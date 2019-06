Don d’ubiquité : quid de celui incroyable de Jésus ?

Jésus est né il y a, parait-il, environ 2 000 ans. Il aurait aussi créé le Monde quelque 4 000 ans avant sa propre naissance. Cela est possible selon les croyant(e)s, car Jésus est doté non seulement du don d'ubiquité (*), mais aussi de celui d'être, via le concept de Trinité, à la fois : Dieu-le-Père et le Dieu-le-Saint-Esprit.

J'entends déjà, ici et maintenant, les cris d'orfraie de celles et ceux qui ne croient pas dans le Dieu des chrétien(ne)s : c'est illogique, irrationnel, absurde, incompréhensible… digne des contes des Mille et Une nuits.

Peut-être ! Pourtant plus d'un milliard d'individus y croient "dur comme fer". Oui, Jésus aurait bien créé le Monde il y aurait quelque 6 000 ans !

En effet, alors que le bouddhisme et le brahmanisme avaient 600 ans à peine, alors que les divinités gréco-romaines, telles que Zeus, Athéna, Apollon… Jupiter, Neptune, Mars et les autres, commençaient à ne plus avoir de crédit et donc de croyant(e)s, apparaissaient de nouvelles divinités pour les remplacer. Elles avaient pour nom : Yahvé, Jésus et plus tard Allah, notamment.

La principale, Yahvé, est la divinité créée par les Hébreux, alors habitants de la province nord-est de l'Égypte des pharaons. Avec ce nouveau Dieu, les Hébreux inventent l'imaginaire, l'immatériel, le non palpable, bref la dématérialisation des dieux. Du leur en premier : Yahvé, dit aussi Jehova ou encore YHWH.

Un Dieu intangible, totalement immatériel ! Aucune statue, aucune représentation, même symbolique. Bref, juste un concept, une idée ! Une abstraction uniquement révélée et propagée par la parole, puis l'écriture, via l'un des leurs : le dénommé Moïse. Pour les Hébreux, cette révélation divine est inscrite dans la Thora, première partie de ce qui deviendra leur Bible. La légendaire, vénérable, volumineuse et fabuleuse Bible des Bibles : la Bible hébraïque ! Quelques morceaux, tout au plus quelques centimètres carrés, de ce Livre sont retrouvés dans les grottes de Qumrân, en 1947.

Leur Dieu, dans cette Bible, c'est YHWH ! Dieu qui aurait créé le Monde il y a exactement 5 779 ans (aujourd'hui), tel que le mentionne le calendrier hébraïque. Calendrier religieux, reconnaissons-le, tout aussi "exact" et respectable qu'un autre .

Cependant, pour toutes celles et tous ceux qui aiment lire, chercher et investiguer, ce nouveau Dieu n'a, semble-t-il, rien inventé. En effet, ses écrits, s'inspirent grandement des livres des morts de l'Ancienne Égypte. Livres dont les plus anciens datent de 5 ou 6 000 ans (coïncidence troublante, n'est-ce-pas ?). Inspiration normale pour les Hébreux, puisque leurs 12 tribus étaient entièrement égyptiennes. L'appartenance des Hébreux à l'Égypte pharaonique a duré des siècles et des siècles !

De nombreux livres des morts sont conservés dans presque tous les grands musées, dont celui actuel du Caire. Cependant, le plus intact et le plus important est exposé au British Muséum de Londres. Ses révélations, avec celles décrites par les hiéroglyphes, montrent notamment, des concepts que beaucoup d'Occidentaux connaissent via leur religion, sans jamais s'être demandés qui les avaient inventés, croyant même que c'était leur propre religion qui en avait l'absolue paternité :

- le jugement dernier qui ouvre la porte du paradis (champ des roseaux pour les Egyptiens) ou de l'enfer (lien),

- la résurrection et la vie éternelle (Aaru),

- la pesée de l'âme qui consiste à mettre en balance les bonnes et les mauvaises actions de la personne défunte,

- la croix égyptienne : la croix ânkh,

- la mère et l'enfant,

- etc.

Certains de ces concepts, finalement judéo-égyptiens, ont été repris par les musulmans, mais aussi, et surtout en totalité par l'église chrétienne. Eglise qui a repris (euphémisme) la totalité de la Bible hébraïque, et l'a rebaptisée : Ancien Testament. Ni vu ni connu ! Ce faux Ancien Testament, occupe encore aujourd'hui, les 2/3 de la Bible chrétienne. Quid du "tu ne voleras pas", le 8ème des 10 commandements de la Torah ! Commandements aussi repris mot pour mot, virgule pour virgule, par la chrétienté.

Ainsi, comme on vient de le constater, c'est uniquement le Dieu des juifs qui aurait créé, tout seul, le Monde il y a environ 6 000 ans.

Mais, bien que cela soit digne d'un conte des Mille et Une nuits, pour les chrétien(ne)s c'est Jésus, né il y a seulement 2 000 ans (calendrier grégorien), le créateur du Monde ! En effet, souvenons-nous, Jésus est devenu miraculeusement par l'opération du Saint-Esprit, grâce au concept de la Trinité, la même personne que Dieu-le-Père, c'est-à-dire Yahvé, Jehova ou encore YHWH.

Ainsi, pour les chrétien(ne)s, Jésus est bien le Grand Créateur. D'ailleurs, Jésus, lui-même en personne, ne s'en cache pas (J-8-58).

Pour autant est-ce un don d'ubiquité ? Non, simplement de la magie !

(*) "Fait d'être présent partout à la fois ou en plusieurs lieux en même temps" (Larousse)

Crédit photo : Jésus magicien (lien). "Jésus" rajouté par P-A.T