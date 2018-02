Dollar : prix Nobel d’économie 2017 !

Vous l’avez compris, il s’agit de l’Américain Richard Thaler et non pas de l’USD (United States dollar), le dollar américain. Quoi que ! aurait pu dire Richard, connu pour être le spécialiste de l'économie comportementale 1, mais aussi pour son humour parfois désorientant.

Le jeu de mots est facile, car à la source, le mot "dollar" viendrait d’une déformation de prononciation de l’allemand " thaler ", pièce d’argent du 15ème siècle qu’auraient apportée les premiers immigrants teutons sur le sol du Nouveau Monde.

Mais laissons Richard entrer dans la postérité des nobélisés, et venons-en à l’USD, brièvement.

Communément appelé "buck" 2, le dollar américain est la monnaie unique des États-Unis d'Amérique, de symbole : $ , qui pourrait venir de la superposition simplifiée du « U » de United et du « S » de States.

Le dollar existe en tant que monnaie américaine depuis l'indépendance en 1776 des 13 premiers États américains 3, ex-colonies anglaises. Nommé alors "dollar continental", les banques de ces 13 États pouvaient imprimer chacune leurs propres dollars. Tous différents ! Le 25 février 1862 4, un an après le début de la guerre civile américaine, dite Guerre de Sécession, les États de l'Union (les Nordistes, appelés aussi Yankees), à l'initiative du président Abraham Lincoln (1809-1865), déclarent leur dollar monnaie nationale unique, au cours légal et garanti par leur Trésor, le futur "Department of the Treasury" des États-Unis actuels.

Les billets de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 5 000 et de 10 000 USD existaient (les 4 dernières coupures ne sont plus imprimées depuis 1946) 5. Surnommés les "greenback" 6 durant la guerre civile, car la couleur verte y était dominante − et l’est encore −, la seule couleur, au 19ème siècle, difficilement reproductible.

Les pièces de 1 cent (ou penny), 5 cents (ou nickel), 10 cents (coin ou prime), 25 cents (ou quarter), 50 cents (ou half dollar) et 1 dollar sont émises.

En 1944, les accords de Bretton Woods consacrent l'USD comme monnaie internationale et monnaie de réserve, voire monnaie refuge n’ayant que l’or comme concurrent, car convertible au cours fixe de 35 dollars l'once (31,103 g d’or) d'or fin, c’est-à-dire à 24 carats. Le 15 août 1971, sa convertibilité est définitivement suspendue par le président Nixon (1913-1994). Le cours du dollar flotte immédiatement à la baisse − bonne aubaine pour l'économie américaine alors en récession. Puis, le 8 janvier 1976, à Kingston, capitale de la Jamaïque, Bretton Woods et sa stabilité ont volé en éclat, et le dollar comme d’ailleurs toutes les autres grandes devises internationales flottent désormais au gré de l'offre et de la demande, spéculatives ou non.

Aujourd'hui, l'USD est toujours la monnaie internationale et aussi de réserve, même si l'euro commence vraiment à lui faire concurrence.

N.B. : "In God We Trust !" 7 (en Dieu nous croyons !) est apparu sur quelques pièces le 22 avril 1864 et sur tous les billets dès 1957, un an après être devenue la devise nationale (formule dite ou écrite), le 30 juillet 1956.

1. L’un de ses « best seller », accessible à toutes et tous : Nudge, la méthode douce pour inspirer confiance, Pocket Édition, Vuibert, Paris, 2010. A recommander aux managers.

2. C’est à l’origine le nom donné à la peau d’une bête sauvage dont les trappeurs américains se servaient comme monnaie d’échange.

3. De fait, les 13 premières colonies anglaises : la Virginie, le Massachusetts, le New Hampshire, le Maryland, le Connecticut, Rhodes Island, le Delaware, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le New Jersey, New York, la Pennsylvanie et la Géorgie.

4. Source : "U.S. Paper Currency − An overview" by Bureau of Engraving and Printing (site : moneyfactory.gov).

5. Les billets de 500 et 1 000 demeurent cependant échangeables contre un chèque de même montant auprès du Trésor.

6. Ben S. Bernanke : Mémoires de crise (Édition Le Seuil, Paris, 2015), p. 58.

7 Source : History of "In God We Trust" (site : treasury.gov).

