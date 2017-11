Dominique Jamet a eu raison de quitter Debout La France

Le 28 avril dernier, Nicolas Dupont-Aignan annonçait son ralliement à Marine Le Pen en vue du second tour des élections présidentielles. Quelques minutes après, Dominique Jamet, vice-président de Debout La France apparaissait à l'antenne de BFM TV et annonçait sa démission. Les jours suivants, on le vit défiler sur plusieurs plateaux télévisés pour dire tout le mal qu'il pensait de son ancien patron et de sa décision.

Le 3 mai, j'ai publié chez nos confrères de Riposte Laïque un article où j'ai dénoncé l'opportunisme et l'inconsistance politique de ce monsieur. https://ripostelaique.com/dominique-jamet-traitre-un-jour-traitre-toujours.html

Plusieurs personnalités gaullistes m'ont reproché la teneur de cet article qu'ils jugeaient vulgaire ou irrespectueux envers un monsieur octogénaire qui a –je cite – "tant œuvré pour la France"…

J'ai le respect des personnes âgées, a fortiori quand c'est un confrère journaliste. M Jamet a une excellente plume et une réelle intelligence, si rare dans le milieu médiatique. Mon article, si polémique soit-il, n'a été en aucun cas vulgaire. Ce n'est pas être impoli de dire à un opportuniste qu'il est opportuniste. Aussi, je ne retire pas un iota de ce que j'ai écrit sur les revirements de Dominique Jamet qui a parcouru tout le spectre politique de l'extrême droite au Parti Socialiste.

Cependant, il y a une modification que je tiens à apporter à mes propos. Dominique Jamet a eu entièrement raison de quitter Debout La France. Quelques mois après mon article, j'ai moi-même pris cette décision suite à l'incurie, aux non-dits, aux querelles d'égos, au jacobinisme et à l'autoritarisme qui régnaient dans ce parti. Ajoutons à cela la pesanteur d'un appareil politique dont la compétence laisse à désirer et l'inconsistance politique d'un chef qui manque cruellement de vision. Pour m'avoir investi candidat-suppléant aux législatives de 2017 et m'avoir nommé responsable de la communication à seulement 21 ans, Nicolas Dupont-Aignan aura toujours ma gratitude et mon estime indéfectibles. L'honnêteté intellectuelle ne s'accommode cependant guère de sentiments. Et c'est bien mon profond respect des idées gaullistes qui me pousse à faire état du naufrage politique et intellectuel dans lequel sombre DLF.

"Ni Système, ni extrêmes", était le slogan de DLF lorsque j'ai rejoint leurs rangs en octobre 2015. Les partis du Système étant traîtres par essence, et le FN étant trop hasardeux, il importait de créer un "patriotisme raisonnable", selon les mots de Dupont-Aignan qui avaient charmés le gaulliste que j'étais.

Cependant, sans crier gare, le Leader est passé du "Ni Système, ni extrêmes" à l' "alliance des patriotes" le 28 avril 2017, arguant que le clivage droite-gauche devait être dépassé et que les souverainistes de tous bords avaient vocation à se rassembler autour du couple MLP-NDA : une conception très états-unienne de la politique. En France, on élit un Président et non un duo.

Après la saignée électorale du FN et le discrédit total de Marine Le Pen, le couple a volé en éclat. L'alliance était enterrée avant même les législatives. Après le demi-échec de ces dernières (8 députés FN et un seul député DLF) Dupont-Aignan a compris que toute alliance avec ce parti en déroute ne le mènerait nulle part. Dès l'automne, il a ainsi fait volte-face et annoncé qu'il souhaitait désormais une "union des droites". Lors des universités d'été, c'est aux côtés de Julien Rochedy et de Jean-Frédéric Poisson qu'il est apparu. Quelques semaines plus tard, la droitisation du Yerrois s'est confirmée lorsque devant des journalistes il a évoqué une France "colonisée" qui serait "en train de disparaître", allusion directe aux thèses du polémiste Renaud Camus.

Ainsi, en l'espace de quelques mois, l'ancien élu de l'Essonne a troqué l'étendard zinzolin du patriotisme transpartisan pour la bannière bleue foncée de l'alt-right. Il va de soi qu'une telle inconstance est nuisible au parti dont les militants se retrouvent déboussolés. Ainsi, dès le ralliement du Leader à Le Pen, de nombreux cadres ont décidé de claquer la porte : à l'instar de Dominique Jamet. Mais la majorité d'entre nous sommes restés fidèles à celui qu'on appelait "le Leader", acceptant pour lui d'être hués et moqués lors de la calamiteuse campagne des législatives. Après celles-ci, c'est le revirement droitier de NDA qui a provoqué une seconde vague de départs, dont le mien. Si j'ai quitté l'UMP en 2014, ce n'était pas pour voguer de nouveau à tribord. Ce qui a également choqué de nombreux cadres et militants, ce sont les nouveaux visages de DLF : beaucoup d'apparatchiks sans expérience et servilement dévoués au Leader ont été nommés durant l'été, ce qui – à bien des égards – explique notre échec patent aux législatives. A l'incurie et à l'anarchie des idées, c'est donc le jacobinisme autoritaire qui s'est ajouté.

On peut effectivement taxer d'opportunistes ceux qui sont - en un claquement de doigts - prêts à quitter un parti auquel ils juraient fidélité la veille. Mais on ne saurait les blâmer d'avoir quitté un parti encore plus opportuniste et sans âme qui peut sans sourciller passer du gaullisme social à l'alt-right, au gré des sondages. Monsieur Jamet, vous avez eu raison.