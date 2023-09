Sous-titre : François Lenglet égal à lui-même

L’éditorialiste économique s’est surpassé sur LCI à propos du « don » de la famille Arnault aux restos du cœur.

Le journaliste prônant une nouvelle fois l’ultralibéralisme salue le « sacrifice » sans aucune contrepartie, d’une partie de la fortune de la famille Arnault qui – toujours selon Lenglet – est le sauveur des pauvres.

Aucun questionnement sur la façon dont cette famille a cumulé tant de richesses exploitant le travail de centaines de milliers de personnes, copinant avec les politiques (en réalité faisant et défaisant des fortunes politiques) et arrosant à tout va pour préserver sa domination.

« L’aumône est la pire des ‘bienfaisances’ » a écrit, je ne sais plus qui : elle permet de justifier l’accumulation des richesses et surtout, elle constitue une publicité extraordinaire qui essaie de justifier cette fortune. La « bonté du prince » n’a pas de limites ; le bon prince veille sur le manant en lui permettant de vivoter et de survivre…pour que ce dernier le glorifie en retour. Dans un régime politique sain, dans une société saine, l’aumône ne devrait pas être nécessaire et glorifiée…elle ne devrait pas exister…

Ce « don » de la famille Arnault a déclenché – à juste titre – des critiques d’autant plus que pour faire le don, Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France, rappelons-le, était accompagné de la ministre des Solidarités : la collusion, que dis-je, le copinage entre le pouvoir et les multimilliardaires est obscène, c’est à vomir ! Mais, le « pouvoir » est toléré par les multimilliardaires car ce sont eux qui lui ont permis d’exister, qui lui ont permis d’y être. En maintenant un semblant de démocratie, ils poursuivent leur domination…

Enfin, je dois reconnaitre au moins une chose à François Lenglet : il trouve quand-même un peu regrettable le fait qu'on associe le pouvoir politique à ce « don » !!! L’éditorialiste pense certainement que la présence de la ministre était erreur de communication : il n’était pas nécessaire de montrer cela ; mais il y a certaines ambitions qui ne peuvent se cacher et en l’occurrence la ministre souhaitait se montrer plus royaliste que le roi pour des raisons personnelles… pour des ambitions personnelles…