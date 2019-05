Dites 33..... ou la farce éléctorale !

Votre position, Chalot, est celle de l’action à court terme : se rendre utile immédiatement, aider, sauver peut-être, ceux qui sont dans l’urgence. Rien à dire à cela, sinon un grand et sincère bravo. Mais l’enchaînement des courts-termes n’en fait pas un long. Autrement dit, ça ne change pas le fond des choses. J’ignore d’ailleurs si l’on peut espérer le changer radicalement ; ça paraît difficile et même risqué au vu de l’expérience communiste. Au moins remettre en place les puissances d’argent, ça c’est déjà fait, en France même (Front populaire et Libération). Une alliance des peuples est sûrement nécessaire à cette fin ; et ça passe par les urnes ou par les armes. Continuez de faire ce que vous faites de mieux et ne découragez donc pas les entreprises démocratiques. S’abstenir ou pas aux élections européenne paraît bien accessoire, les principales étant les législatives.