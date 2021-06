Docteur Caumes et le choc des egos

@l’auteur

Vous avez raison sur un point fondamental. Toutes ces attaques contre l’image et les compétences de hauts responsables hospitaliers, ou biologistes chercheurs ou immunologues ou virologues... sont très dommageables pour l’image de la médecine.

On a presque envoyé à l’asile le professeur Montagnier alors qu’il avait eu l’intuition de ce qui est maintenant quasiment reconnu, c’est à dire que le Sars-CoV-2 est une création de Laboratoire.

La médecine est faite d’études cliniques, de mesures et d’observations et d’expériences. S’aventurer à faire des prévisions sur un virus nouveau, virulent et agressif est très risqué.

Les doutes sérieux sur l’origine naturelle du Sars-CoV-2 ont commencé notamment dès 2020 avec des mesures effectuées par le Professeur Nikolaï Petrovsky de la Flinders university Australia sur l’énergie de la liaison entre la protéine Spike, avec son enzyme Furine et l’ACE2 humain qui ont montré que cette énergie était anormalement élevée et que cela rendait ce virus très adapté à l’infection humaine.

Le Professeur Petrovsky s’est méfié des retombées politiques et a seulement suggéré que cela pouvait venir d’une manipulation de Laboratoire.

Sur ce thème il y a eu des déclarations beaucoup plus explicite :

« According to the Nankai University study, the furin binding method is »100 to 1,000 times as efficient’ as SARS at entering cells.

« This protein cleaving protein is highly promiscuous, it’s found in many human tissues and cell types and is involved in many OTHER virus types activation and infection mechanisms (it is involved in HIV, Herpes, Ebola and Dengue virus mechanisms), » said Dr. Shemesh. « If I was trying to engineer a virus strain with a higher affinity and infective potential to humans, I would do exactly that : I would add a Furin Cleavage site directly at the original less effective and more cell specific cleavage site. »

L’enjeu politique de tenir cachée cette réalité, explique la virulence des attaques contre les personnalités médicales et du domaine de la Biologie .