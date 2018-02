Docteur Blanquer ou Mister Kaa ?

Vous admirez M Blanquer mais avez vous étudié sa réforme ?

Jean Michel Blanquer est-il le ministre inespéré ou un hypnotiseur ? Un peu des deux et surtout une fin politique et un excellent communiquant. Pas de problèmes si vous êtes un initié de l’« educ », si vos enfants sont excellents. Dans le cas contraire LISEZ LA SUITE

La MACRONIE respire, M Blanquer a évité le pire

Avec ses prises de position en faveur de l’uniforme, du retour de la dictée, ou de l’interdiction du portable, il a donné des gages aux conservateurs, tout en affichant un profil moderniste en misant sur les neurosciences. Il est l’un des atouts de la politique macroniste, et l’outil de choix pour mettre en place la vision qu’a le président de l’éducation. Sur France 2 jeudi soir, Jean-Michel Blanquer a brillé, une nouvelle fois, dans L’Émission politique.

En effet, selon une information du Point, l’équipe de l’émission aurait encaissé de nombreux refus de la part de ses possibles contradicteurs. « Le problème, c’est que tout le monde le trouve formidable ! Comme il fait assez l’unanimité à droite comme à gauche, personne n’a vraiment intérêt à aller boxer contre Blanquer », confie un cadre du service politique de la chaîne, au magazine.

Autre point : il a réussi à neutraliser la droite, en tant qu’opposition. Chez « les élus LR, beaucoup reconnaissent que le locataire de l’hôtel de Rochechouart met en place des réformes que la droite aurait dû faire lorsqu’elle était au pouvoir », raconte Le Point. En effet, le ministre de l’Éducation nationale prône le retour de la chorale à l’école, mais aussi une révision de l’apprentissage du latin et du grec.

Sur la question de la laicité, Jean Michel Blanquer est bon, il a même témoigné de son accord à la démonstration de l’excellente Fatiha Agag-Boudjahlat.

Interrogé par deux lycéens sur la réforme du bac, et notamment sur le risque que le « grand oral » accroisse les inégalités sociales, Jean-Michel Blanquer est resté droit dans ses bottes. S’il a reconnu cette inégalité face au langage, il a maintenu sa croyance dans la possibilité des les réduire par l’enseignement : “Pendant toute la scolarité, on va les préparer à cet oral. Ce n’est pas un oral pour piéger, mais pour mettre en valeur ce que sait l’élève”. Par expérience je suis personnellement très dubitatif sur ce type d’exercice qui est une pure illustration de la reproduction sociale si on n’y prête garde.

Jean-Michel Blanquer a affirmé que le pouvoir d’achat des enseignants était « insuffisant » : ils “ne sont pas suffisamment payés”. “On doit travailler pour que cela change dans les conditions budgétaires qui sont celles de la France”, déclare-t-il. L’une des promesses d’Emmanuel Macron en la matière a été rappelée : 3 000 euros de prime par an l’année prochaine pour les enseignants en zones d’éducation prioritaires. Compte tenu du faible nombre de concernés, cela ne coûtera pas grand-chose à l’Etat et de toute manière l’opinion publique n’aime pas les profs.

REFORME DU BAC ET DU LYCEE

La semestrialisation de l’année scolaire proposée dans le rapport Mathiot a été repoussée

Le risque était considérable avec un désordre indescriptible et une révolte des enseignants. L’annualisation des services, est repoussée. On reste dans un cadre trimestriel classique.

Le nouveau bac restera bien un diplôme national. Finalement le ministre a reculé devant l’idée d’un bac d’établissement.

En plus des épreuves finales, les autres disciplines du tronc commun (histoire géo, emc, langues, eps et humanités scientifiques et numériques) seront évaluées en contrôle continu. Mais cela reposera sur des sujets nationaux et des copies anonymisées qui seront corrigées par un autre professeur que celui de l’élève dans l’établissement. Une harmonisation sera assurée, promet le ministère. Les bulletins scolaires seront pris en compte pour 10% de la note.

Ce système devrait permettre de maintenir une dimension nationale à l’examen ce qui est vital pour les élèves des quartiers défavorisés.

Derrière la suppression des filières…….. LES CLASSES DE SPECIALISATION ? Les bons élèves s’en sortiront

La spécialisation scientifique est mise à mal par la réforme mais les initiés comprendront qu’il faut choisir la bonne spécialisation.

La spécialisation scientifique ne sera pas scientifique car ces matières représenteront au mieux 48 %du total a été abandonnée

Si l’on veut que celui de mathématiques reste stable, sans devoir avoir recours à une option supplémentaire, les sciences expérimentales sont condamnées à subir une baisse de 15 % de leurs horaires d’enseignement. La raison : une fois les mathématiques choisies comme première discipline de spécialité, il n’est plus possible, après avoir mené de front la physique-chimie et les SVT (ou SI) en 1re, de garder ces deux enseignements en terminale.

CONCRETEMENT EN TERMINALE UN SCIENTIFIQUE option maths

Fait actuellement 8h de maths,3h 30 de svt, 5h de physique donc 16h 30 au total

Avec la réforme 15h au maximum

Les élèves devront choisir soit

9h de maths et 6h de physique ou

9h de maths et 6h de svt

Ou 3h de maths 6h de physique et 6h de svt

Ce choix détermine l’orientation un an avant le bac, pas de SVT, pas de médecine, pas de physique, peu d’écoles d’ingénieurs …. MAIS TOUTES LES CPGE POURRONT RECRUTETR SUR CE CHOIX DIT SCIENTIFIQUE

La spécialisation scientifique sera donc perçue comme « équilibrée, la seule à préparer l’enseignement supérieur, il y aura au moins 52% pour les matières littéraires

. Le signal envoyé aux familles ne change pas. Celles qui continueront, massivement, à croire que les meilleurs élèves ont intérêt à adopter une stratégie menant à un bac « équilibré » risquent de pousser leur enfant à choisir des spécialités scientifiques, par calcul bien plus que par désir ou intérêt : l’effet d’entraînement conduira à renforcer cette absurde « sélection » par les sciences qui contribue à grossir les rangs des cours scientifiques d’élèves peu motivés et à finalement abaisser, dans les faits, le niveau de formation.

Ce nouveau « standard » sera vu comme celui ouvrant les portes de toutes les formations, y-compris les classes préparatoires littéraires et économiques et les filières universitaires de toutes sortes (langues, droit, philosophie, histoire, sciences économiques…).

Dans les meilleurs établissements il sera possible de mettre dans ces classes de matheux des élèves qui dès la fin de la première ne souhaitent pas poursuivre en école d’ ingénieurs ou en mèdecine mais en CPGE, en éco, droit. Ils feront des maths à très haut niveau et 6h d’économie ou 6h de géopolitique aux choix

Ce lycée des initiés, où seuls les élèves disposant d’un capital social et culturel suffisant pour décrypter la complexité des enjeux d’orientation associés à la multitude des combinaisons de « majeures » possibles est un lycée du tri. Il tend, dès le second semestre de la classe de Seconde où une première spécialisation de l’élève est déterminée, à séparer les élèves les plus matheux des autres

On va donc retrouver des parcours d’initiés qui reconduiront sans doute à une « super S » sans que les sciences ne soient réhabilitées dans leurs contenus !

Je ne doute pas que dans les grands lycées le contrôle continu soit très poussé et le grand oral bien préparé.

J’ai fondé et dirigé des formations postbac sélectives, le projet Blanquer me comble. Il a été conçu pour les 10 ou 20% des meilleurs élèves issus des catégories les mieux informées.

Trois épreuves anticipées, le Français et deux matières de spécialisation pourront être prises en compte dans le processus de sélection. C’EST BIEN .

Plus besoin de tripatouiller pour admettre en classes préparatoires économiques des élèves issus de S alors qu’elles étaient réservées aux ES ! Désormais il sera possible d’y admettre des « scientifiques ayant fait 9h de maths par semaine …

Mes successeurs limiteront leurs choix aux spécialisations maths renforcées associés à une spécialisation économique ou géopolitique. Je suis convaincu que dans toutes les sections de l’enseignement supérieur la sélection des meilleurs élèves sera facilitée par la réforme

Mais je suis républicain et j’ai toujours voulu que des élèves moyens et travailleurs puissent s’en sortir et cela ne sera plus possible…

Il sera difficile de réussir pour les jeunes de milieu modeste si on les prive d’une filière équilibrée comme l’était la filière ES

Le grand perdant est l’enseignement des maths de qualité pour l’immense majorité des élèves.

En maths c’est 6h, voir 9h par semaine UNE SOUS OPTION DE 3HEURES ou même rien… En dehors des élèves de la nouvelle super S, pour au moins 60% des élèves ce sera donc rien ou rien de sérieux

L’objectif semble bien de concentrer les rares enseignants de maths sur les meilleurs élèves. Les étudiants matheux ne deviennent plus professeurs de matières scientifiques à moins d’être sado maso… Une question de salaires et de condition de travail…. Tout commence dès l’école primaire :

Les professeurs des écoles proviennent en majorité de filières littéraires et des sciences humaines. « Ils ne peuvent pas avoir le même enthousiasme, la même expertise, sur des sujets mathématiques, si on ne les a pas formés un minimum », estime Roger Mansuy, professeur de mathématiques au lycée Louis-le-Grand à Paris, Actuellement, les professeurs des écoles reçoivent en moyenne 80 heures de cours de mathématiques en formation initiale, tandis que leurs collègues de Singapour atteignent par exemples 400 heures. « Nous devons multiplier par cinq le volume horaire consacré aux maths dans les formations initiales »,

Après une dizaine d’année d’enseignement un professeur des écoles ou un certifié gagnent 27000 euros bruts par an … Comment dans ces conditions attirer des scientifiques BLANQUER NE PROPOSE RIEN

Le recrutement des professeurs est dans ces conditions déplorable et mes collègues qui enseignent en Cpge ou à l’Université et en même temps au jury du Capes me le confirment…

Le ministre le sait les profs ne sont pas aimés, alors il peut parler de réforme en oubliant qu’un enseignant allemand est deux fois mieux payé qu’un Français. Nous avons les salaires du Costa Rica …

Sans bons salaires comment attirer de bons candidats vers l’enseignement ? Il y en aura bien quelques-uns mais il faudra les réserver aux spécialisations scientifiques. POUR LES AUTRES … des sous maths …

Notre système éducatif est tellement délétère que nous n’avons ni les enseignants ni assez d’élèves matheux pour maintenir les filières actuelles

Chacun le sait les élèves moyens en seconde, allaient en ES, une filière mal aimée qui a pourtant permis la réussite après du travail et un réveil tardif. Ils avaient droit à 5h30 de maths et 5h d’éco en terminale et ils réussissaient.

La série ES concerne aujourd’hui un tiers des élèves, même si elle est souvent prise par défaut, elle devient une voie de réussite car elle est très équilibrée.

Avec la reforme ceux qui ne seront pas admis à faire la spécialisation scientifique devront se contenter de 3h de mathématiques au rabais, un niveau insuffisant pour postuler dans les filières sélectives du supérieur

Tous ceux qui actuellement en ES ne seraient pas acceptés dans la nouvelle spécialisation de M Blanquer.

Les Sciences économiques et sociales sont les grandes perdantes, Les SES non seulement perdent le fait d’être une discipline qui structurait une série (ES) mais elles ont perdu leur rang au lycée. Si elles restent une des neuf disciplines en première et terminale, elles sont de fait marginalisées dans les binômes proposés.

Même cas de figure pour les littéraires qui voulaient conjuguer leur passion des lettres et des maths.

En L, 8h de philo et 4h de maths c’était possible. Avec la réforme là encore ceux qui n’iront pas dans la nouvelle super S de M Blanquer, devront se contenter de 3h de sous mathématiques. Intenable pour suivre des études.

On me reprochera de tout centrer sur la disparition d’un horaire conséquent en maths pour des élèves moyens dans cette matière. Est-il indispensable de faire des maths.

Les maths sont sans doute inutiles pour les véritables littéraires, les futurs étudiants des facs de droit sélectives. La réforme leur permet de se spécialiser sans matière scientifique.

L’expérience m’apprend que les élèves brillants dans les matières littéraires le sont souvent en maths. Tous les spécialistes le savent il est bien plus difficile de réussir et de progresser dans les matières littéraires, les données sociologiques sont déterminantes C’est dans cette voie qu’en classe préparatoire les milieux populaires sont le moins représentés (12 % contre ). Ces éléments marquent la forte implication du capital culturel qui semble régir le choix d’orientation.7

Dès le début des années 60, B. Bernstein, sociologue anglais, a établi une relation entre milieu social, mode de socialisation et compétence linguistique. La simplicité des relations verbales dans les familles ouvrières favoriserait la pratique d’un code linguistique restreint, plus adapté pour exprimer le contenu d’expériences vécues que pour exposer des idées abstraites. La plus grande complexité des communications dans les classes supérieures favoriserait le maniement d’un code linguistique élaboré, moins lié à des contextes particuliers, plus susceptibles de développer la capacité d’abstraction.

Ainsi, l’école contribue à reproduire les inégalités sociales parce qu’elle attend des enfants qu’ils maîtrisent certains codes linguistiques (niveau de langage, maîtrise de vocabulaire et de grammaire,)

Il sera difficile de réussir pour les jeunes de milieu modeste si on les prive d’une filière équilibrée comme l’était la filière ES enseignement

La situation d’un lycéen qui aura renoncé à certaines disciplines dès la classe de première pourra poser problème. Les jeunes revendiquent le droit à l’erreur et la possibilité de retenter leur chance.

Il est certain que les jeunes vont être incités à se positionner plus tôt sur leur orientation. Ils vont être obligés, à l’entrée en première, de faire un choix sur ce qu’ils veulent faire après le lycée. La réforme va anticiper les choix d’orientation et fermer des portes.

Pour chouchouter les « quartiers » Blanquer supprime les classes dans la France rurale

La promesse d'Emmanuel Macron de diviser par deux les effectifs des classes de CP et CE1 dans certaines zones en difficultés va-t-elle se réaliser en sacrifiant les écoles rurales ?

La promesse d’Emmanuel Macron de diviser par deux les effectifs des classes de CP et CE1 dans certaines zones en difficultés va-t-elle se réaliser en sacrifiant les écoles rurales ?

Depuis quelques jours, la fronde gagne les écoles rurales : élus, enseignants et parents d’élèves protestent contre les nombreuses fermetures de classes prévues pour la rentrée 2018, afin de libérer des postes pour les dédoublements de CP et CE1 en éducation prioritaire, dans les villes.

« Les classes rurales sont les sacrifiées de la prochaine rentrée », s’indigne Dominique Dhumeaux, vice-président de l’association des maires ruraux de France.

Dans son département par exemple, une cinquantaine de fermetures de classes sont prévues, dont une quarantaine en milieu rural. Le directeur académique « doit trouver 32 postes pour les dédoublements de classes de CP et CE1 en REP+ (éducation prioritaire renforcée) pour l’agglomération du Mans. Comme il n’y a pas eu de postes supplémentaires, sa seule solution a été de fermer des classes en milieu rural », dit-il.

Mêmes doléances dans l’Indre. Les discussions sont encore en cours mais 28 classes rurales devraient fermer en septembre. Certes, le nombre d’élèves baisse dans ces campagnes mais le nombre de classes supprimées est supérieur au recul démographique, déclare Sophie Grenon, directrice d’une école à Eguzon-Chantôme et déléguée syndicale Snuipp-FSU.

Le département doit « libérer » six postes pour des dédoublements en éducation prioritaire, ajoute-t-elle. Elle se garde d’ »opposer éducation prioritaire (dont les établissements se trouvent quasiment tous en zone urbaine) et écoles rurales » mais « nous sommes lassés d’être toujours la variable d’ajustement ».

Faute de moyens suffisants pour accompagner le dédoublement des CP et CE1 en éducation prioritaire, mesure phare du ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer et qui s’étale de 2017 à 2019, « ce sont les écoles rurales qui payent l’addition », s’agace la directrice.

Les « promesses » de Macron font grincer des dents

Emmanuel Macron avait pourtant promis en juillet, lors de la conférence des territoires, qu’il « n’y aura(it) plus de fermetures de classes dans les écoles primaires » des territoires « les plus ruraux », rappellent élus et enseignants en grinçant des dents.

Jean-Michel Blanquer a été interpellé à ce sujet lors des deux dernières sessions des questions à l’Assemblée nationale par une députée de la France Insoumise puis par un député des Républicains.

Des spécificités pas prises en compte

« On nous parle de chiffres, de 23, 22 élèves par classe !! Mais en rural, pour faire des classes de 23 élèves, il faut que les enfants fassent des dizaines de km en bus » se désole Martine Fournier, maire de Bellefont-La Rauze (Lot).

« On ne comprend plus. Les écoles, les agriculteurs… Veut-on mettre tout le monde en ville ? », demande-t-elle. « Après sa visite, un inspecteur de l’Education nationale avait déclaré ‘je viens de Cours et je me suis dit que c’était peut-être ça le bonheur’ ».

Des manifestations sporadiques se déroulent depuis quelques jours, notamment dans le Sud-Ouest, organisées souvent par des parents d’élèves, dont certains occupent des écoles.

« Ce sont des territoires en souffrance », résume Dominique Dhumeaux, de la Sarthe.

« Difficile d’expliquer à ces habitants, qui se sentent déjà délaissés et abandonnés, qu’on ferme leurs classes pour que les enfants des villes soient dans des classes à 12 ».

Chaque année, la carte scolaire est examinée, et chaque année, des classes ferment et d’autres ouvrent, en fonction de la démographie.

Le ministère de l’Education communique le nombre de postes alloués par académie (qui regroupent plusieurs départements) et c’est ensuite aux recteurs de répartir les postes pour chaque département. Ces commissions se déroulent en janvier et février et toutes les décisions n’ont pas encore été prises.

Le nombre d’élèves dans le 1er degré (maternelle et élémentaire) va baisser de 30 000 à la rentrée prochaine, à environ 6,76 millions d’enfants. En se basant sur une moyenne de 25 élèves par classe, cette baisse démographique permet de « récupérer » 1 300 postes. Qui s’ajoutent aux 3 600 postes créés par le ministère, soit 4 900 postes au total.

Le nombre de postes requis pour l’extension du dédoublement des classes en éducation prioritaire (après les CP en REP+, ce sera au tour des CP de REP et le début du processus pour les CE1 de REP et REP+) est évalué à 7.200 selon les comptes des syndicats.

4 900 postes disponibles pour un besoin de 7 200, il manque donc 2.300 postes qu’il va « falloir récupérer dans plusieurs viviers : remplaçants, postes dédiés à la formation continue des enseignants et… écoles rurales

https://pgibertie.com/2018/02/19/docteur-blanquer-ou-mister-kaa/