Donald Trump - Des ronds dans l’eau pour rien ?

"Everything is fine" ou tout va bien, c'est le nom de la structure gonflable en PVC peinte représentant Donald Trump. L'oeuvre, haute de 4,60 m et large de 6 m, signée par l'artiste Jacques Rival, représente la caricature du président des Etats-Unis en perdition par rapport à la montée des eaux suite changement climatique qu'il continue de nier.

Ci-dessous la vidéo de l'installation de l'énorme tête gonflable dans un bras mort de la Moselle à Metz.

Vous dire ensuite que cette tête hideuse est diversement appréciée par la population et l'élite politique messine est bien le moindre. Pour autant, n'allez pas croire que nous frôlions l'incident diplomatique avec nos alliées américains. Enfin pas encore, pour le moment le locataire de la Maison Blanche n'a pas encore menacé le maire Dominique Gros de formidables représailles.

Au passage, il faut dire que Metz n'a plus rien à voir avec l'ancienne ville de garnison qu'elle était, c'est maintenant une ville verte, où il est agréable de flâner.

L'adjoint au maire, Hacène Lekadir, délégué à la culture le reconnaît, "il y a beaucoup de commentaires enthousiastes et d'autres très négatifs" à propos de cette oeuvre d'art nautique d'un genre assez particulier. Quelques exemples, comme celui de l'opposante RN Françoise Grolet qui estime que la bouffonnerie prétentieuse financée par nos impôts" est un "faux pas diplomatique".

On peut penser ce qu'on veut de l'homme, mais on a pas le droit d'insulter le pays qu'il représente" rajoute la conseillère départementale Danielle Jager-Weber, "Les Américains devraient boycotter Metz". Vous vous rendez-compte, tout ça pour une caricature provisoire qui va flotter (sauf accident) jusqu'en septembre. Et puis à Metz, c'est surtout les touristes allemands qui débarquent en ville pour profiter du festival Constellation ou encore de la fête de la Mirabelle.

Quant à l'adjoint au maire, il en rajoute une couche avec "... ici, on est dans le registre de la caricature. On ne peut pas défiler derrière la bannière "Je suis Charlie" et s'insurger dès qu'un artiste caricature une personnalité pour faire passer un message".

Il va sans dire que la liberté d'expression qui n'est ni l'insulte et encore moins la haine, est un droit valable pour les uns et les autres.

On peut donc trouver cette représentation de Donald Trump "hideuse", et écouter quand même l'artiste expliquer son choix...

"... Cette installation résonne avec tous les sujets, les lois abrogées, l'écologie, sa politique court-termiste. Cette oeuvre m'est venue à l'esprit en plein caprice avec son mur..."

Et puisque nous sommes dans la caricature, que dire de l'effigie sculptée à la tronçonneuse de Mélania Trump dans son village natal de Slovénie ?

