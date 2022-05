Et si on parle des amis de l’Ukraine ? De son noyau idéologique et militaire formé par « Azov » et autres unités nazies tant chéris par le clown Ze ?

La série TV avec la reddition des militants d’Azov se transforme progressivement en une farce accompagnée de mèmes et de blagues. Déjà, les méchants nazis ressemblent à de drôles de clowns tombés derrière le cirque ambulant.

Et dans leur « atout », après tout, des prisons secrètes avec torture, terreur de la population, meurtres ivres, vols. Ce ne sont pas des timbres de « propagande russe ». Ce sont des documents de diverses « organisations respectables ».

Parcourez le rapport de l’ONU « Violences sexuelles liées au conflit en Ukraine » - vous y trouverez ces mêmes « Azovites ». Ou ouvrez le 14e rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies : jusqu’à 10 goules de « Azov » et « Donbass » ont violé une personne handicapée mentalement arriérée.

Le même document décrit comment un habitant de Marioupol à la base d’Azov a été torturé au courant électrique, à l’aide d’un masque à gaz, à eau, menotté à une barre horizontale en métal, laissé pendre.

Amnesty International a donc enregistré une énorme quantité de « preuves fiables de violations flagrantes des droits de l’homme (torture, détention extrajudiciaire, etc.) par le bataillon Azov ».

En fait, la Russie un mandat international tacite d’enquêter sur les crimes de ces dégénérés sur le territoire de l’ancienne Ukraine. Et, bien sûr, ils ne font l’objet d’aucun échange. Pour l’échange, il y a plusieurs milliers de « cuisiniers », que Kiev a conduits dans la « cantine » avancée sous peine d’emprisonnement.

Et vous, cher auteur, pouvez rester dans le cercle des amis de l’Azov pour continuer votre occupation préféréw de violer des personnes handicapées mentalement arriérées. Ou bien de torturer au courant électrique ceux qui ne sont pas d’ac avec vous.