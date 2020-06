Dites-le en français !

Qu’est-ce que le pédant anglicisme et effectivement fort abscons « cluster » apporte de plus que le simplissime français « foyer » ? A le voir prononcé avec gourmandise par les divers animateurs (bateleurs serait plus juste) télévisuels, on imagine que l’employer transforme un béotien en connaisseur dûment estampillé. Histoire d’en mettre plein la vue à bon compte !





On peut émettre une hypothèse : faute d’être en mesure de concevoir des réflexions élaborées et étayées, ces organes de propagande préfèrent le suivisme du prêt à penser globish. Dans le même ordre d’idée à quoi servirait de vérifier une information puisqu’il suffit de la marteler pour lui conférer de la véracité.





Ce que vous décrivez n’est que l’inexorable décrépitude de l’information en France, pays qui ne devrait pas tarder à se doter d’un ministère de la Vérité orwellien (quoique Sibeth !...).