Douglas, électeur de Valérie Pécresse, vous passe le bonjour

Remercions le brave Douglas d'avoir compensé la morne actualité. Alors que la guerre Russie/Ukraine occupe nos médias, il a fait un carton sur les réseaux sociaux où les internautes s'amusent à diffuser des montages suite aux révélations des fraudes durant la primaire de la droite libérale, qui a vu le triomphe de Valérie Pécresse.

Renouant avec une vieille tradition de sa famille politique, la candidate à la présidence de la république des abstentionnistes aurait fait voter des animaux (dont le chien Douglas), des militants décédés et même des clandestins chinois. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, cette magouille était la spécialité de la famille Médecin père et fils, les monarques républicains de Nice qui bourraient les urnes de bulletins bidons pour s'assurer une réélection tranquille. Les mairies communistes d'antan utilisaient aussi cette méthode dans les banlieues rouges.

Triste et étrange démocratie, où le peuple n'est que très partiellement représenté à l'assemblée nationale avec un système qui élimine les "populistes" (ultra-droite comme ultra-gauche) qui gènent le politiquement correct. Un système où des candidats prébiscités par les sondages peinent à se faire parrainer pour l'élection présidentielle, alors que d'autres sont comblés par les "grands électeurs" alors qu'ils (ou elles) ne représentent pas grand-monde.

Ainsi les "républicains" semblent manquer d'adhérents, ou de militants en âge de s'exprimer, au point de trafiquer un pseudo-scrutin pour adouber une dame patronnesse dont le patriotisme consiste à remettre en cause les lois sociales, le code du travail, l'impôt par répartition, afin de revenir à la France de 1850, celle du capitalisme intégral. Puisqu'une France à la Zola n'attire pas les foules, hormis les rentiers de la Côte d'Azur, il a fallu renforcer les listes d'électeurs et les élargir, au point de faire voter des gens et des animaux qui n'ont rien demandé. Le pauvre Douglas se retrouve embarqué dans une galère où il n'a rien à faire.

A moins de chercher à fusionner avec le parti animaliste, on voit mal comment Mme Pécresse et son entourage pourraient se défendre d'une magouille qui l'aurait mise hors-jeu dans d'autres pays. Mais comme pour les Balkany, cela ne suffira pas à écarter une dame qui entend pourfendre la délinquance et les trafics alors qu'elle-même ne s'encombre pas de morale quand l'occasion se présente. Eduque-t-elle d'ailleurs son chien comme elle a élevé son fils interpellé pour usage de cannabis ?

Heureusement le bon sens populaire et la common decency ont fait leur oeuvre. Descendue à 11% dans les sondages, Mme Pécresse ne sera pas au second tour à priori. Notre démocratie est bien malade, quand le niveau de sottise et de magouilles tombent au niveau du caniveau où Douglas fait ses besoins. Nous saurons quoi répondre quand un militant LR nous tendra un tract dans la rue : allez vous faire voir, je ne suis pas un chien. Il est vrai que les ultra-libéraux ont toujours confondu le petit peuple avec une masse d'animaux à dominer. Vivement un système où des êtres humains oeuvreront pour l'humanité, et non pour donner des places de petits ducs à quelques arrivistes...