horizons de coopération dans l’intérêt des sociétés, du vivre ensemble et de la stabilité de notre région.

Cette visite de plusieurs jours, à laquelle a participé Son Altesse Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, accompagné d’une délégation économique et politique de haut niveau, confirme l’existence d’un programme d’action dont la partie émirienne souhaite débattre, ce qui confirme à son tour que l’accord d’Abraham représente une situation différente dans les relations entre Israël et son environnement régional arabe.

La paix n’est pas seulement un slogan qui flotte dans l’espace et qui n’a pas sa place sur la terre.

En tant qu’observateur, les divergences de vues sur la paix d’Abraham ne me dérangent pas et je considère cette visite sous un autre angle, à savoir que la diplomatie émiratie continue à prendre l’initiative dans la région et à suivre une voie qu’elle s’est fixée sans tenir compte de considérations irrationnelles.

Les conditions géopolitiques de notre monde ne peuvent plus se permettre de rester inactives face aux changements stratégiques rapides à tous les niveaux. Les crises qui s’aggravent dans notre monde, qu’elles soient de nature économique, sécuritaire ou politique, exigent des solutions et des alternatives qui dépassent le traditionalisme et la dépendance à l’égard de calculs sans lendemain.

De son côté, Israël n’est plus ce qu’il était. Israël est aujourd’hui un pays différent de celui qu’il était hier. C’est un fait qu’il faut reconnaître.

Il pense et agit aujourd’hui comme un pays normal, essayant d’utiliser ses capacités et ses ressources pour grandir, se développer et maintenir sa sécurité et sa stabilité. Les relations internationales connaissent de nombreux changements, dus principalement à l’évolution de la situation géostratégique dans le monde.

Il est aujourd’hui insensé de continuer à les affronter avec les slogans du passé et avec des idées extrémistes, égocentriques, nationales ou ethniques, qui refusent le vivre ensemble et s’opposent à la tolérance, alors que les porteurs de ces idées vivent eux-mêmes dans un état de conflit de leur propre peuple et de leur religion.

Les groupes et organisations militants vivent dans un conflit chronique avec leur propre peuple pour le pouvoir et l’influence.

Nous devons également nous interroger sur les relations entre les États hostiles à Israël pour des raisons religieuses ou idéologiques, leurs voisins et les autres nationalités qui pratiquent leur religion ou d’autres religions, et sur la manière dont ils occupent le territoire d’autres États et justifient pour eux-mêmes ce qu’ils refusent aux autres.

Il ne s’agit pas ici de légitimer une situation sans l’autre, afin que mes propos ne soient pas mal interprétés. Mais les droits du peuple palestinien sont les mêmes que les droits du peuple et de l’État des Émirats arabes unis sur les trois îles occupées, il n’y a pas de différence. Je ne veux pas m’attarder sur les détails du passé.

Ce qui est le plus douloureux dans notre région, c’est de vivre dans le passé et de s’accrocher à ses slogans.

Nous devons avant tout regarder vers l’avenir, avec toutes les visions dont il a besoin. Nous devons regarder vers l’avant avec une mentalité qui n’ignore pas le passé, mais qui se concentre sur le présent et vise l’avenir, en regardant d’un œil spirituel les dizaines de millions de jeunes des pays de la région qui perdent peu à peu l’espoir d’un lendemain meilleur et cherchent l’énergie lumineuse qui leur permettra de vivre dignement, au lieu de tomber dans les griffes d’organisations terroristes, de se jeter dans des embarcations illégales de la mort ou de succomber à la drogue.