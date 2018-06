Donald Trump, le sophiste...

Triste ignorance...

Trump a écrit un best seller il y a 30 ans. « The art of the deal » diffusé à 1 milions d’exemplaire et continue encore de nos jours à se vendre....





Parti d’une richesse de millionaire, il est devenu multi-milliardaire, et en a fait la 400eme du monde estimée entre 5 et 8 milliards.





Il a créé 500 sociétés dans des dizaines de secteurs. Immobilier, beauté, hôtellerie restauration, media et TV, enseignement universitaire, transport aérien, licencing etc....

Il a créé plusieurs centaines de milliers d’emplois dans son pays.

Si ses rares faillites sont très médiatisées, les 95% d’entre elles qui sortent des bénéfices sont jamais soulignées.







Il a créé une émission de TV, « The apprentice » qui fut un best pendant plusieurs années et copiée et adaptée dans une dizaines de pays.





Il c’est présenté au parti républicain contre des pointures, le fils de Bush, Marco Rubio un génie de la politique et a gagné a plate couture.





Il c’est présenté à l’élection présidentielle contre la favorite, ex femme d’un ancien président contre 98% des médias et a gagné.





Il a réduit le chômage comme jamais depuis 50 ans aux USA en une seule année et coupé 2/3 des réglementations obsolètes et bureaucratiques.





Son compte Tweeter est l’un des 5 les plus suivit au monde.





Il a imposé au dictateur King Joung Un d’aller à la table des négociation.





Il est en train de renverser la dictature Iranienne ou les femmes sont humiliées et le pays ou la peine de mort est la plus élevée sur terre, même pour un simple adultère.





Il tente de réduire son déficit face à l’Europe en taxant l’acier, pour obtenir des détaxes aux produits Américains subventionnés. Exemple : le cinéma en France est subventionné et contribue à de la concurrence déloyale envers le cinéma Américain.





Et vous le traitez d’imbécile et violent ? Un Incapable qui refuserait le dialogue alors qu’avec ses 1.82m et ses 110 Kg il impressionne n’importe lequel de ses contradicteur et il est prêt à donner le change ?





Le Trump Bashing ad noseam devient de plus en plus ridicule...