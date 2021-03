Dollar : La Chine et la Russie se défendent... Et attaquent !

L’économie chinoise pourrait doubler de taille d’ici 2035 et dépasser les États-Unis en cours de route. Le président chinois Xi Jinping a déclaré en novembre dernier qu’il était possible de doubler le produit intérieur brut du pays d’ici 2035. En plus de doubler sa taille économique, la Chine dépasserait les États-Unis en tant que plus grande économie du monde autour de 2027-2028, selon Bank of America.

Selon un haut diplomate, la Russie doit agir au plus vite pour réduire au minimum son utilisation du dollar. C’est déjà le cas (cf. le dossier de mars 2021), mais la nouvelle administration américaine de Joe Biden annonce une recrudescence des sanctions ce qui confirme que la tendance à la dédollarisation est longue, structurelle et actuellement indépassable.

L’économie britannique s’est contractée de 9,9% en 2020, sa plus forte contraction annuelle depuis le grand gel de 1709. Le Brexit avait pourtant bien commencé du point de vue économique ; il aurait fallu ne pas sévir aux directives mondiales sur les mesures sanitaires et laisser les gens travailler s’ils le souhaitaient.

Pour finir, la dette mondiale a augmenté de 356% par rapport au PIB mondial de 2013 à 2020. Le Covid-19 à lui tout seul a alourdi la dette mondiale de 24 000 milliards de dollars supplémentaires en 2020.

Franck Pengam

