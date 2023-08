Disney et son idéologie WOKE, pour un monde meilleur ?

Disney rêve-t-il d'un monde meilleur sans nains et sans femmes rêvant d'être sauvées par un prince et son baiser légendaire non consenti ?

Les petites filles doivent absolument déconstruire cette image où elles seraient soumises et dépendantes d'une gent masculine dominatrice, quitte à ne plus s'autoriser à rêver du prince charmant.

Nous ne sommes plus en 1937 comme l'explique l'actrice qui a bien appris sa leçon. Nous sommes en 2023, et les femmes n'ont plus à rêver d'un prince qui les charmerait. Elles doivent désormais "rêver d'être la leadeuse qu'elles savent qu'elles peuvent être" nous explique-t-elle.

"#Blanche_neige n'a pas peur de faire un coup d'éclat, dit-elle encore". C'est ainsi que l'on s'assure avec cette nouvelle version à la sauce woke, d'une égalité parfaite entre hommes conquérants et femmes conquérantes, et que l'on s'assure aussi de déconstruire le modèle hétérosexuel du couple pour imposer d'autres normes : pas de sentiments amoureux, pas de sauveur qui chosifierait la femme, pas de nains qui occuperaient un rôle secondaire, et des personnes en surpoids qui pourront enfin s'identifier à l'un des personnages.

Les compagnons politiquement corrects, autrefois qualifiés de personnes naines, sont ainsi représentés de toutes les tailles et de toutes les couleurs, avec l'idée d'éveiller autrui à la tolérance et de déconstruire chez lui cette vilaine norme amenant à la discrimination.

Ô chassez de mon coeur et de mon esprit ces mauvais sentiments que je ne saurais tolérer. Faites de moi un Homme meilleur grand maître Disney.

