Douze femmes, pour vous donner des ailes

Douze femmes m’ont accompagnée, appris, grandie, réjouie depuis ma prime jeunesse. Chacune à leur façon, elles apportent, cela :

Je voudrais vous les présenter, succinctement, plutôt, peut-être éveiller votre curiosité si vous ne les connaissez pas, ou les connaître mieux si vous les connaissez !!

les femmes de ma vie, par ordre approximatif de rencontre.

Anaïs Nin

que j’ai adoré lire ; j’aimais sa féminité, sa séduction et sa liberté ; son Journal d’abord bien sûr, une époque sous un regard d’une séductrice plus qu’une littéraire.

Alexandra David Neel

Femme éprise de liberté lit-on sur le premier lien qu’on trouve à son nom ! Ça me fait rire ! C’était surtout, une femme passionnée et qui ne reculait devant rien pour continuer d’apprendre !

J’ai dévoré toute son œuvre, et dieu sait ce qu’elle m’a apporté !

Clarissa Pinkola Estes

À travers le seul livre que je connais d’elle : femmes qui courent avec les loups.

C’est comme une bible, sauf qu’on li d’un trait l’ouvrage dans un premier temps, puis, on sait qu’on pourrait y passer sa vie, alors, je me contente de l’ouvrir de temps en temps, comme je tire un Yi King, quand ça ne va pas, que je ne sais plus où je vais : elle a réponse à tout, une page au hasard tombe sur un conte, au hasard, qui ouvre cette fleur en soi.

Extrait :

« C’est en mettant une fois pour toutes le holà et en disant : « je tiens à ma vie créatrice plus que je ne tiens à collaborer à ma propre oppression », que vous bannirez ou transformerez les complexes négatifs rencontrés en chemin – vos rêves vous guideront dans la dernière partie de la route...

Protégez votre vie créatrice. Pour éviter l’hambre del alma, la faim de l’âme, il vous faut découvrir où est le problème et le régler. Pratiquer la création chaque jour. Ne laissez nul homme, nulle femme, aucune pensée, aucun compagnon, aucun ami, nulle religion, aucune activité professionnelle, aucune voix grincheuse vous conduire à la famine. Si nécessaire, montrez les dents. »

...

Angélique Ionatos

Mon groupe avait joué en première partie de son spectacle, il y a plus de quarante ans ! Femme magnifique, à tous les sens du terme, morte hélas il y a deux mois.

Isabelle Saporta

hélas amoureuse de Jadot !! J’ai dévoré une partie de son œuvre, et travaillé « le livre noir de l’agriculture » ; une mine indispensable à connaître !

Je l’adore !! quand elle dit, des dernières élections municipales : « « On a un vrai sujet avec les maires écolos, c’est que s’ils ont une idée à la con par jour, on ne va pas s’en sortir en fait ! » . Il faut connaître le développement, et la connaître pour apprécier, parce que Isabelle, elle avait un superbe programme pour Paris, et avec Nicolino, Marie Monique Robin, Coline Serreau et quelques autres, elle a fait un vrai boulot d’écologue.

Marie Monique Robin

Coline Serreau

Michal Elia Kamal

qui a la particularité d’être iranienne et israélienne ! Sa musique, sa voix, sa beauté, avec le groupe Light in Babylon me touche particulièrement. Découverte par hasard, cadeau de You Tube ! Elle aussi, m’a accompagnée longtemps !

Concha Buika

Je l’ai écoutée pendant des mois, sans l'avoir vue ni rien savoir d’elle ; j’adorais, la nina del fuego par exemple ! Et quand j’ai eu internet, je l’ai découverte, et cent autres chants ! Elle m’a accompagnée durant de longues périodes

Dakhabrakha

Féeriques et inouïes ces Ukrainiennes et leur « accordéon » ! Elles aussi font partie de ma vie !

Voilà ; je ne vous en dis pas plus, vous trouverez beaucoup de choses sur elles ; toutes sont célébrissimes, je n’ai pas dégoté la fauvette du quartier.

Par ailleurs, elles ne sont pas les seules à avoir illuminé ma vie, mais les autres sont nombreuses et ne sont pas « femmes de ma vie » ! :

j’y pense, une petite française pour terminer une liste qui aurait dû être interminable !!

et un joyau :

pour finir, les copines, (et les copains !) :

Pascale Labbé, accompagnée

et terra poetica

Eh bien voilà, j’en connais qui mettent leur fierté dans un « e » qui manquerait, mais elles feraient mieux de les connaître, les lire, les écouter, les regarder, ça leur donnerait un petit coup de fouet dans les ailes !!