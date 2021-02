Divorce du couple Franco-Allemand

Le couple franco-allemand n’est-il pas en état de coma profond ? On fait tout pour le maintenir en vie, mais… Bref, ce ne sera jamais plus comme avant ! Une lune de miel, ça ne dure pas toujours !

Pourquoi ce désamour inavouable ? L’avouer, ce serait couper les tuyaux qui maintiennent le vieux couple en vie, sans espoir de résurrection : un acte d’euthanasie politique dont personne ne veut prendre la responsabilité devant l’histoire (avec un grand H), d’autant que l’Union européenne n’y survivrait pas longtemps… Et là dessous il y a la vraie question : quid de l’Euro ? Si notre monnaie commune part en vrille, que devient-on, nous Français, mais aussi eux Allemands et tous les autre Etats eurotiques ?

Et pourtant ! Les carottes sont cuites. On pourrait dire, nous Français, qu’Angela ne joue pas le jeu, qu’elle joue perso etc… Question qu’on aurait pu se poser lorsqu’on a découvert que la NSA fouillait dans son smartphone : pourquoi donc Uncle Sam était-il aussi soupçonneux, alors que Madame la Chancelière offre le visage lisse et apaisé d’une personne au-dessus de tout soupçon ? Ont-ils découvert dans ses impedimenta un agent du Kremlin (un clone de Günter Guillaume, le proche conseiller du Chancelier Brandt) ? On ne saurait retenir une telle hypothèse, même pour un épisode Netflix de politique fiction… mais comment expliquer cette prudence allemande avec Poutine, et ce froid bien entretenu avec son partenaire reconnu et jadis aimé…, le besoin d’OTAN qui ravit Biden, et le rejet de tout mécanisme pouvant conduire à une défense européenne, ainsi que de s’associer à la guerre anti-terroriste au Sahel que lui demande la France. Il y a quelque chose de pourri dans le couple ! Chambre à part ?… plutôt domicile séparé.

Et pourquoi, nous Français, nous ne regardons pas ceux qui autour de nous sont naturellement nos proches ? Avec qui nous nous comprenons, parfois en parlant avec les mains alors que jadis c’était en latin : Espagne, Italie et Britanniques sont des amis avec lesquels il n’est pas besoin de coucher (comme dans un couple avec tous les risques que cela comporte) pour faire de la bonne politique. Avec l’Espagne on peut admettre le Portugal, et avec l’Italie la Grèce. Une communauté qui partage un fond génétique, une longue histoire… et peut avoir de bons moments sans recourir à la fête de la bière.

C’est donc avec eux qu’il faut refonder une communauté de destin et laisse l’Allemagne aller vers on grand large, à l’Est. Il y a du grain à moudre pour tout le monde… mais il faut pouvoir s’entendre autour du moulin (métaphore pourrie, mais comment dire des choses désagréables sans créer un incident diplo !).

Un divorce de raison après un mariage d’illusion. Bye bye Angela, et merci pour tout.