Don de plasma et crise de paranoïa complotiste

Petit témoignage personnel. J’ai donné mon sang début octobre. A l’accueil, il m’a été demandé si je pourrais à l’avenir donner mon plasma. Le médecin m’a demandé si je pouvais envisager un prochain don de plasma. L’infirmière en charge du prélèvement me suggère de donner du plasma lors d’un prochain don. Sur la table où j’ai pris la collation, un dépliant incite à donner son plasma. L’insistance frise l’obésité, mais pourquoi pas ? Rendez-vous est pris et je reviens beaucoup plus tôt que d’habitude (les délais entre deux dons passent de deux mois à deux semaines). Il y a un problème de logistique ce jour là : il manquait une personne dans l’équipe de l’EFS . La personne de l’accueil décommandait ceux qui s’étaient inscrits pour des dons de sang, mais pas pour les dons de plasma qui étaient maintenus. Lors de l’entretien avec le médecin, je pose la question : pourquoi tant d’énergie pour nous faire donner du plasma plutôt que du sang ?

Les éléments factuels de réponse que j’obtiens sont : (i) la France n’est pas auto-suffisante en collecte de plasma et doit en importer des USA qui auraient actuellement tendance à restreindre leurs exportations, c’est à dire l’offre est en tension ; et (ii) les besoins auraient tendance à croître de façon importante, avec notamment une recrudescence des déficits immunitaires et des cancers qui pèsent sur la demande. L’explication est rationnelle, l’EFS a raison de solliciter ses donneurs. Fermez le ban ? Ce serait sans doute trop simple.

D’abord il y a le fait que cette explication est vraisemblablement unique : il est plausible que la demande de plasma domestique aux USA augmente pour la même raison qu’en France, obligeant à un arbitrage au détriment de l’exportation. Ailleurs qu’en France, il n’est pas inconvenant de préférer satisfaire les besoins nationaux avant les autres.

Et puis il y a ce soupçon complotiste en diable qui me titille l’occiput. Il me ferait sans doute vouer aux gémonies par Rudy Reichtadt, Tristan Mendès France et Julien Pain s’ils lisaient ces lignes. Et si ces déficits immunitaires et ces cancers excédentaires étaient liés à une certaine injection génique expérimentale récente pratiquée à grande échelle dans la population ? Je n’ai bien sûr pas la réponse, même si j’ai ma petite idée. Je sais que ni les corrélations ni les concomitances ne sont des causalités. Ce sont juste des signaux qui nous indiquent que ces causalités éventuelles pourraient être investiguées … si l’on souhaite vraiment soulever le capot et mettre les mains dans le cambouis.

Deux petites réflexions en guise de conclusion :

Il y a donc du commerce de plasma puisque la France en achète aux USA. Comment concilier ce commerce d’organe avec le principe certes malmené d’indisponibilité du corps humain ? Ce plasma est il rétribué en incluant un profit tant pour le donneur que pour l’entreprise en charge de la collecte et de l’exportation ? Ou s’agit-il d’un simple dédommagement des frais de collecte ? Les aspects éthiques de ce commerce ont ils été validés par nos législateurs comme une dérogation acceptable à un principe de droit ? Il y a matière à réflexion.

Ce n’est pas parce qu’un cancer est qualifié de turbo qu’à l’instar d’une voiture, il est plus chic et plus enviable, bien au contraire. Nonobstant le mépris constant dont témoignent encore certains - rares - prosélytes de l’injection qui se complaisent dans un déni obtus, je continuerai de donner mon sang ou mon plasma , pour les malades qui en ont besoin, vaccinés ou non, rebelles ou soumis à la doxa. Le simple fait qu’ils en aient besoin doit mettre fin à toutes les éventuelles querelles. Allez donner votre sang, si vous le pouvez. Ou votre plasma.

