Donald Trump en mode cible

@Géronimo howakhan

MAGA , make american great again, je suppose que ce n’est pas pour rendre les terres volées aux habitants autochtones , donc ....

plus de guerres, plus de violences, etc...

toute richesse est basée sur le vol des autres...donc...

sur mon travail seul , au mieux je survis un peu...

ce désastre nous l’avons tous créé , ça a commencé il y a des millénaires...

et continue au moment ou j’écris..

car il n’y a plus que des moi donc la référence est moi et qui ne s’occupent en réalité que de moi

ceci signe le combat volontaire de tous contre tous, ...dont l’issue dès la 1ere seconde a toujours été évidente : destruction...violences, guerres, vols, etc

qu’est ce qui créé ce « moi » séparé de tout.. ??

la pensée analytique et sa mémoire pas n’importe quelle mémoire MA mémoire..celle ci inclut mon désir de mon future..

nous sommes telle une feuille d’arbre qui n’est plus rattachée à l’arbre et est morte...

et ceci fut un choix délibéré, par inaptitude à vivre le désormais seul absolu de cette pseudo vie : naître = mourir..

or ceci doit être intégré mais pas de force ça ne marche pas à la pensée analytique ou pensée..

devenu conscient de ma finitude absolue , quelque chose alors va se produire dans notre psyché, et nos autres capacités vont alors s’éveiller d’elles mêmes...

ceci ne se produit plus..

les 95% de cerveau inutilisés ne sont pas pour faire encore pire dans le pire mais AUTRE CHOSE..

reste la survie ceci étant cassé grace à MOI, et la pensée inapte à celle ci la veut à jamais, intégralement sécurisée..sécurité que la pensée cherche dans l’insécurité totale d’un combat permanent être tous..

la pensée qui est vitale pour organiser la vie pratique est intégralement inapte à le faire dans le sens du bon, du bien, du beau et bien plus car ce n’est pas son role du tout..

A la naissance elle marche seule, nos autres capacités sont à l’état potentiel en devenir...

nous restons coincés là...

dommage vivre est le seul miracle or...