Donbass, la révolution des va-nu-pieds

En quoi ce qui se passe au Donbass nous concerne-t-il ?

En ceci que pour la première fois depuis les débuts de l’ère managériale contemporaine,

une classe moyenne a « fait ce qu’une classe moyenne ne doit jamais faire » comme l’écrit

si magistralement Zakhar Prilepine dans son dernier ouvrage Ceux du Donbass.

La classe moyenne locale a sacrifié son intérêt à court terme – un bon salaire contre sa

docilité – à l’idée qu’elle se fait de sa dignité et de son identité ; ou, si l’on préfère, elle a

choisi son être contre son avoir. Cela est d’une grande portée révolutionnaire.

Alors que la « révolution » du Maïdan, spectacle en mondovision et chef d’oeuvre

d’ingéniérie sociale, s’achevait en un alignement de bon aloi sur le modèle socioéconomique

dominant, la « réaction » née du Donbass créait le précédent peu médiatique

mais proprement inouï d’une auto-organisation populaire.

Comprenons que les insurgés du Donbass sont des gens du peuple (mineurs et paysans)

imprégnés de valeurs aristocratiques, une illustration chimiquement pure de la « décence

commune » orwellienne.

Alexandre Zakhartchenko, président de la République autoproclamée du Donbass, était

électromécanicien des mines quand il a pris son fusil et il est issu d’une lignée d’officiers

Cosaques dignes du panthéon militaire russe.

Cela fait de lui la synthèse vivante des deux héros de La grande illusion, le chef d’oeuvre

de Renoir : l’ouvrier Maréchal et l’aristocrate de Boëldieu qui se battent (les bourgeois sont

à l’arrière) parce qu’il y va de leur honneur et de la vie de leurs proches.

Aux premiers jours de l’insurrection, la bourgeoisie de Donetsk (managers, haute fonction

publique) a migré vers Kiev ne doutant pas que le bon peuple, livré à lui-même et donc au

désespoir, implorerait sans tarder son retour. Rien n’est venu.

Contrairement à ce que ressasse la presse occidentale, l’intérêt russe n’est nullement de

souffler sur les braises de l’insurrection : les oligarques moscovites ont été pris au

dépourvu, leur soutien est de pure forme car leurs comptes en banque sont souvent à

l’ouest. Convertis de fraîche date aux délices du mondialisme bancaire, ils prient pour que

retombe le soufflé insurrectionnel de Donetsk.

Le discrédit qui frappe des élites manageriales est d’observation courante à Moscou

comme à Washington et il serait dans la logique des choses que la ploutocratie, celle de

l’est comme celle de l’ouest, voit d’un mauvais oeil réussir une expérience de (vraie)

démocratie populaire.

Une révolution de gueux qui se prennent en main sans recourir à quelque idéologie

incapacitante de droite ou de gauche ne peut pas, ne doit pas réussir.

Il y a dès lors fort à parier que l’Etat russe facilitera la réintégration du Donbass à l’Ukraine

pour peu que les apparences soient sauves et que Mère Russie ne perde pas la face.

L’éléphant d’une révolution mondiale antisystème se cacherait-il derrière la scène du

« fantasia chez les ploucs » ukrainien ?