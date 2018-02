Donald veut voir défiler ses petits Mickeys en uniforme

Pendant que Picsou regarde le Dow Jones s’effondrer et que Pat Hibulaire télécommande ses drones depuis le Pentagone, Donald se prend à rêver d’une grande parade militaire au pays des merveilles, plus belle encore que celle organisée chez les fromages qui puent.

Pour préparer la chorégraphie des pom-pom girls, les répétitions des brass-bands et astiquer le gros bouton qui sera présenté sur le char de la reine, il a fait venir dans sa maison toute blanche les meilleurs organisateurs d’événements du pays qui étaient en répétition à l’étranger pour apprendre à leurs troupes de danseurs les subtilités de l’expression corporelle aux pays des mille et une nuits.

Daisy n’a pas pu savoir si la date retenue sera celle du 28 mai (Memorial Day), celle du 4 juillet (Independence Day) ou celle du 11 novembre (Veterans Day), ou peut-être les trois ? Les chefs des parades préféreraient la dernière solution qui tombera cette année pile-poil sur le centième anniversaire de la plus grande boucherie du vingtième siècle.

En fait, cet événement pourrait être le moment le plus profondément symbolique de son règne au pays des merveilles. Non seulement il pourrait montrer ses navions, ses canons, son gros bouton sur un char de toutes les couleurs et toutes sortes de jolis costumes, qui pourraient montrer que Picsou a encore des ressources et offre des beaux jouets à son neveu, mais il montrerait aussi qu’il se distingue des bisounours qui l’avaient précédé et préféraient les chorales et les discours aux démonstrations de force comme il les affectionne.

Et il ne va sûrement pas regarder à la dépense. Après le défilé des fromages qui puent, il avait déclaré : "Nous allons devoir essayer de le surpasser", et il veut toujours apparaitre comme le "plus grand "et le "meilleur". C’est sa réputation qui est en jeu, là, faut pas prendre ça à la légère.

En même temps, il pourra montrer à King Kong Ung qu’il a aussi des plus gros navions que lui, des plus gros camions et même les militaires les plus forts du monde.

Les neveux de Mickey diront que c'est du gaspillage et un cinéma indigne de leur mulocratie, mais lui, il s’amusera à souffler sur les braises pour faire monter la pression dans la marmite et offrir un nouveau spectacle souris en colère. Il dira même que ceux qui sont contre sont des antimilitaristes, de la graine de pacifistes minables, la honte de la bannière étoilée !

Les canards adorent la bagarre !