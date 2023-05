Dmitri Outkine, admirateur du troisième Reich...

On connaît bien désormais le chef du groupe Wagner : Evgueni Prigojine dont les messages et les images dans les médias foisonnent, on sait en revanche peu de choses sur son stratège : Dmitri Outkine...

"Des journalistes ont enquêté sur lui : c'est lui, cet ex lieutenant colonel ancien des forces spéciales, bientôt 53 ans, très grand, chauve, qui a soufflé le nom de Wagner à l'oreille de Prigojine.

Pourquoi ? Parce que c'était son propre surnom de guerre et parce qu'il admire le troisième Reich : il a d'ailleurs plusieurs tatouages nazis sur lui, un emblème SS, des aigles, notamment...

L'homme est fasciné par la violence, mais en même temps il est très discret.

Contrairement à son chef Prigojine, on ne l'entend jamais, on trouve très peu d'images de lui.

Une journaliste qui a enquêté sur Wagner témoigne : "Il voyage toujours dans des avions russes mais on a du mal à savoir où ils sont. Quand on arrive à avoir des renseignements sur ses horaires d'arrivée, on n'arrive pas à avoir de photo de lui.

On nous a envoyé une pseudo photo de lui à l'inauguration d'une statue à Bangui.

Presque impossible d'être certain que ce soit vraiment lui. Il a toujours un peu le visage caché, une casquette. Pourtant, il a un visage fort..."

Un visage fort qui inspire la crainte...

Et cette crainte, il la cultive depuis longtemps, notamment depuis sa première campagne en Syrie : il crée là sa propre milice de mercenaires qu'il met au service de Bachar El Assad, pour sécuriser les champs de pétrole syriens.

Très vite, le groupe d'Outkine s'impose avec des méthodes d'une extrême cruauté.

Le groupe d'Outkine a pendu, brûlé un homme, un déserteur, un Syrien : des coups de pelle donnés sur le corps, on découpe un corps, je ne sais pas comment un être humain peut arriver à faire ça.

Cette violence extrême, il la cultive donc en Syrie, en s'inspirant des méthodes de Daech.

Dmitri Outkine reprend en fait le modèle de son ennemi djihadiste pour dominer les autres groupes et imposer sa marque.

Et c'est plus tard qu'il va devenir un chef consacré chez Wagner, sur un autre terrain de guerre plus proche de la Russie.

Dans le Donbass, il était à la tête de 300 hommes : on a vu à travers des documents internes que c'est lui qui a mené des coups de feu assez emblématiques notamment dans les aéroports. Une fois qu'il a lancé toutes ces attaques et une fois qu'il a commencé à prendre de l'importance dans le Donbass, on lui a demandé de se mettre sous la coupe de Prigojine.

Et c'est avec Wagner, cette fois, qu'il mènera ses combats, une nouvelle fois, en Syrie où il aide l'armée russe et syrienne à reprendre Palmyre, puis maintenant en Ukraine.

On reparle de lui en novembre dernier avec une vidéo de propagande qui est diffusée sur internet.

C'est une scène atroce : un ancien combattant de Wagner qui avait été fait prisonnier par les troupes ukrainiennes a été renvoyé, repris par ses camarades, attaché, la tête scotchée contre un mur et finalement abattu à coups de masse.

C'est là un acte qu'on voyait davantage du côté des islamistes.

Et c'est par l'image que le groupe va marquer les esprits : une autre vidéo simule l'envoi de cette masse au Parlement européen, le jour où les députés votent pour aggraver les sanctions.

Outkine figure sur la liste des sanctions économiques de l'Union Européenne..."

On le voit : un personnage dangereux, inquiétant, prêt à tout pour susciter la terreur... un admirateur du régime nazi, récompensé pour ses "faits d'armes" par le président russe Vladimir Poutine qui lui a remis quatre Ordres du courage. Surprenant de la part d'un homme qui, rappelons-le, prétend vouloir "dénazifier l'Ukraine." !

