Dissoudre l’Assemblée : le meilleur moyen pour neutraliser les Gilets Jaunes

Le syndrome du mécontent est qu'il n'en a jamais assez et arrive toujours à sortir de nouvelles revendications comme des lapins du chapeau d'un magicien. Emmanuel Macron a à peine fini son allocution pleine de mea culpas, de mesures sociales et de compassion, que les Gilets Jaunes, au lieu de s'en réjouir, font la moue et dénoncent des mesures "insuffisantes" à leur goût. Bien sûr, l' "acte V" est maintenu samedi. Bon courage aux policiers et aux commerçants qui vont avoir, de nouveau, la visite des casseurs (dont on jure qu'ils n'ont "rien à voir" avec les Gilets Jaunes). Et que dire de ce pauvre Soldat Inconnu dont la tombe a été profanée par des jets d'urine et des tags… Il aurait mieux fait de traverser le Rhin et de se battre pour le Kaiser.

Bref, la révolte gronde toujours. Les Gilets Jaunes veulent plus de social, plus de services publics et – paradoxe français – moins d'impôts. La frange la plus radicale de la jacquerie maintient ses revendications hallucinantes sur la dissolution de l'Assemblée Nationale, la suppression du Sénat et, bientôt, le rétablissement du supplice de la roue. Et si on les écoutait en partie ? Et si le Président accédait à leur requête et dissolvait l'Assemblée Nationale ?

L'article 12 de notre Constitution dispose en effet que : "Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale". C'est un pari risqué : la novelle majorité qui s'en dégagerait pourrait contraindre le Président à former un gouvernement de cohabitation. Ce serait donc une solution à quitte ou double. Mais le jeu en vaut la chandelle. Voici pourquoi.

Premièrement, cela mettrait les mécontents face à leurs (ir)responsabilités. "Vous voulez faire table rase ? Faites-donc !", voilà ce que devrait leur dire Macron. La psyché des Français est ainsi faite que bien qu'ils tirassent une jouissance quasi-érotique à fulminer et à réclamer le changement, un changement trop brutal les désoriente et leur fait regretter l'état antérieur contre lequel ils pestaient. De Gaulle l'avait compris mieux que quiconque, lorsque, le 31 mai 1968, il annonça la dissolution de l'Assemblée Nationale suite à la révolte qui avait émaillé le pays durant tout le mois. La nouvelle législature, élue les 23 et 30 juin 1968, donnait au parti présidentiel une majorité absolue de 294 sièges, alors qu'elle était de seulement 200 sièges sous la législature précédente.

En effet, la demande de changement a pour garde-fou un désir d'ordre, dans l'esprit des Français. Or, quand les deux pulsions antagonistes entrent en collision, c'est souvent le désir d'ordre qui gagne. Il est fort à parier que nous connaîtrions la même chose si Emmanuel Macron dissolvait l'Assemblée Nationale : d'abord aux anges, le peuple se sentirait vite livré à lui-même et, entre FN, Insoumis, Gilets Jaunes ou autres aventuriers de la politique, réélirait une forte majorité macroniste pour donner au Président les moyens de mener à bien sa politique. Pendant les quelques semaines de campagne législative, la politique serait comme suspendue, ce qui aurait pour effet psychologique la montée d'une incertitude sur fond d'angoisse et un désamour des Français envers l'opposition, tenue responsable de la situation. Un FN fragilisé, des Gilets Jaunes atomisés, un PS inexistant… Le nouveau Parlement serait dès lors composé de Républicains et de LREM, soit une majorité clairement libérale pour apporter au pays (avec, ironiquement, le concours des Gilets Jaunes) un libéralisme et une dérégulation salutaires.

Il est aussi fort à parier que les Gilets Jaunes se politiseraient davantage dans le cas d'une dissolution, et c'est là que ça devient intéressant. Pousser ce mouvement social à devenir un mouvement politique serait le meilleur moyen d'en finir pour de bon et de rétablir l'ordre dans le pays. D'après un sondage publié par LCI, si les Gilets Jaunes formaient une liste pour les Européennes, ils feraient 12%. Une information qui a donné des ailes à certains leaders jaunistes qui se voient déjà députés. De plus, si les Gilets Jaunes se présentaient à des élections, cela aurait pour résultat d'affaiblir le FN et les Insoumis, principaux viviers du mouvement social. Enfin, cela contribuerait au morcellement des Gilets Jaunes qui se déchirent déjà tant sur des questions idéologiques que sur des questions d'égo.

Rien qu'à Caen, le mouvement se déchire déjà autour de Chloé Teissier et Patrick Bunel, deux leaders adulés par leurs partisans respectifs et détestés par ceux du rival. Imaginons que ces deux-là se retrouvent l'un contre l'autre à des élections. Y'aurait de la vaisselle cassée, pour sûr. Ajoutons aussi les diverses scissions qu'a connu le mouvement social : plusieurs milliers de manifestants se sont ainsi désolidarisés de leurs camarades et ont créé le mouvement sécessionniste des Gilets Jaunes Libres. D'autres vont jusqu'à arborer des gilets oranges ou d'autre couleur pour marquer leur désolidarisation des Gilets Jaunes tout en se reconnaissant dans l'opposition au gouvernement. La constitution de mouvances politiques issues de la jacquerie jauniste serait ainsi pour les Français l'occasion de découvrir le vrai visage de ceux qu'ils soutiennent encore à 68%. Un visage pas très différent de ces "politicards" honnis : entre ambitions, querelles intestines, coups bas, de quoi les dégoûter de ces Robins des Bois 2.0 et les pousser à nouveau dans les bras des partis classiques. Le jaunisme serait à jamais discrédité.

Emmanuel Macron se dit libéral. Or, les deux piliers du libéralisme sont la prise de risques et l'audace. Monsieur le Président, prenez le pari de dissoudre l'Assemblée Nationale. Vous ne le regretterez pas.