Dissonance cognitive et stratégie politique du mensonge

Donald Trump ne ment pas : il provoque. Ses provocations agissent comme ces leurres que l’on tire pour attirer les missiles ennemis loin de leur cible initiale. Et ça marche, la manière dont, d’une phrase, il a envoyé le bouquin de Michael Wolff, hors du champ médiatique, est un modèle du genre.



Quelques réflexions du journaliste et écrivain Michel Gurfinkiel, exprimées à l’occasion d’une interview réalisée pour le site LPHinfo :



« Il faut bien comprendre que Trump est un personnage très particulier aux Etats-Unis. Je me suis intéressé à ses déclarations politiques pendant les 40 dernières années. Je me suis aperçu qu’il a un discours d’une cohérence et d’une constance étonnantes. Je suis alors arrivé à la conclusion qu’il voyait le monde d’une manière simplifiée et non simpliste. Cela signifie qu’il a une grande capacité à repérer les quelques facteurs essentiels (hard facts) et de s’y tenir. Il a le sens des thèmes qui parlent aux Américains et a été capable de toucher les milieux populaires et la classe ouvrière qui se sont fortement portés sur lui dans certains Etats-clés. Par ailleurs, il est un vrai spécialiste des médias : il sait manier, comme personne, ses provocations. Cet instinct a été une des clés de sa réussite pendant la campagne électorale. »



« Le génie de Trump est de complètement rejeter et ignorer la pression de la culture dominante dans le monde politique et diplomatique. »



Ca nous change de la chiasse vomie par le New York Times, puis avalée et régurgitée par télémacron.