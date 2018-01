Droit de réponse à Thierry FOUCART

L'article "Che Guevara : du mythe à la réalité" posté par le mathématicien Thierry FOUCART avait valu de ma part le commentaire ; "comme c'est facile vos affirmations, indignes d'un mathématicien" qui fut suivi d'une argumentation prétendant appuyer mon jugement.

Ceux-ci méritèrent la réponse laconique de M. Foucart : " le mathématicien écrit indignes. C'est tout ce que mérite votre commentaire." J'avais effectivement écrit "indignent" au lieu de "indignes", car j'avais changé la tournure de ma phrase originale, sans faire attention. Mais cette faute n' est pas une raison pour ne pas répondre à l'argumentation qui suivait mon jugement. C'est un prétexte qui trahit la performance anticommuniste de l'auteur qui ne peut supporter une personne, de surcroît communiste, qui se permet de lui répondre en argumentant autrement qu'avec des arguments d'autorité.

Prétexte largement prouvé par le fait que Foucart répondit seulement à 2 commentaires, en plus du mien, sur 83 réactions à l'article. Foucart n'avait donc pas voulu répondre à tous les commentateurs critiques de son article, et en particulier à celui de Freedemocracy qui ironisait, à juste titre, sur le profil d'origine de mathématicien pour terminer par le sarcasme "Vous manquerait il quelques diplômes ? Sans doute.. Vous manquerait-il une once d'honnêteté intellectuelle, ça c 'est sans doute !, Vous êtes satisfait de votre "article" vous allez l'encadrer C'était un pari, un test, une expérience sociologique ?"

Chacun pourra observer que ni mon commentaire ni celui de Freedemocracy est une insulte, même s'ils sont blessants. C'est mon style d'être blessant à l'égard des défenseurs inconscients de l'ennemi de classe, qui lui a tous les médias et les mercenaires de l'église libérale pour s'exprimer et militer pour la pérennité du capitalisme sans se soucier des conséquences parfaitement prévisibles. Forcément avec un tel dogme religieux de la pérennité de la liberté d'exploiter la force de travail, il est nécessaire de fustiger Cuba et le Che, sur des critères apparemment moraux comme si la lutte des classes était concernée par cet aspect. Comme si une Révolution Sociale, devrait se faire sans la violence réciproque de celle de la classe sociale renversée. Comme si l'expérience de Cuba pourrait être dangereuse pour cette pérennitè capitaliste. Elle l'est, et les anticommunistes le savent.

ANALYSE DE L'ARTICLE Réflexions sur les commentaires

C'est alors que Foucart trouva nécessaire de poster "Réflexions sur les commentaires" que suscita son article précédent, "dont certains sont des réflexions intelligentes et argumentées et d'autres des discours de mauvais foi et haineux.".

Comme Foucart n'a répondu à aucun commentaire, nous aurons des difficultés pour savoir lesquels seraient des "réflexions intelligentes et argumentées". Par contre, j'identifie facilement les auteurs "des discours de mauvaise foi et haineux". Il s'agit certainement de Christian Labrune, McGurk, Asterix, qui ne se privèrent pas pour réitérer leur haine du communisme, et donc de tout peuple qui ose se libérer de l'impérialisme raciste blanc bec

Le paragraphe introductif et contradictoire de Foucart.

Foucart, lorsqu'il est blessé ou mouché par des commentaires pertinents et ironiques, décident de ne point y répondre en considérant qu'il s'agit que des "injures, invectives, procès d'intention, empêchent [sic] un dialogue constructif et enrichissant". Comme c'est facile, indigne d'un mathématicien.

Foucart ne montrera jamais quels sont ces injures…et même si elles existaient ne dira pas en quoi cela empêcherait un dialogue constructif et enrichissant.

Il dit "il suffit bien sûr de les ignorer". Pourquoi ?

Pourtant Focart, contradictoirement " regrette que cette ligne écarte des gens qui, paradoxalement, sont ceux qui ont le plus besoin de ces échanges"

Foucart ne fait donc rien pour lever cette contradiction. N'est ce pas reconnaître qu'il se heurterait à plus mathématicien que lui ? À qui 'il ne pourrait répondre poliment et vraiment sur le fond ?

Il persiste en l'usage des termes dont on ne sait s'ils concernent ses écrits ou ceux de ses adversaires. "Derrière la haine, l’insulte, le procès d’intention, le préjugé, existe-t-il une porte entrouverte par laquelle introduire la raison, la réflexion, l’échange et le respect ?"

Il doute que cela soit possible en disant "C’est le sujet que j’aborde dans cet article, avec un certain doute sur une réponse positive."

Et bien moi, je ne doute pas. C'est possible. Votre offuscation le démontrent. Il n'y a que la vérité qui blesse, et blesser ce n'est pas forcément insulter.

Liberté d'expression et les mensonges

1) "On m’accuse d’être anticommuniste ; c’est vrai, je l’avoue"

Personne ne vous a accusé d'être ce que vous avouez être maintenant. Disons que la qualité d'anticommuniste manquait dans votre profil pour que les lecteurs puissent se faire une idée sur votre prose. Vous remarquerez que mon profil prévient le lecteur, qui n' a plus à se poser de questions et peut allègrement m'insulter tout en occultant sa pensée.

2) "On me soupçonne d’être de droite : oui, je suis coupable, sans être conservateur".

Personne ne vous a soupçonné , mais plutôt certains ont deviné que vous êtes de droite, j'en ai la certitude. Tous vos articles et commentaires en témoignent. Seulement vous en n'avez pas prévenu les lecteurs dans votre profil.

3) "Mais pourquoi m’accuser, me soupçonner ? Est-ce un délit, un crime ?

C'est la chute malhonnête de votre tautologie !!. C'est vous et vous seul qui tergiversez les faits pour utiliser les verbes "accuser" et "soupçonner" en prémisses fausses d'un raisonnement, pour culpabiliser en conclusion vos opposants de vouloir criminaliser l'anticommunisme. Mais rassurez vous, l'anticommunisme est effectivement un crime depuis la fin du communisme économique qui a existé durant des dizaines de milliers d'années sous sa forme primitive. Pas besoin de s'acharner à le démontrer.

Il revendique son activité criminelle en permanence. Toute l'histoire depuis la chute du communisme économique primitif le confirme, c'est la lutte des classes, c’est-à-dire la lutte du communisme politique contre l'anticommunisme. Mais pour vous la lutte des classes n'existe pas.

La reconnaître vous obligerait à prendre parti ouvertement dans cette lutte, et ça ce n'est pas possible honnêtement, en ce qui vous concerne. L'anticommunism est responsable de plusieurs centaines de millions de morts et de plusieurs génocides dont celui d'Hitler commis d'abord sur les communistes puis sur les juifs.

4) "Pire, je me confesse libéral : ma philosophie est celles [sic] des droits de l’Homme,"

Une philosophie des droits de l'Homme ?? Très original !!! Peut être Foucart pourrait, dans un autre article, expliquer ce qu'est cette philosophie ? Il veut sans doute dire que c'est celle qui permet d'otanazier la Libye et la ramener à l'âge de pierre, alors que c'était le pays qui a le plus fait pour ces droits, non seulement en Libye, mais dans toute l' Afrique. Celle qui permet d'essayer de tuer la révolution cubaine, alors que c'est le pays qui lutte pour ces droits depuis le premier jour de cette Révolution et contre les anticommunistes de tous poils ? Cuba et Libye, pays très justement félicités par celui qui était sur la liste des terroristes à abattre quand il reçu le prix Nobel de la Paix, Nelson Mandela. À abattre par les anticommunistes, bien sûr.

"et je combats les politiques et les idéologies qui ne les respectent pas"

Affirmation creuse et mensongère. Comment vérifier ? Vous insultez les véritables lutteurs pour ces droits de l' homme qui sont loin de concerner votre soi disant "liberté d'expression" ou "liberté" tout court. Aucun de vos articles et commentaires vont dans ce sens, bien au contraire.

"certains voudraient semble-t-il que je fasse, à l’instar des procès soviétiques et autres, des aveux et mon autocritique." Regrettent-ils les camps de rééducation ?

Faut il être vraiment sans argument pour en arriver à inventer des mensonges et raisonner sur ceux-ci.

Je laisse les arguments d'autorité, car pour chacun d'eux je pourrais en citer des dizaines qui disent exactement le contraire. Tenez, le meilleur : Connaissez vous la réponse d' Einstein, ce très grand mathématicien, à la question êtes vous communiste ? Je suis ANTI- ANTICOMMUNISTE.

Le dialogue

Vous rejetez le dialogue et mentez pour pouvoir raisonner sur vos mensonges.

"On me reproche mes diplômes ."

Mensonge. Personne ne vous a reproché vos diplômes. Ce que l'on vous a reproché c'est de mettre en exergue vos diplômes comme si ceux-ci étaient un argument d'autorité, alors que vos diplômes n'ont aucun rapport avec le sujet traité. Pourquoi mentir ?

" Mais on utilise le diplôme de médecin du Che et les soins qu’il a apportés à des blessés pour renforcer le mythe."

Aucun rapport avec votre mise en avant de diplômes qui n'ont aucun rapport avec le sujet, et le diplôme de médecin du Che ne renforce absolument pas son aura.

C’est assez contradictoire. Vous ne l'avez pas démontré. Personne n'a utilisé le diplôme de médecin du Che pour augmenter son aura, qui est suffisament extraordinaire, sans ce diplôme.

"Le profil que j’ai publié sur Agoravox …permet au lecteur de savoir qui je suis, c’est tout"

C'est faux. Ce profil ne permet pas de savoir que vous êtes de droite et anticommuniste. Il permet de savoir que vous êtes mathématicien, en quoi cela aide sur un forum ? Vous pourriez nous donner une explication, autre que celle de l'argument d'autorité ?

Connaissez vous le mathématicien Maurice Audin ? Il a été assassiné sous la torture d'anticommunistes français pour défendre les droits du peuple algérien.

"Quand un auteur parle de médecine, j’aime bien savoir s’il est médecin !"

Vous vous contredisez et êtes incohérent, Vous vous foutez de vos lecteurs qui auraient aimé savoir si vous êtes de droite et anticommuniste avant de parler de Cuba et du Che, pour la même raison que vous avancez pour le nédecin écrivant un article sur la médecine.

"Freedemocracy me reproche de dire qui je suis"

Mensonge !. Il vous reproche DE NE PAS DIRE CE QUE VOUS ÊTES, par un sarcasme mérité et adapté au sujet : Cuba et le Che.

Les mensonges à propos Michel Maugis

"Comment répondre à ce discours haineux ?"

Vous n'avez pas démontré en quoi il est haineux. Vous êtes effectivement, malhonnête, raciste et un faux cul.

Il vous suffisait de réfuter chacun des termes que vous jugez haineux. Le terme haineux est celui le plus utilisé par les anticommunistes à l'égard des communistes, sans jamais donner une preuve.

"Michel Maugis me reproche aussi de ne pas répondre à beaucoup de commentaires ! "

Mensonge. Je ne vous ai rien reproché, c'est la norme chez les anticommunistes, de ne pas répondre sur le fond. J'ai simplement relevé que votre refus de me répondre existait aussi pour presque tous les autres commentaires, même dénués d'insultes.

"Je dois reconnaître que j’ai du mal à répondre au sien." Il ne s'agissait pas du mien mais des autres. Quelle manière de déplacer le sujet !

"Cela aboutit à ce qu’il aurait fallu éviter : des échanges d’insultes entre Michel Maugis et d’autres commentateurs"

Il n'y a pas eu d'échanges d'insultes entre moi et les anticommunistes qui m'insultèrent. J'ai simplement répondu à McGurk par un commentaire, très apprécié d'ailleurs.

"Michel Maugis a objectivement tort, non dans sa conviction politique qu’il a parfaitement le droit d’avoir et de défendre, mais dans sa façon de répondre à ceux qui ne sont pas d’accord avec lui "

J'aime bien le terme objectivement !. Vous n'avez pas démontré pourquoi j'aurais tort, objectivement ?

Vous croyez expliquer par " il s'enferre dans ses erreurs qu'il ne peut voir puisqu'il empêche qu'on les lui montre".

Faut le faire, oser dire ce sophisme ondigne d'un mathématicien.

C'est à cause de moi que je ne peux voir mes erreurs, parce que je vous empêche de me les montrer ! Avec un révolver sur la temple, peut être ? Que faites vous de votre "liberté d'expression" alors ? Où va t' elle donc si ces défenseurs s'écrasent devant "les invectives, .insultes etc.. " des communistes ?

Quel est la différence entre votre comportement facile et celui de ne pas répondre parce qu'on sait avoir tort ? AUCUNE !

Que faire ?

Répondre pardi, ce que vous êtes bien en peine de faire

"Que faire lorsque quelqu’un publie un commentaire insultant et refuse ainsi tout dialogue constructif ?"

Tautologie ! Encore et encore. Le commentaire en question n'était pas insultant, et même s'il l'était, il ne peut signifier vouloir refuser un dialogue, qui peut ou ne pas être constructif. Vous venez de reconnaître la possibilité d'un dialogue que si vous envisagez qu'il pourrait être constructif, c’est-à-dire dans votre sens !! Quel aveux de taille !!

Non monsieur, le communiste, lui ne met pas de condition à un dialogue, et encore moins avec un anticommuniste,

Tenez, un dernier mensonge, tiré d'un de vos commentaires à Alinea

"Ce n’est pas le premier article qui me vaut des insultes de maugis. "

Pourriez vous me dire où exactement ? Sur quel article ? Quel commentaire ?