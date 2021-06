Dormez tranquille citoyens, l’Etat régalien ne s’occupe de rien

Dormez tranquille citoyens, l’état régalien ne s’occupe de rien.

Il ne se passe plus un jour en France où un représentant de l’état, un fonctionnaire de police, nationale ou municipale, un gendarme, un enseignant soit mortellement blessé ou tué par un agresseur qui passe brutalement à l’acte. Et en France, la mode est à l’utilisation du couteau pour tuer. Il est vrai que les armes de poing ne sont pas (encore) en quasi libre-service en France, contrairement aux États-Unis par exemple.

L’assassin est toujours solitaire, radicalisé, atteint de troubles psychologiques, connu des services de police et de justice. Ou tout cela à la fois. Les chaînes d’information redoublent d’efforts pour nous matraquer que les services de justice n’ont pas failli, que prévenir la radicalisation en prison est extrêmement difficile, que l’agresseur était de nationalité française, qu’il n’a pas hurlé « Allah Akbar » avant de tuer donc qu’il n’est pas un terroriste. M Gérald DARMANIN aura twitté qu’il se rend sur place immédiatement pour dire devant les caméras que cette violence est « inacceptable » et qu’il est « aux côtés des policiers » et vous lirez l’interview de M Éric DUPOND MORETTI, publiée la veille, expliquant tranquillement aux français que les faits de violences diminuent et qu’il s’agit plus d’un « sentiment d’insécurité » que d’un climat d’insécurité tangible. Chaque semaine depuis des mois, sinon des années, c’est la même ritournelle s’achevant en marches blanches dérisoires. C’est une lassitude tragique et impuissante qui nous envahit.

Je suis assez âgé pour avoir connu la tranquillité et la vie paisible des années 80/90. Personne ne se faisait défigurer pour un mauvais regard. Personne n’assassinait de chauffeur de bus comme à Bayonne le 5 juillet 2020. Personne n’égorgeait de policier ou d’enseignant.

Comment en sommes-nous arrivés là ? les budgets que l’état français affectent à la police et à la justice sont chroniquement insuffisants depuis 30 ou 40 ans.

Les policiers sont en nombre sans doute insuffisants sur le terrain et d’une certaine façon désarmés, au sens propre comme au sens figuré. Pourtant, à l’échelle européenne, la France se situe juste en dessous de la moyenne avec un taux d’encadrement de 4 policiers pour 1 000 habitants en 2017. Allemagne 3,8, Espagne 5,1, Italie 5,5 et Europe 4,1.

Les services français de justice sont engorgés depuis des décennies. Quand l’Allemagne consacre 146 € par habitant à sa justice, le Royaume Uni 155 €, la France en dépense 72. Deux fois moins. Un français attendra en moyenne 304 jours avant le jugement en première instance contre 19 jours au Danemark, 91 jours au Pays-Bas. Les effectifs de juges constituent un autre point faible du système français. Seulement 10 juges pour 100 000 habitants. C’est deux fois moins que la moyenne européenne qui s’établit à 21 juges.

Il faut évoquer le manque de place dans les prisons. Il n’y a que deux manières d’endiguer cette anomalie dans des délais assez courts. Premièrement, renvoyer dans leurs pays d’origine tous les étrangers condamnés à de la prison. Deuxièmement, construire des prisons et donc offrir des places supplémentaires et disponibles aux juges. 10, 20, 30 000 places. Peu importe. C’est cher une prison et surtout c’est long à construire (7 à 10 ans) avant d’accueillir ses premiers « clients ».

À moins d’une année des élections présidentielles, MACRON s’emparera-t-il à bras le corps de ce sujet, l’insécurité, préoccupation majeure de 86% des français selon le sondage IFOP JDD du 24 avril 2021 ?

Je ne le crois pas. Bien sûr, il en parlera comme il l’a fait du séparatisme en octobre 2020 accompagné de mesurettes sans envergure ou de l’écologie en décevant les uns et les autres à ne pas faire de choix clair comme en matière de nucléaire civil par exemple.

Mais d’ici les élections, combien de femmes assassinées par leur (ex) conjoint ? Combien de policiers ou de gendarmes égorgés ? Combien de commissariats pilonnés à coup de mortiers ? combien de rodéos sous les fenêtres des mairies ? Combien de pompiers et de médecins caillassés dans certains quartiers de nos villes ? Combien d’attentats ?

Aux dernières nouvelles, MACRON vient de prendre + 8 points chez les jeunes pour atteindre 63% d’opinion favorable dans un sondage (Harris Interactive pour LCI réalisé du 25 au 27 mai 2021).

Pour se faire réélire dans onze mois, mieux vaut faire le pitre en son château en compagnie de deux jeunes fous du roi plutôt que de gouverner les affaires du royaume en armant ses mousquetaires et ses juges pour apaiser chaque jour la capitale et les provinces violentées.

Bertrand RENAULT – 1ER JUIN 2021.