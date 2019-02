Donald et Kim : « Marions-les, marions-les, je crois qu’ils se ressemblent… »

On pourrait se marrer avec ce « soap opera » qui voit deux clowns de seconde zone mobiliser les regards et l’attention du monde entier. Seulement dans la corbeille de mariage, il y a les Bombes.

Pas les bombinettes de Caen, de Dresde ou du Vietnam, même pas les bombes de Hiroshima et Nagazaki, non, des Bombasses capables de détruire notre belle planète qui perd la boule.

Trump file le parfait amour avec le rusé Kim Jong-un qui le promène mais en même temps il déchire unilatéralement l’accord sur le nucléaire iranien alors que ce pays respecte scrupuleusement l’accord, comme l’atteste régulièrement, rapport après rapport, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) chargée de vérifier la réalité des accords.

D’un côté des mamours ridicules et de l’autre des menaces. Pour une seule et bonne raison, c’est que la Corée du Nord a des armes nucléaires capables d’atteindre les États-Unis. Et ça change tout. Les États-Unis restent égaux à eux-mêmes : fort avec les faibles, faibles avec les forts. Ils ont beau dire (Pompeo) que la Corée du Nord, « contrairement à l’Iran, ne déstabilise pas le Yemen ni la Syrie », ce qui est faux, Pyongyang fournissant aux rebelles Houtis du Yemen des armes, tout comme l’Iran, la réalité de l’arsenal nucléaire nord-coréen change radicalement la donne.

Résultat des courses : pour être respecté il faut avoir La BOMBE. C’est la seule assurance contre les velléités belliqueuses des États-Unis. Et donc les Iraniens ne vont pas tarder – si ce n’est déjà le cas – de reprendre dare-dare leurs travaux afin d’obtenir enfin la Bombe salvatrice. Ils ont sous les yeux le sort de Saddam Hussein et celui de Khadafi que seraient toujours au pouvoir s’ils avaient eu la terrible Bombe !

Et pourquoi croyez-vous que des puissances moyennes comme nous la France, nos voisins Britanniques, ou encore Israël bien que ne l’ayant jamais officiellement reconnu, soyons respectés et à l’abri d’une menace militaire majeure ? Parce que l’ennemi potentiel sait qu’il risque gros, très gros, trop gros.

Kim Jong-un connaît ces évidences et s’en sert. Il ne lâche rien, balade le gros Donald et joue remarquablement le coup en Asie tandis que Trump a totalement décrédibilisé la parole étasunienne en écrasant son gros cul sur les accords difficilement obtenus avec les dangereux religieux iraniens. Dès lors, on peut s’attendre à une course à l’armement nucléaire. L’Iran et l’Arabie saoudite au Moyen-Orient, le Japon en Extrême-Orient, voire l’Afrique du Sud, le Brésil le Mexique. Bonjour les dégâts… Et même en Europe, l’Allemagne peut avoir la Bombe quand elle veut, idem pour l’Italie et d’autres…

Cette menace nucléaire prend une dimension pré apocalyptique avec ce qui se passe actuellement entre l’Inde et le Pakistan, toutes deux puissances nucléaires.

Bref, on est mal barré !

Photo X - Droits réservés