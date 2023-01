Doliprane : l’or blanc de 2023 ?

Difficile à croire, et pourtant la tendance se confirme. Nous sommes début janvier 2023, et il est parfois impossible de trouver du doliprane ou toute autre forme de paracétamol dans certaines pharmacies. Mais que se passe-t-il avec ce médicament parmi les plus utilisés en France ?

Une fin d’année 2022 sous le signe des épidémies

Rares sont les Français qui ont terminé l’année 2022 en ayant échappé à tous les virus. La grippe, silencieuse depuis l’arrivée de la COVID-19, semble avoir cette fois pris sa revanche. Mais elle n’est pas venue seule. Du côté des enfants, la bronchiolite était elle aussi, comme chaque fin d’année, de la partie. Mais en 2022, elle a fait son entrée avec un temps d’avance, et dans des proportions inattendues. La conséquence ? Une ruée sur le paracétamol et en particulier sur le doliprane, dans sa version standard et pédiatrique. Une situation qui ne touche pas uniquement la France, mais beaucoup de pays d’Europe et du globe.

À l'autre bout du monde, c’est un autre combat qui se joue. En Chine, le nombre de contaminations quotidiennes à la COVID-19 explose. Et il se trouve qu’une grande partie du paracétamol consommé en France y est produite. Le lien est alors facile à établir. Les salariés des usines produisant les médicaments sont victimes de la COVID-19 et donc à domicile. Les chaînes de production fonctionnent au ralenti, entraînant une importante baisse de la quantité produite. La demande de paracétamol devient alors largement supérieure à l’offre, et nous ne pouvons en obtenir assez pour traiter les maux de l’hiver et autres pathologies plus ou moins graves. Cela pose une nouvelle fois la question de notre dépendance sanitaire vis-à-vis de la Chine (et de l’Inde) mise en lumière lors de l’arrivée de la COVID-19.

L’intervention du gouvernement

Face à ces tensions, le gouvernement intervient. Le 3 janvier 2023, un arrêté est publié au Journal officiel. Ce dernier fait état de l’interdiction de vente en ligne de médicaments à base de paracétamol jusqu’au 31 janvier. Les e-pharmacies sont donc pointées du doigt, et se sentent victimes d’une décision dont l’effet sera négligeable. Compte tenu de l’ampleur des problématiques d’approvisionnement, des mesures de plus grande envergure doivent en effet être prises. Déjà évoquée par le président Macron en 2020, la possibilité d’une production de paracétamol (et d’autres médicaments) 100 % française refait plus que jamais surface. Dans cette optique, une usine doit voir le jour en Isère. Cette dernière, qui devait être opérationnelle en 2023, risque cependant de ne pas mettre à disposition ses premières livraisons avant 2026. Reste à savoir si ce projet sera réellement mené à bien.

Déjà largement envisagée pour divers secteurs de l’économie, la question de la relocalisation de la production de médicaments en France est plus que primordiale. S’il y a des biens de consommation dont on peut se passer à plus ou moins long terme en cas de pénurie, il en va ici de la santé des Français. Les trois dernières années ont mis en lumière notre trop forte dépendance vis-à-vis de la Chine, et ce dans de nombreux domaines. Désormais, il devient plus qu’urgent de stopper l’hémorragie.