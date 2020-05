Doit-on continuer à croire au syndrome de l’imposteur - VS - COVID 19

Ah, ce fameux syndrome. À croire qu’il rivaliserait avec un certain virus actuel, tant il est répandu. Car celui-ci s’accroche parfois avec obstination.

En ces temps incertains, nous l’avons vu, les entreprises et les entrepreneurs ont été durement touchés. Outre le fait que certains d’entre eux ont bien malheureusement perdu quelques engagements, il n’est pas sans remarquer la tournure des récents événements.

En effet, cette crise sanitaire aura tout de même apporté dans son sillage, des remises en question non-négligeables pour celles et ceux qui portent à imaginer leur avenir.

Ainsi, nous avons vu et voyons encore fleurir de nombreuses solutions, d’idées émergentes d’un nouveau genre, celles d’une génération, d’un monde, touché par le pouvoir du « toujours » plus.

Si, pour la plupart , nous avions déjà une part du syndrome de l’imposteur, c’est certainement parce que dans notre environnement, nous pouvions apercevoir la réussite à son maximum. Tout était déjà fait et sûrement mieux que nous. Ce qui nous laissait qu’une petite marge de manœuvre, avant de tenter quelque chose.

Et tout cela, dans l’espoir d’arriver aux mêmes conclusions que les autres.

Dans cette spirale dévastatrice, nous jugions parfois avec envie, le voisin qui malheureusement, avait eu la même idée.

Ce qui s’ensuivait, c’étaient les mêmes rengaines. Pourquoi devrais-je le faire, pourquoi y arriverais-je et ma préférée, suis-je assez légitime pour le réaliser ?

Non, vraiment, des questions sans fin. S’acharnant à nous poursuivre pour chaque projet, pour chaque pensée créatrice. Notre attention tournée vers ce qui est déjà conçu.

NOUS SOMMES TOUS DE MERVEILLEUX IMPOSTEURS

Imposteur. Pourquoi, pour qui ? Pour soi, pour les autres ? Avons-nous perdu le sens, la vraie raison qui nous a poussé à entamer un projet ? En y repensant encore et encore jusqu’au jour où nous avons enfin décidé de nous jeter à l’eau. Avec un regard dans le rétroviseur, pour voir si le voisin, lui, tenait toujours le rythme.

Bien des projets, des créations ont été annihilées faute d’estime, pauvre de nous. Certains d’entre eux n’auront jamais la chance de voir leur bourgeon éclore et apporter de la joie, un intérêt, la connaissance que cela pourrait procurer. Peut-être pas pour le monde, bien qu’au contraire, certains en sont convaincus, mais au moins pour une catégorie de personnes pour qui nos idées déclencheront l’émotion.

Sauf que NOUS, maitre de nos œuvres, de nos créations, nous les avons trop souvent et lâchement abandonnés sur le bord de la route.

Je me demande bien aujourd’hui, si ces petites phrases assassines furent passées dans l’esprit de Marc Aurèle, lorsqu’il écrivit ses « pensées ». Oui, mais lui, il avait une couronne sur la tête, me diront les insatisfaits. Mauvais exemple.

Alors, que pensez-vous de JK Rolling ? Auteure mondialement connue parce que, dans ses veines, coulait un sang de la couleur de l’encre ? Pas d’excuses, elle n’avait pas d’ordinateur.

Nous nous apercevons finalement, que l’état d’être, l’emporte sur l’état de faire.

Nous sommes tous créateurs d’idées, dans n’importe quels domaines, quel qu’il soit. En double, en triple, avec diplôme et sans diplôme, nous créons ce que nous voulons.

Alors oui, le syndrome de l’imposteur tue. Il tue chaque jour des rêves et des espoirs. Mais heureusement, le vent tourne et les chemins se dégagent…

LA VOIE DU VIRUS

Depuis peu, cette course à la comparaison, à vouloir être comme tout le monde, à ne pas faire parce que c’est déjà fait, s’est perdue dans le temps, broyée par un virus au nom de couronne. Car oui, l’effet « empereur » et « pouvoir » en est bien la cause aujourd’hui.

Mars 2020. La terre est frappée de plein fouet. Le COVID-19, virus mortellement dangereux, restera dans les annales, étudié en classe d’histoire par les prochaines générations, aux côtés de la Seconde Guerre mondiale et l’invention de l’électricité.

Effectivement, en étudiant le passé, nous avons tous appris qu’un événement majeur bouscule des traditions, des croyances jusque-là bien ancrées. Le COVID 19 ne fait pas exception à la règle.

C’est dans cette direction, qu’il a « amené » avec lui, une part de changement dans nos façons d’être et d’entreprendre (je parle ici au sens large.)

Ainsi, nous voyons apparaître depuis quelques semaines, les rêves et les envies de chacun. Ces idées qui étaient souvent bien planquées au fond d’un tiroir poussiéreux en attendant de voir le jour. En attendant que le temps ralentisse et fasse son œuvre.

Aujourd’hui, les créations fleurissent, les poèmes émergent, les mains s’agitent pour un retour aux sources, à l’utile, à l’envie d’être soi-même. Pendant ce temps-là, notre fameux syndrome de l’imposteur a pratiquement disparu. On ose, on bouge, on ne se prend plus la tête sur ce qu’il va marcher ou non. On s’amuse, on le fait parce qu’on le sent. Pour soi et pour les autres.

L’immobilité aura eu du bon ! La créativité ne sait jamais aussi mieux porter qu’en ces instants de crise. Peu importe la finalité. Et puis de toute manière, si cela ne devait pas fonctionner, nous aurions toujours le choix de continuer notre route.

Oui aujourd’hui, plus de questions. On croit, on s’adapte, on vit. Sans se demander si l’on sait, puisque quelque part, nous n’en savons rien.

Comme les autres. Nous réinventons notre état d’être. Et l‘imposteur n’est plus.

Une seule question se pose alors, devrions-nous continuer sur cette lancée ? Anéantir définitivement le syndrome ou bien retomber entre ses mains castratrices de nos plus belles idées ?

À bon entendeur…